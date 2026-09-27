On a dormi au 37e étage de la Tour Pleyel… avec Paris à nos pieds

À Saint-Denis, difficile de manquer la Tour Pleyel et ses 40 étages. Ce que l’on savait moins avant d’y passer une nuit, c’est qu’elle abrite désormais le H4 Wyndham Paris Pleyel, un hôtel où l’on peut dormir à plus de 100 mètres de hauteur, nager tout en haut de la tour et admirer plusieurs des grands monuments parisiens depuis sa chambre. On a justement testé l’expérience depuis la nôtre, située au 37e étage.

Une nuit au 37e étage de la Tour Pleyel

En ouvrant la porte de notre chambre, notre regard a immédiatement filé vers l’immense baie vitrée et l’incroyable perspective qu’elle offre sur le Sacré-Cœur, la Tour Eiffel, les tours de La Défense, et bien d’autres symboles parisiens. Depuis le 37e étage, tout Paris se dévoile à nos pieds. Très bien pensée donc, la banquette qui longe les fenêtres : nous avons adoré nous y installer pour contempler ce panorama dont on ne se lasse pas. Et quand on pense que cette chambre se trouve dans une tour qui n’avait, à l’origine, absolument rien d’un hôtel, l’expérience prend encore une autre dimension.

Car la Tour Pleyel n’est pas un hôtel sorti de terre récemment. Livrée en 1973, elle a d’abord abrité des bureaux jusqu’en 2008, avant d’entamer une transformation de grande ampleur qui aura duré six ans. La silhouette pyramidale de cette tour de 140 mètres a été conservée, mais l’ensemble a été entièrement repensé pour accueillir aujourd’hui 697 chambres et suites, ainsi qu’un nouvel étage en structure métallique. Une sacrée reconversion pour ce bâtiment qui fait partie du paysage de Saint-Denis depuis plus de cinquante ans.

Au 40e étage, la plus haute piscine de France

Et pas besoin d’avoir une chambre au 37e pour prendre de la hauteur. Direction le 40e étage, où se trouvent deux des espaces les plus étonnants de l’hôtel. D’abord une piscine intérieure panoramique, installée à 140 mètres de hauteur et présentée comme la plus haute de France. Une grande baie vitrée permet là encore de profiter de la vue sur Paris tout en faisant quelques longueurs. Elle est accessible tous les jours de 5h à 23h, sur réservation auprès de la réception, à raison d’une heure par jour et par chambre.

À quelques pas, le Skybar The Stage prend le relais dans une ambiance beaucoup plus festive. Ouvert de 17h à minuit, il propose cocktails, plats à partager et snacks jusqu’à 23h, avec la Tour Eiffel en ligne de mire. Afterworks, DJ sets, ateliers de mixologie ou encore comedy shows viennent aussi régulièrement animer les soirées. Et même la salle de sport, installée au 38e étage, nous a fait regretter de ne pas avoir emporté nos baskets ! Avec ses 200 m², elle est particulièrement spacieuse pour un hôtel, lumineuse, très bien équipée et profite elle aussi de larges ouvertures sur l’extérieur à 180°.

Un hôtel qui n’oublie pas l’histoire de Pleyel

Côté gourmand, on a apprécié la diversité du buffet du petit-déjeuner, avec un très large choix aussi bien sucré que salé. Pensez toutefois à garder un peu de place pour le déjeuner, car les assiettes du restaurant Le Pleyel sont particulièrement généreuses et gourmandes. On s’est régalés avec les ribs de bœuf Black Angus et les Ravioles de Veillenoy Bio. Une formule déjeuner est proposée du lundi au vendredi à 29€ (Entrée + Plat ou Plat + Dessert).

Et pour la petite anecdote, le nom du restaurant n’a pas été choisi au hasard. Avant la construction de la Tour Pleyel, le site accueillait les ateliers de la célèbre manufacture de pianos installée à Saint-Denis au XIXe siècle. L’hôtel conserve plusieurs clins d’œil à cette histoire, dont un véritable piano à queue Pleyel installé dans la salle du restaurant. On retrouve également le nom de Chopin, compositeur étroitement lié à la maison Pleyel et qui donna notamment son premier concert parisien dans ses salons en 1832.

L’autre bon point de l’hôtel H4 Wyndham Paris Pleyel : c’est son emplacement. Les lignes 13 et 14 sont accessibles à pied et permettent de rejoindre rapidement Paris, plusieurs grandes gares ainsi que l’aéroport d’Orly. La Cité du Cinéma , qui vient de rouvrir ses portes avec 12 000 m² désormais consacrés à la culture, se trouve elle aussi à seulement quelques minutes : c’est d’ailleurs à l’occasion de son inauguration que nous avons séjourné ici. Et voilà donc deux bonnes raisons de s’offrir une petite escapade à Saint-Denis.

Infos pratiques

H4 Wyndham Paris Pleyel

Adresse : 149 boulevard Anatole France, 93200 Saint-Denis

Nombre de chambres et suites : 697

Piscine panoramique : 40e étage, à 140 mètres de hauteur

Horaires de la piscine : tous les jours de 5h à 23h, sur réservation auprès de la réception

Skybar The Stage : ouvert de 17h à minuit

Accès : métro 13, Carrefour Pleyel ; métro 14, Saint-Denis Pleyel

À proximité : Cité du Cinéma, Stade de France

Pensez à vérifier les horaires, tarifs et conditions d’accès directement auprès de l’hôtel avant votre séjour.

Questions fréquentes sur le H4 Wyndham Paris Pleyel

Où se trouve le H4 Wyndham Paris Pleyel ?

Le H4 Wyndham Paris Pleyel est installé dans la Tour Pleyel à Saint-Denis, à proximité des métros Carrefour Pleyel sur la ligne 13 et Saint-Denis Pleyel sur la ligne 14.

Peut-on voir la Tour Eiffel depuis le H4 Wyndham Paris Pleyel ?

Oui. Depuis notre chambre située au 37e étage, nous pouvions notamment voir la Tour Eiffel, le Sacré-Cœur et les tours de La Défense.

Où se trouve la piscine du H4 Wyndham Paris Pleyel ?

La piscine intérieure panoramique du H4 Wyndham Paris Pleyel se trouve au 40e étage de la Tour Pleyel, à 140 mètres de hauteur. Elle est présentée comme la plus haute piscine de France.

Image en Une : Au 37e étage du H4 Wyndham Paris Pleyel, les chambres offrent une vue spectaculaire sur Paris et ses monuments. © Mélina Hoffmann / Paris Zigzag

Mélina Hoffmann