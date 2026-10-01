À Montparnasse, ce nouvel hôtel à la déco colorée cache une piscine dans son sous-sol

Situé dans la festive rue de la Gaîté (14e), à deux pas de la gare Montparnasse, l’hôtel Le Magnifique vient d’ouvrir en septembre 2026. Anciennement dénommée Hôtel Le M Paris, cette adresse 4 étoiles a été décorée par Vincent Darré, qui rend hommage au passé artistique du quartier.

Du théâtre à l’hôtel

Au 20 rue de la Gaîté se trouvait autrefois le théâtre des Mille-Colonnes, fondé en 1833. Comme de nombreux autres lieux en bordure de la capitale, celui-ci abritait un restaurant, un café et un grand bal populaire. Mais au tournant du siècle, les lieux de spectacle ont progressivement fait place aux cinémas, alors en vogue. Ainsi, en 1907, l’adresse accueille une salle de 500 places qui a projeté des films jusqu’en 1930, avant de devenir un complexe cinématographique rebaptisé Cinévog-Montparnasse.

Si son voisin Bobino est resté une salle de spectacle, l’édifice du 20 rue de la Gaîté a finalement été restructuré en 1991 pour devenir l’Hôtel Le M Paris. L’année dernière, un important chantier de rénovation s’est alors déroulé sur huit mois pour lui donner une tout autre apparence avec le décorateur Vincent Darré. Rouvert en septembre 2026, cet hôtel 4 étoiles prend désormais le nom Le Magnifique.

Un décor célébrant les Montparnos

Le décorateur Vincent Darré a décidé de transformer Le Magnifique en un édifice coloré, disséminant les références aux artistes et écrivains qui animaient le quartier au début du XXe siècle. Ainsi, dès l’entrée, le vestibule est orné de colonnes peintes à la main, d’une immense fresque célébrant le cirque et de rampes d’escalier illustrées de partitions musicales. Le ton est donné : les arts sont mis à l’honneur.

Composé de 62 chambres, l’hôtel différencie chacun de ses cinq étages par une thématique : la Mythologie, le Jardin d’Eden, les Abysses, l’Art nouveau et la Voie lactée. Chaque chambre a aussi son originalité, avec des palettes vives, des faïences, des luminaires sculpturaux et du mobilier dessiné sur mesure par Vincent Darré. Et tout en bas, le bar Le Picabia vous convie dans le décor d’un théâtre ancien, où un pianiste vous joue un air le temps de l’entracte…

Une piscine souterraine

Le petit plus de l’hôtel Le Magnifique : sa piscine souterraine. Conçu comme un temple antique, ce bassin confidentiel est décoré de mosaïques en pâte de verre réalisées par la maison italienne Bisazza, illustrant des créatures mythologiques. Installé à la place des anciens studios d’enregistrement, il est désormais composé d’une piscine chauffée avec jacuzzi intégré, d’un hammam traditionnel et même complété par une salle de fitness.

Cet espace est entièrement réservé aux clients de l’hôtel, qui peuvent y accéder gratuitement. En revanche, pour les chambres, il faudra compter entre 185 euros et 330 euros la nuit selon les saisons. Celles-ci font entre 17 et 32 mètres carrés, avec des espaces pensés pour les familles. Et ce qui est pratique, c’est son emplacement, à moins de cinq minutes à pieds de la gare Montparnasse !

Hôtel Le Magnifique

Lieu : : 20bis rue de la Gaité, 75014 Paris

Tarifs : Entre 185 et 330 euros la nuit

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Image à la une : © Le Magnifique