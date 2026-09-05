Face à la Gare du Nord, cet hôtel nous fait voyager avant même de prendre le train

Quand on a un train à prendre tôt le lendemain matin, dormir à quelques minutes de la gare et s’éviter du temps supplémentaire dans les transports simplifie quand même grandement les choses. C’est exactement pour ça qu’on a posé nos valises à l’Hôtel Whistler, avant un départ depuis la Gare de l’Est. Installé juste en face de la Gare du Nord, cet hôtel 4 étoiles est particulièrement pratique quand on est de passage à Paris. Surtout que sa localisation n’est pas son seul point fort : son identité inspirée de l’univers du train lui donne beaucoup de charme.

Une escale entre deux gares

On ne pourra pas dire le contraire : difficile de faire mieux placé lorsque l’on arrive ou que l’on repart de Paris en train. En effet, l’hôtel Whistler se trouve à moins d’une minute de la Gare du Nord, tandis que la Gare de l’Est est à peine plus loin. Dans notre cas, c’était parfait : on dormait sur place la veille de notre départ et, le lendemain matin, pas besoin de traverser Paris avec les valises ni de prévoir une marge énorme pour parer à d’éventuels problèmes de transport.

Et même si l’on ne fait pas qu’une étape à Paris, l’emplacement reste très intéressant pour découvrir la Ville Lumière. Entre le métro, le RER et les nombreuses lignes de bus accessibles autour des deux gares, on rejoint facilement le centre de la capitale et ses grands incontournables. Le quartier est en plus très vivant, avec pas mal de bonnes petites adresses autour pour dîner ou boire un verre avant de rentrer. Et depuis notre chambre, on a particulièrement aimé la vue en hauteur sur la Gare du Nord. On passe souvent devant sans vraiment le regarder, alors que ce superbe bâtiment du XIXe siècle dessiné par l’architecte Jacques-Ignace Hittorff et ses nombreuses statues symbolisant les grandes villes desservies par la gare, mérite franchement qu’on s’y attarde un peu. Depuis les étages de l’hôtel, on le découvre sous un angle assez différent de celui que l’on a habituellement en passant devant.

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Le train comme fil rouge

Mais sa localisation très pratique entre les deux grandes gares du 10e arrondissement n’est pas le seul atout de l’hôtel Whistler. Ce que l’on aime aussi beaucoup, et qui en fait un lieu à part, c’est sa personnalité, grâce à une décoration inspirée de l’univers ferroviaire de la Belle Époque. Dès l’entrée, on longe un couloir bordé de malles et de valises anciennes, qui donne tout de suite le ton.

Et les clins d’œil se poursuivent ensuite ici et là : une cloche devant l’ascenseur, un décor de wagon à l’intérieur, un petit train électrique qui circule en hauteur, et même un tableau qui affiche les départs de la Gare du Nord dans le lobby ! Même dans les « cabines », comme sont appelées les chambres, le thème se poursuit par petites touches : porte-bagages, téléphone au look rétro inspiré des anciens modèles à cadran, meubles en forme de grandes malles…

Et justement, ce lobby n’est pas seulement un lieu de passage. C’est aussi ici que se trouve le Wagon Bar, un espace agréable où l’on peut s’installer dans les fauteuils pour boire un verre, avant d’y revenir le lendemain matin pour le petit déjeuner.

On a d’ailleurs beaucoup aimé la machine dédiée au vin au verre : on choisit un flacon individuel, puis elle se charge de servir le vin à la bonne température, avec une aération adaptée. Une petite expérience assez ludique qui nous a donné envie de la tester. Et pour le café ou les boissons chaudes, une machine est également accessible librement au fil du séjour.

Une nuit au calme

Une fois dans notre cabine, on oublie assez vite l’agitation du quartier. En plus d’être lumineuses et douillettes, les chambres sont insonorisées, ce qui est particulièrement appréciable dans un quartier aussi animé. Une fois la porte refermée, l’agitation extérieure se fait vite oublier. On peut alors profiter pleinement de l’excellente literie et repartir ainsi bien reposé le lendemain matin !

Le petit déjeuner se prend au rez-de-chaussée, dans ce même espace convivial, et l’hôtel cache même un autre petit plus : un hammam privatif, que l’on peut réserver pour une séance à deux. Pas forcément ce à quoi on s’attend en choisissant un hôtel pour sa proximité avec une gare, mais plutôt appréciable pour s’offrir un moment de détente avant ou après un voyage !

Et puis il faut aussi parler de l’accueil, vraiment chaleureux, qui a contribué à rendre cette courte escale encore plus agréable. Au final, on a vraiment apprécié cette adresse, à la fois pratique, confortable et pleine de charme. Le genre d’hôtel qu’on est content de connaître quand on doit prendre un train tôt… mais où l’on pourrait aussi volontiers rester un peu plus longtemps.

Hôtel Whistler

36 rue de Saint-Quentin, Paris 10e

Hôtel 4 étoiles

À 2 min à pied de la Gare du Nord et environ 8 min de la Gare de l’Est

Tarifs : à partir d’environ 150 € la nuit, selon les dates

Petit déjeuner : 18 € (offert pour les réservations effectuées sur le site officiel)

Hammam privatif : 30 € les 45 min, pour 2 personnes maximum

Réception ouverte 24h/24 et bagagerie disponible

Questions pratiques sur l’Hôtel Whistler à Paris

Quel hôtel choisir près de la Gare du Nord et de la Gare de l’Est à Paris ?

L’Hôtel Whistler est un hôtel 4 étoiles situé juste en face de la Gare du Nord et à quelques minutes à pied de la Gare de l’Est. Ses chambres insonorisées, sa literie confortable et sa décoration inspirée de l’univers du train en font une adresse particulièrement pratique pour une nuit avant ou après un trajet.

Peut-on dormir au calme près de la Gare du Nord ?

Oui, il est possible de dormir au calme près de la Gare du Nord à l’Hôtel Whistler, dont les chambres sont insonorisées. Lors de notre séjour, nous avons particulièrement apprécié le calme de notre chambre malgré l’animation du quartier et la proximité immédiate de la gare.

L’Hôtel Whistler est-il bien situé pour visiter Paris ?

Oui, l’Hôtel Whistler est également bien situé pour visiter Paris grâce aux nombreuses lignes de métro, RER et bus accessibles autour des gares du Nord et de l’Est. Elles permettent de rejoindre facilement le centre de Paris et les principaux quartiers et monuments de la capitale.

Image en Une : L’Hôtel Whistler, situé juste en face de la Gare du Nord à Paris © Mélina Hoffmann / Paris Zigzag

Mélina Hoffmann