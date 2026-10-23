Ce manoir du XVIe siècle où séjournait Corneille cache un superbe hôtel près de Deauville

À seulement 10 minutes de Deauville, au cœur de la campagne normande, se cache une adresse qui a traversé près de 5 siècles d’histoire. Autrefois fréquenté par le célèbre dramaturge Pierre Corneille, cet ancien manoir du Pays d’Auge classé monument historique a été transformé en un élégant hôtel 4 étoiles. Entre maisons à colombages, jardins verdoyants, piscine chauffée et spécialités normandes, les Manoirs des Portes de Deauville ont de quoi séduire les amateurs de belles escapades.

Un manoir du XVIe siècle chargé d’histoire

C’est dans le petit village de Canapville, à quelques kilomètres de la Côte Fleurie, que se trouve cet ensemble architectural particulièrement bien préservé. Construit en 1540 par la famille Ballan, l’ancien manoir de Prétot est un magnifique exemple de l’architecture traditionnelle du Pays d’Auge avec ses colombages, ses soubassements en pierre, ses lucarnes et sa tourelle recouverte de bardeaux de châtaignier. Mais derrière ces façades pleines de charme, se cache aussi une étonnante histoire.

Au XVIIe siècle, Pierre Corneille y séjourne régulièrement – notamment entre 1638 et 1668 – pour rendre visite à sa sœur Marie, mariée à Guillaume Ballan, dont la famille possède alors la demeure. Plus surprenant encore, le manoir aurait également accueilli des soldats pendant la guerre de Sept Ans, avant de devenir une école à la fin du XIXe siècle, puis de servir de bergerie et de réserve à fourrage pendant plusieurs décennies ! Longtemps laissé à l’abandon, le bâtiment a finalement été restauré à partir des années 1960, puis protégé au titre des monuments historiques. Certains éléments d’origine ont miraculeusement traversé les siècles, comme son sol, son escalier, et ses murs gravés par de nombreux visiteurs et habitants au fil du temps.

Une nuit dans un décor de carte postale

Aujourd’hui, ce domaine historique abrite les Manoirs des Portes de Deauville, un hôtel 4 étoiles membre de la collection Small Luxury Hotels of the World. Réparties dans le manoir principal et dans plusieurs cottages indépendants, ses 25 chambres et suites mêlent le cachet des vieilles pierres au confort contemporain. Les poutres apparentes, les cheminées et les portraits rappellent l’histoire des lieux, tandis que la décoration apporte une touche plus actuelle. Que ce soit à l’intérieur du manoir historique ou dans les anciennes dépendances du domaine, on s’y sent vite comme chez soi !

Piscine chauffée, jacuzzi et plaisirs normands

Mais le charme des Manoirs des Portes de Deauville ne s’arrête pas à leur architecture. L’établissement possède également un espace bien-être avec une piscine extérieure chauffée, un sauna et un jacuzzi privatifs, parfaits pour s’accorder une véritable pause détente. Le tout, entouré d’un parc de plus de 2,5 hectares, où les bâtiments normands se dévoilent au milieu des roses et des pommiers. Une atmosphère particulièrement paisible, à quelques minutes seulement de l’animation de Deauville et de Trouville…

Côté gourmandises, direction le Salon Corneille, dans le manoir, où l’on peut prendre son petit-déjeuner (local, absolument magnifique, et servi en buffet), savourer un thé Chanoyu accompagné de douceurs ou s’installer près de la grande cheminée pour un apéritif avec une planche de fromages et un bar en libre-service.

Pour un dîner complet, il suffit de rejoindre l’Auberge du Vieux Tour à quelques pas de l’hôtel, qui met à l’honneur les produits de la région dans une cuisine raffinée. Installée dans une ravissante chaumière normande, cette table gastronomique est tenue depuis 1999 par Franck et Muriel Dugast. Membre de la confrérie Escoffier, le chef y défend une cuisine française traditionnelle qui fait la part belle aux produits de saison et aux circuits courts. Les poissons arrivent notamment des bateaux de Trouville, le homard du Cotentin, tandis que les viandes, les fromages et les légumes proviennent de producteurs de la région. Dans l’assiette, on retrouve de belles spécialités comme les ris de veau, les Saint-Jacques ou encore le bar, accompagnées de sauces généreuses et de garnitures travaillées. Aux beaux jours, on peut même profiter du jardin et de la pergola chauffée pour prolonger ce moment gourmand dans un cadre particulièrement bucolique.

Avec leur histoire singulière et leur cadre idyllique, les Manoirs des Portes de Deauville permettent de découvrir une autre facette de Deauville, loin des célèbres Planches et des grands hôtels du bord de mer. Et pour ceux qui souhaitent explorer davantage la région, les villages du Pays d’Auge, les plages de la Côte Fleurie et les ruelles d’Honfleur ne sont jamais bien loin !

30 route de Pont-l’Évêque, 14800 Canapville

Téléphone : 02 31 65 65 18

Infos et réservations sur le site des Manoirs des Portes de Deauville