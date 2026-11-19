Nous avons poussé la porte du Bistrot des Résistants : une pépite du 10e, où l’anti-gâchis est une philosophie qui s’allie à la qualité ! Comme quoi, certaines adresses prouvent qu’il est possible de se régaler tout en défendant une autre façon de produire et de consommer. Après avoir passé un moment succulent à La Table des Résistants, on a décidé de poursuivre la résistance, et ce, pour l’environnement. Ici, on respecte les saisons, on privilégie les produits issus d’une agriculture paysanne et on limite le gaspillage au maximum. Alors si vous aimez les tables parisiennes qui ont du caractère, mais qui s’éloignent du tumulte de la capitale, préparez-vous à vous régaler.

Le Bistrot des Résistants

Au 16 rue du Château-d’Eau, à quelques pas de la place de la République, le Bistrot des Résistants débute un nouveau chapitre de son histoire. Il s’agit de la toute première adresse du groupe fondé par Florent Piard. Après une rénovation et l’arrivée d’un nouveau chef, l’établissement s’est réinventé sans renoncer aux convictions qui ont fait sa réputation ! Pas de panique : l’art du bistrot traditionnel demeure dans un cadre contemporain. Vous profiterez ainsi d’une décoration aux matières naturelles et où, le soir, l’ambiance tamisée vous fera sentir comme à la maison. Les étagères, comblées de bouteilles prêtes à être dégustées, nous rappellent que « la bonne franquette » n’est jamais loin. On a adoré cette ambiance aux parfums qui éveillent la faim, et cet accueil personnalisé qui fait tout le charme de ce type de lieu !

L’établissement défend également l’accessibilité ! Au déjeuner, le Bistrot des Résistants propose une formule « entrée-plat » ou « plat-dessert » à 25 €, et un menu complet à 29 €. À la carte, comptez entre 50 et 60 € pour un repas. Ces tarifs permettent de découvrir une cuisine travaillée, fondée sur des produits soigneusement sélectionnés. On le sait : en ces temps où se nourrir devient une stratégie pour ne pas déguster des produits nocifs, eh bien, « résister » à cette table, c’est être certain qu’on se nourrira en toute conscience, et à satiété !

L’anti-gâchis : une philosophie

Cette lutte contre le gaspillage ne se limite pas à quelques bonnes intentions. Elle intervient dès la conception des menus et impose une organisation millimétrée. Le restaurant travaille avec des stocks volontairement limités et adapte ses propositions aux arrivages. La carte n’est donc pas figée uniquement par « saisons » ! Ainsi, est valorisé ce que la nature et les producteurs peuvent réellement fournir. Être un vrai résistant, c’est être honnête jusque dans l’assiette. Par exemple, parlons viande : lorsqu’une carcasse arrive en cuisine, l’objectif est d’en utiliser les différentes parties au fil de la semaine, en imaginant des préparations adaptées à chaque morceau. Les pièces les plus connues ne sont pas les seules à trouver leur place dans les assiettes : les autres peuvent être cuisinées lentement, transformées ou servir à préparer des bouillons et des sauces ! Un vrai travail « jusqu’à la moelle ».

Mais alors, qu’avons-nous dégusté au Bistrot des Résistants ? Pour commencer, le « dip » fait à base de courges, de grenade et de fromage blanc. Vous pourrez y tremper une foccacia faite à base de pomme-de-terre, dont on rêve encore. Moelleuse, aux notes salées qui vous rappelleront de bonnes pommes-de-terre dorées au four. Ici, la texture se mêle à la tendresse de courges croquantes et fondantes. Pensez à la douceur des courges de saison, mêlées à une pointe de citron, ainsi qu’à la fraîcheur de la grenade. L’explosion de saveur vous évoquera un voyage aux quatre coins de l’Europe, et ça tombe bien, le chef est un grand globe-trotteur ! On encourage cette mise en bouche à ceux qui n’oseraient pas un peu plus d’audace avec les croquettes de boudin noir et navets fermentés. On vous l’a dit : pas de gâchis. Le goût prononcé de la préparation, s’allie à l’acidité du navet fermenté. Le boudin, dans tout son caractère et sa tendresse, voit son goût sublimé grâce à cette partie « croquante ».

Pour les entrées, le pâté en croûte maison au porc, aux amandes et au pickles de pomme est une réponse à tous ceux qui attendent la « tradition » au tournant. Un porc bien cuisiné et mijoté est un porc qui conserve son caractère, sans pour autant s’étaler sur le palais. Entre fruits, viande, et croûte qui fond dans la bouche : vous en redemanderez ! Automne oblige, la grande raviole aux champignons était une entrée réconfortante, au bon goût forestier. Les champignons, une fois libérés de la ravioles, s’imbiberont du bouillon à l’oignon. L’explosion de saveurs : chaleureuse, forestière et minutieuse, grâce au gel de citron, vous rappellera les bouillons de vos grands-mères. Quant aux plats, rien de mieux que de poursuivre le voyage entre terre et mer. La saucisse, accompagnée de ses choux farcis, est un indétrônable des bistrots parisiens. Cette autre manière de concocter la viande vous régalera, et ici, ce sont les épices qui feront toute la différence. Pour le merlu de ligne de la baie d’Audierne, sa sauce au vin jaune et sa déclinaison de panais : on est tombés sous le charme des sauces, capables de raviver toutes les nuances du poisson. Un vrai bistrot, est un bistrot où chaque tranche de pain sert à « saucer » toute l’assiette : objectif réussi.

Pour finir, nous vous conseillons les yeux fermés la mousse au chocolat, crumble aux amandes et caramel. Un peu de gourmandise pour terminer, et du croquant entre sucré/salé, qui fait de cette mousse un dessert intégral : éloigné des mousses classiques qui ne cherchent pas à se réinventer.

Ode à la gourmandise

Se régaler en résistant, tout en restant gourmand, c’est un pouvoir qui se définit par les idées du chef ! Après un parcours à travers l’Europe, notamment à Genève et à Ibiza, Igor Bulanda puise dans le répertoire des bistrots français, sans se contenter de reproduire les classiques. Vous l’avez compris : le chef apporte à ses idées ses propres inspirations en jouant sur les condiments, les textures et les associations de saveurs ! Son défi quotidien est de concilier cette liberté créative avec les exigences d’un approvisionnement paysan. Igor Bulanda est autant chef que compositeur, et c’est pour cela que l’art des jus, des sauces et des condiments fait partie intégrante de sa cuisine.

Notez d’ailleurs que les amateurs de vin ne sont pas oubliés ! Le Bistrot des Résistants possède une cave constituée au fil de près de dix années de rencontres avec des vignerons. Celle-ci rassemble aujourd’hui plus de 10 000 bouteilles, entre grands vins de garde, cuvées confidentielles et productions artisanales. Plus important encore : cette sélection a été distinguée par le guide international Star Wine List pour son approche durable, qui prend en compte les pratiques viticoles, la production et l’impact environnemental des vins.

Vous n’avez plus qu’une mission désormais : devenir résistants en vous régalant au bistrot !

Voir cette publication sur Instagram @igorbulanda est polonais mais il a grandi en Italie, où il s’ est formé à la cuisine ! Ses assiettes sont de ce fait teintées de plusieurs influences entre culture, racine et influences liées à son parcours ! Écoutez le parlée de son parcours et ce qui l’anime au Bistrot Les Résistants ! 📍16 rue…

Le Bistrot des Résistants, 16 rue du Château-d’Eau, Paris 10e.

Ouvert tous les jours, de 12h à 14h et de 19h à 22h.

Formules déjeuner : 25 € ou 29 €. À la carte : environ 50 à 60 €.

Photo à la une : Le Bistrot des Résistants par le chef Igor Bulanda © @lesresistants_lebistrot