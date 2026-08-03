Bouillon sur Seine : le futur plus grand bouillon de France ouvrira ses portes le 1er octobre

Le plus grand bouillon de France s’apprête à ouvrir ses portes. À partir du 1er octobre 2026, Bouillon sur Seine accueillera jusqu’à 570 convives sur l’Île Seguin, à Boulogne-Billancourt et entend bien s’imposer comme une référence de la restauration populaire, tout en poursuivant la transformation de ce quartier en plein essor.

Les bouillons ont le vent en poupe

Les bouillons poursuivent leur irrésistible ascension. À Paris et dans sa périphérie, les ouvertures se multiplient, portées par un concept qui répond parfaitement aux attentes du moment : une cuisine française généreuse, des prix abordables et un service efficace. Dans un contexte marqué par l’inflation, ces établissements attirent une clientèle toujours plus large. Dernier exemple en date : Bouillon sur Seine, un nouveau restaurant XXL qui va ouvrir aux portes de la capitale.

Le futur plus grand bouillon de France

Le 1er octobre 2026, Bouillon sur Seine ouvrira ses portes sur l’Île Seguin, à Boulogne-Billancourt (92), avec une ambition affichée : devenir le plus grand bouillon de France. L’établissement s’étendra sur 1 100 m² et pourra accueillir jusqu’à 570 convives, dont une centaine sur une vaste terrasse tournée vers la Seine. Derrière ce projet lancé dès 2019, on retrouve Christopher Préchez et Benjamin Moreel, connus pour avoir relancé le « Petit Bouillon Pharamond » avant sa cession en 2024, mais aussi pour « Le Bon Bock » à Montmartre, le « Bouillon Alcide » à Lille et le « Petit Bouillon de la Gare » à Asnières-sur-Seine, aux côtés de Mickael Salgueiro. Aux fourneaux, le chef Nicolas Roudier, passé par « L’Arpège » d’Alain Passard puis « Le Bristol » avec Éric Fréchon, apportera son savoir-faire à cette adresse qui promet de faire de ce nouveau bouillon un lieu à la fois abordable et qualitatif.

Pas encore de carte officielle dévoilée, mais l’établissement promet de rester fidèle à l’esprit des bouillons. Les amateurs peuvent donc s’attendre à retrouver les grands classiques de la cuisine française populaire, comme l’œuf mayonnaise, la terrine de campagne, le bœuf bourguignon ou encore le confit de canard. Au programme également : un service continu du matin au soir, des plats du jour, des limonades maison, de la vente à emporter et des prix annoncés comme particulièrement accessibles.

Une nouvelle étape dans la transformation de l’Île Seguin

Cette ouverture s’inscrit dans la métamorphose de l’Île Seguin et du nouveau quartier de la Pointe des Arts. Longtemps marqué par l’histoire des anciennes usines Renault, le site est devenu l’un des grands projets urbains du Grand Paris. Après l’arrivée de La Seine Musicale, le quartier continue de se développer avec de nouveaux commerces, restaurants, espaces culturels, un cinéma, des hôtels, des bureaux et de vastes espaces publics. Désormais reliée directement au pont de Sèvres par une passerelle, l’île devient peu à peu un incontournable lieu de vie au bord de l’eau. Avec Bouillon sur Seine, elle s’offre désormais une nouvelle adresse populaire qui pourrait bien devenir notre cantine préférée de l’ouest parisien.

Photo de couverture : Ile Seguin ©VDSA – Studioo

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