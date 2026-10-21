Le restaurant parisien Manko fait honneur à la cuisine péruvienne dans une ambiance festive

Déjà maître des nuits parisiennes depuis plusieurs années, le restaurant Manko s’est offert une seconde jeunesse en décembre 2025 pour renaître tout beau tout neuf. Proposant une cuisine aux influences japonaises et péruviennes, il est le rendez-vous des noctambules parisiens du quartier des Champs-Elysées, heureux de boire un cocktail créatif au bar central, de déguster des plats raffinés, ou d’écouter des DJ niches jusqu’à 2H. On a plongé dans son atmosphère unique lors d’un dîner aux effluves d’ailleurs.

Une ambiance feutrée

Ouvert du mardi au samedi, Manko nous invite à couper avec l’agitation extérieure grâce à son ambiance feutrée, un peu mystérieuse ; un antre de la fête, du chic et des plaisirs gourmands. À l’origine de la rénovation, l’architecte d’intérieur Sophie Lacroix a imaginé un décor de matières nobles, motifs imaginaires et jeux de lumière. Devant le ceviche bar, des mosaïques colorées et scintillantes d’animaux de la mer. Au-dessus du bar à cocktails, un splendide soleil doré évoque l’héritage du peuple inca et semble rayonner sur les convives. Dans la salle, une dominante de couleur ocre et des espaces intimistes pourvus de banquettes. Mais aussi un escalier majestueux trônant au centre du restaurant comme la pièce maîtresse.

Le Pérou et le Japon dans l’assiette

Côté carte, le restaurant fait rayonner la gastronomie péruvienne, réputée pour ses influences multiples, en lui associant des touches japonaises. Elle fait alors la part belle à la fraîcheur, aux produits de la mer et aux associations subtiles. La grande nouveauté se joue notamment autour de l’art du crudo, avec le vaste Ceviche Bar, plat emblématique du Pérou à base de poisson cru mariné. Et même quand la musique monte, le principe reste le même : on vient pour savourer la cuisine, partager des assiettes, et prendre le temps de dîner, même dans une ambiance festive.

Des DJ sets à partir de 22h

Enfin, dès le mercredi 22h, place à la fête et à une sélection pointue de DJ français et internationaux. Assis à table ou accoudé au bar, on profite d’une programmation musicale éclectique, de la Chicago House à la Deep House sud-africaine, en passant par du UK Garage et de la French Touch. Le vendredi, on croise des performeurs, de la guitare live, des percussions et différents shows venant rythmer la nuit. Tandis que le samedi, le DJ résident dialogue avec des musiciens live, notamment au saxophone et aux percussions. Le tout saupoudré de house aux accents latinos qui rappellent les origines de la maison.

Manko

Restaurant ouvert pour le dîner 7 jours sur 7

Bar ouvert jusqu’à 2 h du matin

Programmation festive du mercredi au samedi