L’Office : l’adresse iconique du bœuf Wellington parisien change de formule magique !

C’est en soirée que nous nous sommes rendus au 3 rue Richer, dans le 9e. À deux pas de l’immortel Grand Rex, L’Office est une table parisienne qui se réinvente avec une formule magique moderne le « Food Pairing ». Nouvelle carte, nouvelle étape novatrice et délicieuse, qui a commencé dès la rentrée 2026 avec l’arrivée de la cheffe Roxane Chauveau. Un plat reste l’irréductible : le bœuf Wellington. Réserver chez L’Office, c’est choisir la tradition, et oser un saut dans l’inconnu : on vous guide !

Un changement rafraîchissant

L’Office est ouvert du lundi midi au vendredi soir. On y profite d’une cuisine bistronomique de qualité, à des prix équitables. Notez qu’à midi, deux formules sont proposées : entrée + plat ou plat + dessert à 25 €, et entrée + plat + dessert à 29 €. Le soir et à la carte, comptez un budget moyen d’environ 50 à 60 €. Cette institution, voisine des Grands Boulevards, s’adapte à toutes les bourses, et toutes les papilles. Choisir L’Office, c’est aussi choisir son ambiance. Le midi, vous profiterez d’une salle lumineuse où tous les sourires seront là pour vous accueillir. Avant tout, il s’agit d’une adresse de quartier, où il fait bon se retrouver lors de sa pause midi. Quant au soir, laissez-vous guider dans une atmosphère romantique, à la lueur de chandelles. Fond sonore musical et discrétion garantie : on vous conseille L’Office le soir tombé pour votre prochaine Saint-Valentin ! Vous serez près du cœur de Paris, mais protégés des humeurs des Grands Boulevards. Un parfait entre-deux.

L’Office : un bœuf Wellington

Les clients de L’Office sont de tous horizons : vous adorerez vous sentir comme dans une petite tour de Babel en y rentrant. Habitués, passants, ou même touristes : tout le monde se passe le mot, et à raison ! Alors prenez note, et si vous venez à plusieurs, il faudra absolument déguster l’incontournable bœuf Wellington. Recette inchangée, plaisir garanti pour une viande tendre et juteuse, qui s’accompagne de sa traditionnelle purée. Bien sûr, la carte s’adapte en fonction des saisons.

Venir chez L’Office au cœur de l’automne, c’est profiter de mini tacos croquants, où le mélange des textures est inimitable. Ce qu’on a préféré dans ces amuse-bouche, ce n’est autre que l’équilibre des goûts, qui se répandent sur les papilles progressivement, une expérience ! Que ce soit la kefta de bœuf ou l’entrée de salicorne et glace à l’avocat : préparez-vous à être surpris. Roxane Chauveau crée des accords surprenants, entre le chaud, le froid, le salé, et le sucré. Les explosions de saveurs seront en harmonie avec les surprises gustatives qu’elle tend à vous faire expérimenter. Les associations de goût sont ici en faveur d’une originalité maîtrisée, et rien que pour ça, on y revient !

Sans parler des autres plats disponibles, comme le cabillaud et ses choux vinaigrés, qui allient douceur et amertume. L’Office est également un restaurant qui réussi l’exploit de vous promettre une nourriture équilibrée. Cette institution propose des produits frais et qui s’allient à la perfection à la nutrition : de quoi se faire plaisir, sans écart ! Il en va de même pour les desserts : option au potiron et graines de courges, brioche perdue à l’orange : que de douceur. Nous avons eu un petit faible pour le dessert au chocolat, encore dans l’originalité bien entendu : exit le 100% chocolat noir. Ici, le chocolat blanc est à l’honneur, dans toute sa splendeur. Chez L’Office, tous les ingrédients font partie de la formule magique, et c’est ça qui nous charme.

Voir cette publication sur Instagram Le seul et l’unique. Notre bœuf Wellington à la carte toute l’année ! #restaurant #boeufwellington #foodlover #fy #parisfood".

Le « Food Pairing » : la formule magique

Mais alors, qu’est-ce que le Food Pairing ? Il s’agit d’une méthode scientifique et culinaire qui consiste à associer des aliments a priori incompatibles en se basant sur la chimie de leurs arômes. Telle est la nouvelle formule magique signée Roxane Chauveau : un exercice qui requiert une maîtrise totale des produits et une vision culinaire exemplaire. Au cœur de cette adresse parisienne à l’identité déjà gravée dans le marbre, on joue avec les composés aromatiques, et on ose les associations ! On se demande alors : quand est-ce que le chocolat s’invitera dans un plat ? Il n’y a pas à s’en faire, car forte de ses nombreuses expériences, Roxane Chauveau, pour la première fois cheffe, continue de réécrire l’histoire de L’Office avec audace, tout en respectant son cœur : l’indétrônable bœuf Wellington.

L’Office, 3 rue Richer, Paris 75009

Métro 7 Cadet et Métro 8 et 9 Bonne Nouvelle

Ouvert du lundi midi au vendredi soir

Photo à la une : L’Office, terrasse et kefta de boeuf © Agence Madeleine