Cornichon, piment, truffe… les sorbets les plus étranges à goûter durant l’été à Paris

Vanille, café, fraise ou mangue… Chaque été, les glaciers et restaurants parisiens servent des parfums glacés emblématiques. Mais cette année, il est aussi possible de surprendre votre palais en dégustant des saveurs quelques peu originales ! Aux quatre coins de la capitale, des sorbets salés et raffinés vous feront regarder vos cornets d’une toute autre manière. Entre cornichon, truffe ou oignon, voici cinq adresses à tester.

Du cornichon chez Fumo

Une boule de glace au cornichon, voilà qui paraît être une drôle d’idée ! Elle est pourtant servie chez le glacier Fumo, situé dans le quartier du Marais. Ce sorbet est agrémenté de grains de wasabi et d’une touche de sumac. Une saveur originale imaginée par Mélanie Rozencwajg, fondatrice du lieu, avec la cheffe pâtissière Tessa Ponzo. Vous pouvez aussi y déguster d’autres parfums salés, comme la glace à l’huile d’olive, au riz brûlé ou encore à la feuille de figuier.

Fumo

59 rue Charlot, 75003 Paris

De la truffe chez Girotti

La truffe est un champignon qui a le vent en poupe depuis plusieurs années… Elle relève le goût des pâtes fraîches, volailles ou fromages dans de nombreux plats. Mais chez Girotti, la truffe parfume aussi la glace artisanale ! Ce glacier d’inspiration italienne, installé sur le boulevard Raspail, propose des saveurs insolites, comme le mélange Gorgonzola-Poire, ou encore le sorbet à la tomate, très rafraîchissant avec une feuille de basilic !

Girotti

120 boulevard Raspail, 75006 Paris

De l’oignon rouge chez Stern

Avec son sorbet à l’oignon rouge, le restaurant Stern va encore plus loin en brouillant totalement la frontière entre cuisine et pâtisserie. Ici, il ne s’agit pas simplement de proposer un parfum surprenant à déguster en cornet, le sorbet est servi au sein d’un menu glacé imaginé par les chefs Massimiliano Alajmo et Alessandro Fornaro. Au programme : soupe fraîche de mangue et d’agrumes, risotto à la lavande et au romarin accompagné d’un sorbet au melon, puis une bruschetta d’aubergine assortie au fameux sorbet à l’oignon rouge…

Stern

47 passage des Panoramas, 75002 Paris

De l’avocat au piment chez La Grande Cascade

Située dans le bois de Boulogne, La Grande Cascade propose aussi des glaces savamment conçues par le pâtissier Joris Vée. Parmi ses recettes estivales figure notamment une glace à l’avocat relevée par une touche de piment d’Espelette ! Un joli mélange entre la sensation veloutée du fruit et la chaleur intense du piment. Cette recette s’inscrit dans un ensemble de créations salées, avec la glace à la courgette et au basilic, ou celle à la tomate et à l’ail des ours… Des notes de fraîcheur à utiliser comme sauce, condiment ou accompagnement d’un plat.

La Grande Cascade

Bois de Boulogne

Route de la Vge aux Berceaux, 75016 Paris

De la bière au beurre chez Enzo & Lily

Une autre curiosité à découvrir : la glace à la bière au beurre. Le nom suffit à piquer la curiosité, tant il évoque immédiatement l’univers fantastique de Harry Potter et sa célèbre boisson… Installé dans le 16e arrondissement de Paris, le glacier Enzo & Lily s’amuse à proposer bien d’autres parfums singuliers, comme l’argousier, le matcha-coing ou la crème de citron. Tenu par Lionel Chauvin, le petit-fils de Raymond Berthillon, cette boutique promet de ne servir que des glaces artisanales, sans sirop de glucose.

Enzo & Lily

2 rue Auguste Maquet, 75016 Paris

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Image à la une : © La Grande Cascade