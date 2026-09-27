Quels sont les meilleurs restaurants avec terrasse à Bordeaux ? Jardin secret dans le centre historique, table locavore, cuisine du monde près de la gare Saint-Jean… la ville compte des terrasses très différentes selon l’ambiance recherchée. Voici notre sélection d’adresses où manger en terrasse à Bordeaux, choisies autant pour leur cadre que pour leur cuisine.

Quel restaurant avec terrasse choisir à Bordeaux ?

Pour un jardin caché dans le Vieux Bordeaux : Frida

Pour une cuisine bio, locale et de saison : Les Récoltants

Pour une terrasse près de la gare Saint-Jean : Marie Curry

Pour déjeuner avec vue sur Bordeaux et la Garonne : La Belle Saison.

Pour déjeuner face à l’estuaire dans le Médoc : Bistro des Vignes, à Pauillac

1. Frida : un jardin secret dans le Vieux Bordeaux

Niché au cœur du Vieux Bordeaux, dans le périmètre du Port de la Lune classé à l’UNESCO, Frida cache l’une des plus jolies terrasses de la ville. Derrière sa façade discrète, vous pourrez profiter d’un magnifique jardin secret aux allures de guinguette chic, où plantes grimpantes, mobilier chiné et espaces intimistes gardent la fraîcheur en pleine période estivale ! À l’intérieur, vous découvrirez une élégante salle Art Déco, un bar à cocktails et même un salon à l’esprit rococo. Dans l’assiette, la cuisine bistronomique fait la part belle aux produits frais et de saison, avec une inspiration méditerranéenne et latino et une carte qui évolue régulièrement.

Le lieu est aussi réputé pour sa carte des vins, récompensée lors du Tour des Cartes 2024 de Terre de Vins, ainsi que pour ses cocktails élaborés par les mixologues de la maison. Cette adresse bordelaise vous permettra aussi de bruncher et de réserver les différents espaces pour des occasions ! Chez Frida, vous vous sentirez au cœur d’une œuvre d’art.

Frida

Type de terrasse : jardin intérieur végétalisé

Cuisine : inspirations méditerranéennes et latino-américaines

Quartier : Saint-Paul / Vieux Bordeaux

Adresse : 27-29 rue Buhan, 33000 Bordeaux

Réservation : site officiel de Frida

2. Les Récoltants : une terrasse pour manger bio et local

Et si vous faisiez une halte chez Les Récoltants ? Ici, on pousse le circuit court encore plus loin. Le restaurant, mené par son chef Jean Leproux, cultive ses propres légumes dans une ferme bio située à seulement 20 km, à Tabanac. Les autres produits proviennent exclusivement de fermes et d’artisans locaux, sans intermédiaire, dans un rayon maximal de 150 km à partir de Bordeaux. Aussi, la carte évolue au rythme des récoltes et met en valeur le terroir girondin avec une cuisine d’auteur entièrement faite maison.

En été, la terrasse permet de profiter de cette cuisine engagée, qui n’est jamais figée ! Légumes délicieux, viandes d’élevages paysans, variétés anciennes et recettes créatives : « du champ à l’assiette, sans détour », ainsi sont les maîtres mots de Les Récoltants. Un menu végétarien est proposé chaque jour. Le rapport qualité/prix est imbattable avec une formule « entrée-plat-dessert » pour seulement 25 €. Les enfants aussi ne sont pas en reste : exit les frites, même les plus petits palais auront le droit de déguster la gastronomie de Les Récoltants en plus petite quantité.

Les Récoltants

Type de terrasse : terrasse en ville

Cuisine : bistronomique, bio, locale et de saison

Quartier : Saint-Paul

Adresse : 18 rue Sainte-Colombe, 33000 Bordeaux

Idéal pour : manger local et responsable en terrasse

Réservation : sur le site officiel des Récoltants

3. Marie Curry : de la street-food du monde près de la gare Saint-Jean

Marie Curry est un véritable tiers-lieu solidaire où la cuisine raconte les histoires de femmes venues du monde entier. Ici, des cuisinières venues de différents horizons transmettent leurs recettes familiales à travers une carte qui change régulièrement. Vous l’avez compris : opter pour la terrasse de Marie Curry est un acte militant, qui aide des femmes à se former, à s’intégrer, et à développer leurs talents.

Marie Curry propose un service traiteur et un comptoir street-food disponible 7j/7, et installé dans le food court de l’Atelier des Citernes, à deux pas de la gare Bordeaux Saint-Jean. Cari de poulet, riz jollof, tartelettes, granolas… Le matrimoine culinaire de ce restaurant vous fera faire le tour du monde en un coup de fourchette. Marie Curry offre une véritable rencontre humaine, où la gastronomie devient un vecteur de partage et d’insertion.

Marie Curry

Type de terrasse : terrasse de l’Atelier des Citernes

Cuisine : street-food inspirée des cuisines du monde

Quartier : Amédée Saint-Germain, près de la gare Saint-Jean

Adresse : Atelier des Citernes, 45 rue de la Compagnie du Midi, 33800 Bordeaux

Idéal pour : déjeuner près de la gare dans un lieu atypique et engagé

Réservation / informations : sur le site officiel de Marie Curry

4. La Belle Saison : une grande terrasse avec vue sur Bordeaux

Pour prendre un peu de hauteur sur Bordeaux sans vraiment quitter la ville, direction la rive droite et La Belle Saison. Installé au bord de la Garonne, dans le parc aux Angéliques, ce restaurant profite d’un cadre particulièrement agréable avec une grande terrasse et un jardin ouverts sur les quais et le Bordeaux historique. Une adresse idéale lorsque le soleil est de sortie, qui donne l’impression de s’éloigner de l’agitation du centre alors que l’on reste à quelques minutes seulement de celui-ci.

Dans l’assiette, La Belle Saison privilégie une cuisine de saison élaborée à partir de produits locaux et majoritairement bio. La carte évolue au fil des arrivages, avec des assiettes généreuses qui font la part belle aux légumes, aux produits du terroir et aux producteurs de la région. Mais c’est évidemment pour son extérieur que l’on apprécie particulièrement l’adresse aux beaux jours : entre la végétation, la Garonne et la vue panoramique sur les façades de Bordeaux, difficile de trouver un cadre beaucoup plus dépaysant sans quitter la ville.

La Belle Saison

Type de terrasse : grande terrasse et jardin au bord de la Garonne

Cuisine : locale, de saison et majoritairement bio

Quartier : Bordeaux Bastide, rive droite

Adresse : 75 quai des Queyries, 33100 Bordeaux

Idéal pour : déjeuner ou dîner avec une vue panoramique sur le Bordeaux historique

Réservation : sur le site officiel de La Belle Saison

Bonus : Bistro des Vignes, deux terrasses au cœur du Médoc

Pour une escapade au cœur du vignoble bordelais, élisez le Bistro des Vignes, installé au sein de l’hôtel Des Vignes et des Anges, à Pauillac. Vous aurez l’embarras du choix avec deux terrasses : l’une offre une jolie vue sur la rivière et le port de plaisance, tandis que l’autre, nichée dans le jardin de l’hôtel, promet un moment de calme à l’ombre de la végétation. La cuisine met à l’honneur les produits du Sud-Ouest à travers une carte de saison où se côtoient poissons, viandes, légumes du marché et desserts maison. Le tout s’accompagne d’une belle sélection de vins du Médoc. Nous vous recommandons leur saumon fumé fait maison (un incontournable) ou bien les huîtres du Médoc. Le menu change toutefois en fonction de la saison et des arrivages. Grand coup de cœur pour le « Bistro du Midi » où l’on compte 28 € pour une formule « entrée + plat + dessert » En été, les animations musicales sont légion : restez attentifs à l’agenda du Bistro des Vignes. À seulement quelques kilomètres des plus prestigieux châteaux viticoles, c’est une halte idéale !

Bistro des Vignes – Hors Bordeaux

Type de terrasse : deux terrasses, côté estuaire et côté jardin

Cuisine : cuisine de saison aux influences du terroir médocain

Localisation : Pauillac, dans le Médoc

Adresse : 4 quai Albert-Pichon, 33250 Pauillac

Idéal pour : déjeuner au calme lors d’une escapade dans le vignoble bordelais

Réservation : sur le site officiel de l’hôtel Des Vignes et des Anges

Questions fréquentes sur les restaurants avec terrasse à Bordeaux

Quel restaurant possède une terrasse cachée dans le centre de Bordeaux ?

Frida, situé rue Buhan dans le Vieux Bordeaux, possède un jardin intérieur végétalisé, à l’écart de l’animation des rues du centre.

Où manger en terrasse près de la gare Bordeaux Saint-Jean ?

Le comptoir Marie Curry, installé dans l’Atelier des Citernes à quelques minutes de la gare Saint-Jean, permet de déguster une cuisine street-food inspirée des recettes du monde sur la terrasse du lieu.

Où trouver un restaurant bio et local avec terrasse à Bordeaux ?

Les Récoltants, rue Sainte-Colombe, propose une cuisine de saison élaborée à partir de produits locaux, dont les légumes cultivés dans sa propre ferme bio située à une vingtaine de kilomètres de Bordeaux.

Photo à la une : Terrasses de Bordeaux sous le soleil, dans le coeur historique © AdobeStock Keralia