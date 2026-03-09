Babel Minots à Marseille : un festival de musique et création pour les enfants

Du 9 au 18 mars, Marseille accueille la douzième édition de Babel Minots, un festival qui combine concerts, spectacles, ciné-concerts et ateliers pour les enfants et leurs accompagnants. Les propositions s’étalent dans 18 lieux de la ville, adaptées à toutes les tranches d’âge, de la petite enfance à la préadolescence, entre théâtres, bibliothèques, salles de concert et lieux culturels de quartier.

Concerts et musiques du monde

Le 10 mars au Théâtre de l’Odéon, Ourk invite les enfants dès 4 ans à écouter des rythmes variés, du krautrock à la cumbia. Le public est installé autour des musicien·ne·s pour que les sons circulent librement. Guitares, charango, batterie et dobro se répondent dans un espace où le mouvement et l’écoute se croisent. Le 11 mars, toujours à l’Odéon, Zola… pas comme Émile mêle récit et rap à partir de paroles de jeunes sur leur prénom et leur identité. La scène propose une approche directe où texte et musique se répondent. Ce spectacle est destiné aux enfants à partir de 10 ans et met en jeu des questions sur le langage, les histoires personnelles et la manière dont elles peuvent se raconter. D’autres concerts sont également programmés dans la semaine, mêlant musiques traditionnelles, créations contemporaines et propositions participatives.

Ciné‑concerts, contes et premiers regards

Le 14 mars au cinéma Le Gyptis, Le Tout P’tit Ciné-Concert combine courts-métrages animés et musique en direct. Les enfants dès 18 mois découvrent comment le son accompagne les images et transforme leur expérience des films. Les variations rythmiques et sonores suivent les changements d’images, avec des passages calmes ou rythmés selon les séquences. Dans la même semaine, plusieurs formats courts s’adressent aux tout-petits. L’arbre sans fin, au HangArt, raconte l’univers de Claude Ponti avec sons et percussions. 3 Petits Moments et Les oreilles en cœurs proposent des escales sonores où mouvement, écoute et partage sont au cœur de la séance. Tandis qu’avec Sous l’arbre à Palabres, Soumaïla Zoungrana, propose aux enfants dès 3 ans de découvrir contes, chants et rythmes d’Afrique de l’Ouest à la Bibliothèque Alcazar.

Danse, ateliers et rencontres

En parallèle, le festival propose des ateliers, des projections et des rencontres. Les enfants peuvent explorer le flamenco ou des formes collectives autour du son, parfois accompagnés de musiciens et de danseurs invités. Un atelier découverte flamenco, animé par Isabel Gazquez et Manuel Gomez, permet par exemple de s’initier aux rythmes et aux bases de cette danse à travers le mouvement, les percussions corporelles et le chant. À la Bibliothèque Alcazar, des projections de films sont suivies de discussions pour échanger sur les images et la musique. Entre le 10 et le 13 mars, des rencontres professionnelles à la Maison des associations permettent de réfléchir à la création jeune public et à l’éducation artistique. Chaque lieu transforme la manière d’écouter et d’être présent. De la salle de théâtre au cinéma, du conte musical au ciné-concert, chaque proposition est un moment différent de découverte sonore ou narrative.

Le programme complet est à retrouver sur le site internet de Babel Minots 2026.

Babel Minots 2026

Du 9 au 18 mars 2026.