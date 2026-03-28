Une expérience Miraculous ouvre à Paris et transforme les enfants en vrais super-héros

Cela ne vous a sûrement pas échappé : Miraculous est partout depuis quelques années… Sur les écrans, les cartables ou encore les pyjamas, les enfants adorent ! Et dès ce 3 avril 2026, la série phénomène créée par ZAG s’installe au coeur du 14e arrondissement de Paris pour une expérience immersive inédite. Dans les espaces du Paris Marriott Rive Gauche, le studio MOIR donne ainsi rendez-vous aux fans sur 1400 m² pour devenir de vrais super-héros et sauver Paris.

Votre mission : assister Ladybug et Chat Noir

Dès l’arrivée, on vous informe qu’une mystérieuse super-vilaine baptisée Monochroma s’attaque à Paris, vidant peu à peu la ville de sa lumière, de ses couleurs et de son énergie. Seule une équipe parfaitement entraînée peut l’arrêter, et vous allez en faire partie. À travers 7 salles high-tech, vous rejoignez Ladybug et Chat Noir pour un affrontement épique sur les toits de Paris. Un parcours qui fait appel à la présence d’esprit, au courage, à la créativité et à l’équilibre émotionnel : des valeurs qui sont au coeur de la série depuis ses débuts.

Chaque environnements réagit en temps réel, vos choix ont un impact concret sur le déroulé de la mission, et chaque salle débloque du contenu narratif exclusif créé spécifiquement pour l’expérience. À l’issue de l’aventure, vous repartez avec le sourire aux lèvres et des jolis souvenirs en tête.

Une heure magique dans l’univers Miraculous

Si vos enfants sont des experts de la série, ils vont vraiment apprécier la cohérence de l’expérience avec cet univers. MOIR, déjà à l’origine du voyage immersif TOI, a travaillé en étroite collaboration avec Miraculous Corp pour vous emmener au-delà de l’écran sans le trahir. En une heure, petits et grands traversent une aventure collective où la coopération prime sur la compétition, ce qui en fait une sortie aussi bien pensée pour les familles que pour les groupes d’amis fans de la série.

Pour rappel, Miraculous compte 6 saisons diffusées dans 150 territoires, 52 milliards de vues cumulées sur YouTube et une communauté mondiale dont l’enthousiasme ne faiblit pas ! Une 7e saison est en cours de production, et un long métrage est également en développement. Cette expérience parisienne s’inscrit donc dans cet élan, et tombe à point pour les vacances de printemps.

MOIR – Paris Marriott Rive Gauche Hotel & Conference Center

17 Boulevard Saint-Jacques, 75014 Paris

Dès le 3 avril 2026, du lundi au vendredi de 10h à 18h, samedi de 10h à 19h et dimanche de 10h à 18h

À partir de 5 ans

Plein tarif : à partir de 21,90€, tarif enfant : à partir de 16,90€

Accessible aux personnes à mobilité réduite

Réserver pour Miraculous Experience : entraînement de super-héros