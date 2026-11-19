Offrir son premier téléphone à un enfant est une grande étape, qui soulève bien des questions chez les parents… Mais avec ses smartphones sécurisés et sa toute nouvelle application Éos, la marque française Neow propose une solution qui pourrait bien réconcilier toute la famille à Noël.

Le premier téléphone, un cadeau qui fait débat

À l’approche de Noël, le smartphone se retrouve souvent tout en haut des listes de certains enfants et adolescents. Sauf que pour les parents, franchir le pas n’est pas si évident : exposition aux réseaux sociaux, contenus inadaptés, temps passé devant les écrans… Comment leur offrir davantage d’autonomie sans leur ouvrir les portes d’Internet sans limites ? C’est précisément pour répondre à cette question que la marque française Neow a imaginé des smartphones spécialement conçus pour les plus jeunes.

Un vrai smartphone, mais avec des protections intégrées

Oubliez les téléphones pour enfants aux fonctionnalités limitées et au design peu séduisant : avec les modèles Neow Safe et Safe+, les jeunes retrouvent l’apparence et l’interface familière d’un véritable smartphone Android. Ils peuvent téléphoner, envoyer des messages, prendre des photos et, progressivement, accéder à des applications adaptées à leurs besoins. La différence se trouve dans leur fonctionnement. Dès le premier allumage, et sans même créer de compte Google, les téléphones disposent d’un mode sécurisé permettant uniquement les appels, les SMS et les photos. Aucun réseau social ni moteur de recherche n’est accessible par défaut. Les parents peuvent ensuite autoriser de nouvelles applications au rythme qu’ils jugent approprié, grâce au système de filtrage Neow. De quoi permettre aux enfants de découvrir le numérique sans être immédiatement confrontés à tous ses risques.

Éos, la nouveauté qui simplifie la vie des parents

Et cette année, Neow va encore plus loin avec Éos, la nouvelle version de son environnement logiciel, qui sera disponible dès le 6 novembre 2026 sur les nouveaux smartphones Safe et Safe+. Cette application dédiée, disponible sur iOS et Android, permet aux parents de gérer directement le téléphone de leur enfant depuis leur propre smartphone, sans avoir besoin de configurer Google Family Link. En quelques gestes, ils peuvent autoriser une nouvelle application, fixer une limite de temps pour les jeux ou les vidéos, programmer des horaires sans écran ou encore mettre temporairement le téléphone en pause. Et même lorsque ces restrictions sont activées, les appels restent disponibles.

Autre détail bien pensé : les enfants peuvent consulter leur temps d’écran restant et reçoivent une alerte cinq minutes avant la fin de leur session. Ils ont également la possibilité de demander du temps supplémentaire, que leurs parents sont libres d’accepter ou de refuser. Une manière d’encourager le dialogue plutôt que de multiplier les conflits autour des écrans. Côté sécurité, Éos permet aussi de localiser ponctuellement le téléphone, sans surveillance permanente ni historique des déplacements. Une alerte peut également être envoyée aux parents si l’appareil ne s’est pas synchronisé depuis 48 heures. Le tout sans configuration complexe et surtout sans abonnement ni frais supplémentaires pour les fonctionnalités de contrôle parental.

Un téléphone qui grandit avec son enfant

L’un des aspects les plus intéressants de Neow réside dans son fonctionnement évolutif. Car les besoins d’un enfant de 11 ans ne sont évidemment pas ceux d’un adolescent de 16 ans. Plutôt que d’imposer les mêmes restrictions à tous, Éos permet aux parents d’adapter progressivement les autorisations à la maturité et aux habitudes de leur enfant. Une nouvelle application peut être débloquée, le temps d’écran ajusté et certaines restrictions assouplies. Les jeunes peuvent même découvrir de nouvelles applications sur le Play Store et demander à leurs parents de les autoriser. Pour les applications considérées comme sensibles, notamment les réseaux sociaux, les applications de rencontre ou de paris en ligne, un avertissement et une double validation sont nécessaires.

Et lorsque les parents estiment leur adolescent suffisamment autonome, ils peuvent lever l’ensemble des contrôles pour transformer l’appareil en smartphone Android classique. Une décision réversible à tout moment, sans incidence sur la garantie. Cette approche permet d’envisager le premier téléphone comme un véritable apprentissage, fondé sur la confiance et la discussion, plutôt que sur une succession d’interdictions.

Une idée de cadeau de Noël qui pourrait mettre tout le monde d’accord

Avec ses modèles Safe et Safe+, Neow répond finalement à deux attentes souvent difficiles à concilier : celle des enfants, qui rêvent de posséder leur propre smartphone, et celle des parents, qui souhaitent les accompagner dans leurs premiers usages numériques. Côté budget, le Neow Safe est proposé à 129,90 €, avec 64 Go de stockage, tandis que le Safe+ coûte 149,90 €, avec 128 Go. Les deux modèles bénéficient des mêmes fonctionnalités de sécurité et de la nouvelle version Éos. Celle-ci sera également proposée gratuitement et progressivement aux utilisateurs déjà équipés d’un Safe ou Safe+, avec un déploiement prévu jusqu’à fin décembre 2026.

Avec Neow, le premier smartphone ne se résume donc plus à un choix entre tout autoriser et tout interdire. Les enfants découvrent les possibilités d’un véritable téléphone, tandis que les parents décident du rythme auquel ils leur accordent davantage de liberté. Une approche progressive qui prend tout son sens au moment de glisser un premier smartphone sous le sapin !

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