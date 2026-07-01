L’excellente Appli Meet People qui connecte les guides et les voyageurs selon leur personnalité

En partenariat avec Meet People

L’application qui remet l’humain au cœur du voyage !

Vous êtes plutôt aventurier, contemplatif, passionné d’histoire ou amateur de gastronomie ? Vous êtes sociable et dans l’action ou totalement le contraire ? Et si la meilleure façon de découvrir une destination n’était pas de choisir une activité… mais de rencontrer la bonne personne ? C’est l’idée derrière Meet People, une application française gratuite qui permet de matcher (ça vous en rappelle une autre, non ?) avec des guides locaux selon sa personnalité, ses centres d’intérêt et sa manière de voyager. Un peu comme une application de rencontre… mais pour découvrir une ville, une région, une passion, un savoir faire ou un territoire, autrement.

Matchez avec des guides qui vous ressemblent

Vous avez prévu de partir en vacances cet été mais vous n’avez aucune idée des activités à faire sur place ? Après avoir écrémé les sites internet classiques qui répertorient les bâtiments historiques et les restaurants touristiques, vous vous dites que la ville ne devrait pas se résumer qu’à ça ? En effet, partout où vous irez, il y aura forcément des activités pour vous ! Mais encore faut-il les trouver. C’est là que Meet People apparaît.

Après avoir répondu à une dizaine de questions sur vos centres d’intérêt, votre façon de voyager, votre manière de vous connecter aux gens et votre personnalité, l’application identifie les guides les plus compatibles avec vous. Créatif ou sportif, historien ou passionné de gastronomie… Meet People ne cherche pas seulement à vous proposer une activité, mais avant tout à créer une rencontre. Vous pourrez trouver des guides jusqu’à 100 km autour de vous, selon un pourcentage de compatibilité dont le critère principal est l’humain !

Aujourd’hui, plus de 400 guides locaux sont déjà présents partout en France pour faire découvrir leur territoire à travers leur propre regard. À Paris, Olivier raconte la ville à travers les archives qu’il a explorées pendant plusieurs années. En Camargue, Clotilde partage son territoire comme on ouvre les portes de sa maison. À Marseille, Yannick embarque les voyageurs à bord de son bateau pour leur faire découvrir une autre Méditerranée.

Un entrepreneur convaincu que les rencontres changent tout

Derrière Meet People se trouve Alexandre Lambert. Depuis le début, une conviction guide son parcours d’entrepreneur : « Le futur du voyage sera humain ou ne sera pas. » À l’heure où les algorithmes choisissent nos restaurants, nos musiques et parfois même nos destinations, Alexandre est persuadé que les plus beaux souvenirs naissent encore de ce que la technologie ne peut pas remplacer : les rencontres, les échanges, les sourires et les rires !

Cette vision l’accompagne depuis la création de Meet People. Il veut des ponts entre les personnes plutôt que de simples réservations. Créer des rencontres plutôt que des parcours standardisés. Des souvenirs à travers les personnes qui font vivre un territoire. Une philosophie qu’il résume souvent à travers une citation d’Isaac Newton : « Les hommes construisent trop de murs et pas assez de ponts. » Une phrase qui ne l’a jamais quitté et qui continue aujourd’hui d’inspirer sa vision entrepreneuriale !

L’application de voyage pour les particuliers et les entreprises

Autour de ses guides, Meet People a créé une véritable communauté qui s’est construite avec une conviction commune : l’humain restera toujours le plus beau vecteur de connexion. Voyageurs, passionnés de territoire, habitants, entreprises et partenaires se retrouvent aujourd’hui autour d’une même idée : Les plus beaux souvenirs naissent souvent d’une rencontre inattendue. Cette philosophie séduit désormais aussi des entreprises qui font appel à Meet People pour imaginer des expériences destinées à leurs équipes, leurs clients ou leurs partenaires partout en France.

Vous aussi, devenez guide Meet People

Meet People recherche aujourd’hui de nouveaux guides passionnés en France pour rejoindre l’aventure. La seule condition ? Être passionné. Passionné par son territoire. Passionné par les rencontres. Passionné par les histoires que l’on raconte et celles que l’on crée ensemble. Si vous vous reconnaissez dans ces quelques lignes, alors vous avez déjà l’esprit Meet People.

Parce qu’au fond, les meilleurs souvenirs de voyage ont rarement une adresse. Ils ont un prénom !

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