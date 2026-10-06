Cognac, une ville à découvrir à travers la Maison Hennessy et l’histoire du cognac

À Cognac, difficile de passer à côté de ce qui fait l’identité de la ville : le cognac. Les chais, les vieilles barriques et les grandes maisons font partie du décor et racontent une histoire vieille de plusieurs siècles. À l’occasion d’une escapade charentaise, nous avons posé nos valises à l’hôtel Chais Monnet, avant de partir à la découverte de la Maison Hennessy. Spoiler alert : l’univers du cognac nous a accompagnés du début à la fin.

Chais Monnet, l’hôtel 5 étoiles au coeur de la ville

Installé dans d’anciens chais, l’hôtel tient à faire perdurer son héritage lié au cognac. Les matériaux, les références aux barriques, les détails de décoration… Tout rappelle le passé de l’hôtel et son histoire. Pourtant, la touche contemporaine est également de mise, pour marquer son temps et accueillir plusieurs espaces comme un spa, une salle de fitness, un jacuzzi, un hammam et un sauna. Situé au coeur de la ville, l’hôtel offre réellement une parenthèse calme et reposante, à deux pas de la Charente. Qu’on aime ou pas le cognac, c’est l’endroit idéal pour déconnecter et se laisser porter par une ambiance « maison de famille ». En plus, vous pouvez y séjourner pour pas trop cher, car la nuit est autour de 300 euros : fait assez rare pour un 5 étoiles ! On apprécie particulièrement son petit jardin arboré, sa verrière pourvue de fleurs et de plantes, sa piscine intérieure et extérieure, et bien sûr ses chambres grandes et apaisantes.

Une visite pas comme les autres dans les coulisses d’Hennessy

Impossible de séjourner à Cognac sans pousser les portes de l’une de ses grandes maisons. Particulièrement immersive, la visite Hennessy Initiation nous emmène dans les chais, pour découvrir l’histoire de la Maison et les secrets de fabrication du cognac. Pour les rejoindre, nous embarquons à bord d’un bateau pour une courte traversée de la Charente. Une manière ludique de commencer l’expérience.

Direction ensuite le Chai des Pavillons, un ancien chai historique transformé en espace de découverte. La scénographie contemporaine permet de comprendre l’histoire de Hennessy et les différentes étapes de fabrication du cognac sans tomber dans la visite trop académique. On découvre ainsi l’histoire du fondateur de la Maison, Richard Hennessy, à travers un film immersif très ludique. Mais le moment qui nous a le plus marqués reste sans doute l’entrée dans le Chai de la Faïencerie. L’air se fait plus frais, la lumière se fait plus sombre, les centaines de barriques de chêne s’alignent dans la pénombre et une odeur d’eau-de-vie flotte dans l’air. On comprend alors beaucoup mieux ce qui se cache derrière la fabrication d’un cognac et le temps nécessaire à sa maturation.

Après avoir découvert les coulisses de la Maison, place évidemment à la dégustation avec trois cognacs différents et un cocktail emblématique. On déguste alors en plein conscience ! Puis la visite se termine par la plus grande boutique Hennessy au monde, où l’on retrouve tout l’univers de la Maison et des bouteilles plus belles les unes que les autres.

Un dîner et un verre avec vue sur Cognac

De retour aux Chais Monnet, place à l’apéro sur le rooftop de l’hôtel qui offre un cadre très agréable pour boire un cocktail et profiter de la vue sur la ville. Pour prolonger l’expérience, on vous conseille d’accompagner votre verre de planches à partager, ou de poursuivre la soirée autour d’un dîner au restaurant La Distillerie. De notre côté, on a opté pour la salade mesclun, chèvre du Poitou, tomate séchée en entrée, puis le poisson de la criée cuit à l’ unilatéral, moules de bouchot, petits pois à la menthe et chorizo, bouillon Dashi. Des plats réconfortants dans un cadre authentique qui rappelle encore une fois les chais et l’univers du cognac.

Photo de une : @Jas Hennessy & Co, Alain Benoit