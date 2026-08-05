À 1h de Paris, ces cabanes avec jacuzzi cachées dans la forêt offrent une déconnexion totale

Envie de vous offrir une parenthèse nature insolite sans partir à l’autre bout de la France ? À seulement une heure de Paris, le Bois de Rosoy cache, au cœur de la forêt, des cabanes avec jacuzzi privatif où l’on déconnecte complètement. Certaines misent avant tout sur le confort et la vue, quand d’autres jouent davantage la carte de l’aventure avec des passerelles suspendues et des hébergements perchés dans les arbres. Nous en avons testé deux, très différentes, dans ce domaine aussi dépaysant qu’agréable.

Le Bois de Rosoy et ses 19 cabanes spa

À Rosoy-en-Multien, dans l’Oise, le Bois de Rosoy s’étend au cœur d’un vaste domaine forestier où s’éparpillent 19 cabanes spa tout confort. Certaines se devinent entre les branches, en hauteur, d’autres donnent sur les champs, tandis que les moutons, les poules et les chats du domaine ajoutent encore au charme des lieux. Dès l’arrivée, le calme fait son effet et l’on oublie très vite que Paris ne se trouve qu’à une heure de route.

Aucune des cabanes ne propose tout à fait la même expérience. Certaines sont installées au sol ou sur pilotis, tandis que d’autres sont perchées dans les arbres et se rejoignent par des escaliers, des ponts de singe ou des filets. Elles prennent parfois des formes étonnantes : cocon suspendu, sapin ou encore petit navire. Chacune est d’ailleurs évaluée selon son niveau de confort, de vue et d’aventure afin d’aider les visiteurs à trouver celle qui leur correspond. Et, cerise sur la cabane : il est possible de personnaliser son séjour avec une prestation « décoration romantique » ou un « pack anniversaire surprise » pour célébrer un moment particulier.

Deux cabanes testées pour deux expériences différentes

Nous avons ainsi testé deux cabanes aux ambiances très différentes, mais qui permettent, chacune à leur manière, une véritable immersion dans la nature. La Cabane Céleste (relativement similaire à la Cabane des Rêves), spacieuse et installée sur pilotis, séduit par ses grandes baies vitrées qui s’ouvrent entièrement sur une grande terrasse avec spa, sa décoration chaleureuse et sa vue dégagée sur les champs. Elle offre une ambiance très intimiste et un confort maximal avec son lit Queen size, sa salle de bain attenante et son coin repas équipé d’un micro-ondes, d’un mini-frigo et d’une Nespresso. Une cabane que l’on recommande particulièrement pour un séjour romantique.

La Cocoon Étoilé joue davantage la carte de l’aventure, puisqu’il faut emprunter plusieurs passerelles suspendues pour rejoindre cette drôle de chambre ronde aux airs de nid, installée dans les arbres à environ cinq mètres du sol et équipée d’un lit circulaire.

L’expérience est particulièrement insolite puisque les hublots offrent une vue directe au milieu des arbres tandis que le cocon peut légèrement se balancer au gré du vent. La salle d’eau et le coin repas se trouvent dans une petite cabane voisine, reliée au cocon par la grande terrasse sur laquelle est installé le jacuzzi privatif. Ce sont donc trois espaces, reliés par des ponts de singe, dont on profite le temps d’un séjour rythmé par le chant des oiseaux… et l’arrivée des paniers gourmands !

En effet, au Bois de Rosoy, tout a été pensé pour que la déconnexion soit totale et pour rendre l’expérience la plus confortable possible. Ainsi, le matin, le petit-déjeuner (copieux) est déposé dans un panier au pied de la cabane, puis remonté grâce à une poulie ! Un petit rituel que l’on aime beaucoup, et une façon très agréable de démarrer la journée. D’autres paniers composés à partir de produits locaux peuvent être ajoutés au séjour : apéritif, dîner fait maison, brunch avec late check-out ou encore pique-nique gourmand pour deux ou trois personnes, parfait pour continuer à profiter du domaine le jour du départ.

Une parenthèse que l’on voudrait prolonger

On vous le disait : une fois installé, on n’a vraiment plus envie de repartir ! D’autant qu’en plus d’un accueil chaleureux et attentionné, le domaine offre de quoi se divertir. Aux beaux jours, on ne se fait pas prier pour profiter de la grande piscine extérieure chauffée. Terrain de pétanque, ping-pong, billard, baby-foot, mölkky et jeux en libre accès permettent aussi de prolonger la journée sans quitter le domaine. On peut également se promener dans les bois et pique-niquer avec les moutons, l’une de nos activités préférées !

Et si le Bois de Rosoy est particulièrement agréable lorsque le soleil permet de vivre dehors, il nous a aussi donné très envie d’y revenir en automne ou en hiver. En effet, on se projette sans mal dans le jacuzzi par des températures plus fraîches, mais aussi dans l’atmosphère cosy des cabanes lorsque la forêt change de couleurs ou se couvre de givre. Autre nouveauté qui ne gâche rien : des massages (massage californien et massage aux pierres chaudes) sont désormais proposés dans un chalet bien-être particulièrement chaleureux.

Pour ceux qui souhaitent en profiter pour explorer les environs, des balades à cheval, du canoë sur le canal de l’Ourcq ou une visite des châteaux de Pierrefonds et de Chantilly peuvent aussi compléter le week-end. Mais entre le jacuzzi, la piscine, la forêt, la qualité de l’accueil et tout ce qui est mis à disposition, pas dit que vous ayez envie de quitter le Bois de Rosoy !

Pour mieux vous faire découvrir les lieux, on vous emmène également au Bois de Rosoy en vidéo :

Voir cette publication sur Instagram On a eu un coup de coeur pour cet endroit merveilleux avec ses cabanes perchées et chalets tout confort et leur jacuzzi privé. Une bulle de déconnexion en pleine nature à seulement 1h de Paris ! 🌳 En plus, le séjour peut être personnalisé de plein de manières : panier apéro, brunch, pique-nique, dé…

Le Bois de Rosoy

4 chemin des Gendarmes

60620 Rosoy-en-Multien

Image en Une : La Cocoon Étoilé, une cabane suspendue avec jacuzzi privatif au cœur de la forêt. © Le Bois de Rosoy

Mélina Hoffmann