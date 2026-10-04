L’Hôtel-Dieu, le plus ancien hôpital de la capitale en pleine rénovation sur l’île de la Cité

Sur l’île de la Cité, en face de la cathédrale Notre-Dame, l’hôpital Hôtel-Dieu demeure le plus ancien hôpital de Paris. Depuis plusieurs années, l’établissement est pris dans un vaste projet de transformation visant à préserver son architecture tout en modernisant les infrastructures qu’elle abrite. Un chantier qui a récemment permis de déceler des vestiges des fortifications de Lutèce.

Un hôpital historique

Fondé au VIIe siècle, l’Hôtel-Dieu demeure le plus ancien site hospitalier de Paris. Le bâtiment ne date toutefois pas de la période médiévale et a été reconstruit en 1860 et 1870, durant les grands travaux haussmanniens. Son architecture répond alors aux principes hygiénistes de l’époque, avec une structure conçue pour la luminosité et la circulation de l’air.

La préservation de ce patrimoine conduit à de nombreuses difficultés, le complexe n’étant plus adapté aux exigences contemporaines en matière d’accueil des patients, de qualité et de sécurité des soins. Le chantier a donc pour mission de valoriser une architecture historique tout en la faisant coexister avec les contraintes actuelles d’un établissement de santé.

Une rénovation du site

Le projet du Nouvel Hôtel-Dieu repose sur une transformation profonde du site par les architectes Valero Gadan et Barthélémy et Griño. Le chantier recouvre près de 26 000 mètres carrés, soit près de la moitié de la surface de l’hôpital. Il doit accueillir les activités hospitalières et universitaires de l’établissement, avec l’ambition de développer une médecine davantage tournée vers la prévention, l’ambulatoire, la recherche et la prise en charge de publics spécifiques.

Au-delà des sites médicaux, une partie d’environ 20 000 m² doit être valorisée dans le cadre de l’Espace Agora : ce programme comprendra des bureaux, commerces et logements. Une manière d’ouvrir le bâtiment sur la ville et de permettre aux Parisiens de découvrir ses espaces sans nécessairement passer par le soin.

Des vestiges de Lutèce découverts

Durant la rénovation de l’Hôtel-Dieu, des fouilles préventives ont été réalisées dans deux cours de l’hôpital avant de lancer la construction de nouveaux bâtiments hospitaliers. Et durant l’été 2026, les archéologues ont pu faire une belle découverte : un mur en pierre et en bois brûlé conservé sur une vingtaine de mètres, qui proviendrait des fortifications gauloises de la fin de l’âge du Fer. Cette découverte constitue une avancée importante dans la connaissance de la Lutèce gauloise, qui est désormais étudiée.

Pour ce qui est de l’Hôtel-Dieu, il faudra encore être un peu patient avant de connaître la date officielle de l’achèvement du chantier. Des découvertes comme celles des fortifications de Lutèce repoussent nécessairement le calendrier. Si les grandes phases du chantier ont été réalisées au cours de l’année 2026, il faudra sûrement attendre l’année 2028 pour voir apparaître les premiers aménagements hospitaliers du Nouvel Hôtel-Dieu.

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