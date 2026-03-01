Connaissez vous les secrets de cette tour médiévale classée Monument Historique en plein Paris ?

Elle n’a rien d’un monument imposant comme Notre-Dame ou la Sainte-Chapelle, et pourtant, en se promenant du côté de Châtelet-Les Halles, au 20 rue Étienne-Marcel, on tombe sur l’un des plus étonnants vestiges du vieux Paris : La Tour Jean Sans Peur. Elle se dresse là, serrée entre les immeubles haussmanniens, presque discrète, et pourtant chargée d’histoires improbables.

Un vestige presque oublié

Cette tour est tout ce qui reste de l’énorme hôtel des ducs de Bourgogne, résidence des puissants seigneurs au XVe siècle. L’hôtel original occupait environ un hectare de terrain, entouré de rues qu’on connaît aujourd’hui sous les noms d’Étienne-Marcel, Montorgueil, Saint-Sauveur ou Saint-Denis. Mais au fil des siècles, ce palais a été transformé, morcelé, détruit ou réemployé, et seule la tour a survécu.

Jean sans Peur — de son vrai nom Jean Iᵉʳ de Bourgogne — l’a fait construire entre 1409 et 1411, peu après l’assassinat de son cousin Louis d’Orléans, dans un contexte politique extrêmement tendu. À l’origine, l’édifice faisait office à la fois de demeure privée et de tour défensive, symbole de pouvoir autant que refuge.

Un passage dans le temps

On entre aujourd’hui dans un lieu qui n’a presque pas changé depuis six siècles. L’intérieur conserve un escalier à vis exceptionnel, surmonté d’une voûte décorée de motifs végétaux uniques, qui fait partie des rares exemples de sculpture française médiévale encore visibles à Paris.

Chaque niveau de la tour évoque un pan du Moyen Âge : on découvre des pièces reconstituées comme les chambres privées ou la salle de réunion du duc, des latrines d’époque, des fragments de l’enceinte médiévale de Philippe Auguste, et même des points de vue stratégiques sur la ville d’alors.

Des objets et des reconstitutions permettent de se faire une idée concrète de ce qu’était la vie quotidienne dans une résidence princière au XVe siècle. On y voit aussi comment l’architecture civile — pas seulement religieuse ou militaire — pouvait être raffinée et praticable.

Survivre au temps et aux transformations de Paris

Après la mort de Jean sans Peur en 1419, le palais a été modifié maintes fois. À une époque, il a servi de théâtre, puis d’école, d’halle à grain ou de logements privés. Au XIXᵉ siècle, il est redécouvert lors du percement de la rue Étienne-Marcel, mais seule la tour a échappé à l’effacement complet du palais.

Classée Monument Historique depuis 1884, elle reste méconnue du grand public. Ce n’est qu’en 1999 qu’elle s’ouvre enfin aux visiteurs, grâce à l’association Les Amis de la Tour Jean-Sans-Peur, qui y organise aujourd’hui des visites guidées, des expositions et des animations autour du Paris médiéval.

20, rue Étienne-Marcel, 75002 Paris