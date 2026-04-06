À Noisy-le-Grand, cette ferme urbaine de 5 000 m² va pousser… sur un toit

Cultiver des salades… sur le toit d’un centre commercial. L’idée peut sembler improbable, mais c’est pourtant ce qui est en train de se passer à Noisy-le-Grand. À une vingtaine de minutes de Paris, une vaste ferme urbaine de 5 000 m² a pris place en hauteur, transformant une dalle bétonnée en véritable potager. Une manière assez concrète de ramener la nature en ville.

Un potager géant perché sur le toit des Arcades

La ferme baptisée Ma Salade à Toit s’est installée sur le toit du centre commercial des Arcades, dans le quartier du Mont-d’Est. Sur cette toiture transformée en espace cultivable, des fruits et légumes de saison sont produits en plein cœur de la ville.

L’exploitation repose sur une agriculture maraîchère respectueuse de l’environnement, inspirée notamment des principes de permaculture et d’une gestion économe des ressources. Compost, fertilisants organiques et valorisation des biodéchets font partie des pratiques mises en place pour faire vivre cette ferme urbaine.

Le site comprend également une serre d’environ 800 m², ainsi que plusieurs zones de culture à ciel ouvert. À terme, la production devrait atteindre près de 9 tonnes de fruits et légumes par an.

Du potager directement dans l’assiette

L’idée est aussi de créer un véritable lieu de vie autour de l’alimentation locale. Un pavillon en bois accueillera un restaurant installé au milieu du potager, capable de recevoir une centaine de convives. La cuisine s’appuiera directement sur les récoltes de la ferme, pour proposer une restauration ultra-locale, quasiment en circuit zéro kilomètre. Les produits pourront également être transformés en salades et repas destinés aux entreprises du quartier ou aux habitants des environs.

Un lieu pédagogique et ouvert aux habitants

Au-delà de la production alimentaire, la ferme veut aussi devenir un espace de rencontre et de sensibilisation. Ateliers, visites guidées, conférences ou événements devraient régulièrement être organisés pour parler agriculture urbaine, alimentation durable et biodiversité. L’objectif est simple : reconnecter les citadins à la manière dont les aliments sont produits, tout en transformant des espaces urbains inutilisés en zones fertiles.

Une nouvelle manière de cultiver la ville

Le projet s’inscrit dans un mouvement plus large qui consiste à utiliser les toits et les friches urbaines pour produire localement. À Noisy-le-Grand, cette ferme urbaine participe aussi à la transformation du quartier du Mont-d’Est, avec l’ambition d’y introduire davantage de végétation et de biodiversité.

Une chose est sûre : voir pousser des salades à plusieurs mètres au-dessus du bitume reste une image assez frappante. Et peut-être un aperçu de ce que pourraient devenir certaines villes dans les années à venir. Et, ça, c’est on ne peut plus encourageant !