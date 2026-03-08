Atelier créatif, cercle de parole, brunch… La Maison de la Conversation invite à créer du lien

Et si faire société passait en premier lieu par la conversation ? Même si Paris est une métropole avec tout un panel de bars et de lieux culturels, la rencontre n’est pas toujours aussi simple. Depuis 2021, la Maison de la Conversation s’est installée au nord de la capitale pour encourager les échanges et faire face à l’altérité.

L’art de la conversation

À la porte de Montmartre, dans le 18e arrondissement de Paris, un nouveau tiers-lieu est apparu en 2021. Fondée par l’ancien journaliste Xavier Cazard, la dénommée Maison de la Conversation se trouve au croisement de huit quartiers prioritaires brassant une diversité de populations parfois socialement mal intégrées. Ainsi, l’objectif de ce projet est avant tout de créer du lien en encourageant les riverains à se rencontrer, à discuter et à mieux se comprendre.

Avec l’ambition de « réhabiliter la conversation en tant qu’outil du vivre avec, du faire ensemble et de l’émancipation », ce lieu de sociabilité permet de croiser différentes générations et de mettre les personnes isolées en contact avec le milieu associatif. Plus largement, cette Maison est ouverte à toute personne en quête de relation humaine, souhaitant se former à des disciplines artistiques ou participer à des débats sur la vie citoyenne.

Des rendez-vous gratuits ou à prix libre

Depuis son ouverture en 2021, la Maison de la Conversation organise différents événements gratuits ou à prix libre, ouverts à tous. Des rencontres intergénérationnelles sont régulièrement prévues autour de la danse. Vous pouvez aussi vous initier à la capoeira angola, au voguing, au théâtre ou à la peinture. Autour de la conversation, vous pouvez participer à des cercles de parole, à des ateliers autour des émotions, ou à des rencontres pour penser une nouvelle république. Et pour ceux qui aiment parler en mangeant, la Maison organise aussi des brunchs en conversation.

Créer du lien dans la rue

La Maison de la Conversation compte bien ne pas se restreindre à ses quatre murs en descendant… dans la rue ! En revendiquant la démocratie romaine pour modèle, l’équipe compte recréer un espace commun activement investi par les citoyens. Dans cette optique, elle a mis en place la « Rue de la Conversation » : l’aménagement d’un mobilier urbain, à deux pas du jardin Binet, afin de faciliter les échanges et de recréer du lien en pleine rue. Là, les habitants du quartier et les associations peuvent organiser des repas partagés, ateliers, événements culturels ou festivités toute l’année. Un lieu d’expérimentation pour replacer la conversation au centre de la vie publique.

Maison de la Conversation

12 rue Maurice Grimaud, 75018 Paris

Ouvert du lundi au samedi

