3 activités insolites à faire en famille près de Lille

Envie de sortir du triptyque classique « parc, balade, glace » du week-end ? Pour surprendre toute la famille sans faire des centaines de kilomètres, la région et ses frontières proches regorgent d’expériences originales. Voici 3 sorties véritablement insolites à tester en famille autour de Lille !

1. Déjeuner sous l’eau face aux requins au restaurant The Abyss

À seulement une heure de Lille, le parc Pairi Daiza a récemment inauguré une expérience sous-marine unique en Europe au cœur de son nouvel univers tropical Edenya. Installé dans le restaurant bistronomique The Abyss, vous pouvez déjeuner dans une atmosphère bleutée et feutrée face à une immense baie vitrée. Derrière le verre, requins, lamantins et bancs de poissons tropicaux défilent à quelques mètres à peine de votre table ! Le lieu expose aussi des plaques de fossiles vieilles de 125 millions d’années, parfait pour un petit voyage aquatique et temporel.

The Abyss

Domaine de Pairi Daiza, Étopia 1, Brugelette (Belgique)

2. Survoler les collines à bord du télésiège du Mont Noir

Pas besoin de partir à la montagne pour s’offrir une virée en altitude. Direction les monts des Flandres, juste après la frontière belge, pour monter à bord du traditionnel télésiège Córdoba. Cette attraction vintage et pittoresque survole les paysages vallonnés du Mont Noir et du Rodeberg, avec un panorama imprenable sur la région et une bonne dose de sensations douces pour les enfants. Une fois redescendus sur terre, vous pouvez prolonger la journée en vous baladant les superbes sentiers boisés tout autour du relief.

Télésiège Córdoba

Rodebergstraat 75, 8954 Heuvelland, Belgique

6€ adulte / 5€ enfant -12 ans

Juillet – août : ouvert tous les jours de 14h à 17h30 sauf vendredi

3. Remonter le temps à bord d’un train à vapeur en Baie de Somme

À moins de deux heures de Lille, le Chemin de Fer de la Baie de Somme propose un petit tour dans l’histoire ferroviaire. Vous allez pouvoir embarquer à bord d’un authentique train à vapeur historique pour une balade au rythme d’autrefois avec vue sur la mer. Le crépitement du charbon, le sifflet caractéristique de la locomotive et l’odeur de vapeur transportent immédiatement toute la famille dans une autre époque. C’est une micro-aventure rythmée et ludique qui séduit à coup sûr les jeunes passionnés de locomotives. En cas de chaleur, vous pouvez même en profiter pour faire une petite virée à la plage !

Chemin de Fer de la Baie de Somme

Place de la Gare, 80550 Le Crotoy

Tous les horaires ici.

Photo en couverture © Pairi Daiza