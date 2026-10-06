Si vous vous baladez souvent dans le Vieux-Lille, vous avez peut-être déjà remarqué cette petite curiosité au niveau du numéro 10 de l’avenue du Peuple Belge. Juste au-dessus de la porte d’un bâtiment qui abrite aujourd’hui un cabinet d’avocats, une curieuse inscription gravée dans la pierre interpelle : « Au Chat Barré ». Si l’endroit n’a plus grand-chose à voir avec un matou de nos jours, ces trois petits mots cachent une sacrée tranche de la vie nocturne et ouvrière du Lille d’autrefois !

Un rébus ch’ti pour désigner un haut lieu de fête

Pour comprendre cet étrange petit groupe de mots, il faut se pencher du côté du patois lillois. Dans la langue de chez nous, un chat se dit « cat ». Ça viendrait du flamand puisque chez les Belges non francophones, un chat se dit « kat ». Et lorsqu’on prononce « cat-barré » un peu vite, on obtient tout simplement le mot… cabaret ! Les Lillois de l’époque avaient un humour bien à eux : au début du XXe siècle, le tenant des lieux avait même installé au-dessus du porche une enseigne en bois qui représentait un chat blanc barré d’un trait pour illustrer ce jeu de mots au premier degré (mais l’enseigne n’existe plus maintenant).

À cette époque, le décor était bien différent : l’avenue du Peuple Belge n’existait pas encore et c’était le canal de la Basse-Deûle qui coulait juste au pied de la bâtisse, avant d’être comblé à partir de 1929. Le cabaret devient finalement l’estaminet « Au Chat Barré », alors tenu par un certain sieur Boivin, et servait de refuge aux ouvriers du port du Grand Rivage et des usines voisines qui venaient y boire un coup après une dure journée de travail.

L’un des plus anciens cabarets de la capitale des Flandres

Si vous regardez un peu au dessus de l’inscription, vous remarquerez deux dates gravées de chaque côté : 1595 et 1895. L’année 1895 correspond à la reconstruction de la maison dans son style actuel. Mais la date de 1595 laisse penser que la création du tout premier cabaret à cette adresse remonterait à la fin du XVIe siècle, sous le règne espagnol !

Ce « Cat-Barré » est donc l’un des plus vieux témoins de l’histoire populaire lilloise. Le lieu était d’ailleurs si célèbre qu’on en retrouve la trace dans l’une des chansons du fameux poète lillois Alexandre Desrousseaux, le célèbre auteur du P’tit Quinquin. Aujourd’hui, même si l’enseigne peinte a disparu, la pierre continue de raconter à ceux qui s’y intéressent l’époque où les berges de la Deûle résonnaient des rires et des verres qui trinquaient au comptoir.