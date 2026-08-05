Braderies et vide-greniers : où chiner autour de Lille en août 2026 ?

En attendant la grande Braderie de Lille de septembre, le mois d’août réserve son lot de pépites pour les amateurs de secondes mains et d’objets anciens. Préparez vos tote-bags et votre monnaie : voici l’agenda complet des braderies, marchés aux puces et vide-greniers où chiner tout au long du mois d’août 2026 autour de Lille.
Les braderies du week-end du 8 et 9 août autour de Lille
Marché des bouquinistes à Lille le 7 août
Installé sur le parvis de l’emblématique église Saint-Maurice, le marché des bouquinistes de Lille se veut à taille humaine et réunit quelques exposants passionnés de livres anciens, d’occasion et de gravures. Parfait pour une pause lecture au cœur du centre-ville et pour changer du marché de la Vieille Bourse !
Marché des bouquinistes de Lille
Vendredi 7 août 2026 de 10h à 18h
Parvis Saint-Maurice, rue Pierre Mauroy à Lille (6 à 10 exposants)
Vente de fripes à Villeneuve d’Ascq le 7 et 8 août
La Bouquinerie du Sart organise deux journées spéciales consacrées aux vêtements d’occasion pour femme, homme et enfant. L’occasion de dénicher des pépites et de refaire sa garde-robe à prix min.
La Bouquinerie du Sart
Du 7 au 8 août 2026 de 10h à 19h
7 boulevard Albert 1er à Villeneuve d’Ascq
Vente de vinyles à Lille le 8 août
Avis aux mélomanes et aux collectionneurs de vinyles : L’Orangerie vous donne rendez-vous en plein cœur du Jardin des Plantes pour une après-midi 100% musique avec une ambiance conviviale comme on aime.
Orangerie Vinyl Market
Samedi 8 août 2026 de 12h à 18h
239 rue du Jardin des Plantes à Lille
Grande brocante à Bergues le 8 août
Direction la célèbre cité fortifiée pour l’un des plus gros déballages du mois ! Avec 650 exposants au compteur, c’est le spot rêvé pour chiner en profitant de la brise de la côte nordiste.
Brocante de Bergues
Samedi 8 août 2026 de 8h à 18h
Quartier Saint Martin, avenue de la Liberté, avenue Félix Baert, rue des Cerisiers, cité des Sorbiers, acacias et postillons à Bergues
Brocante à Hazebrouck le 9 août
Un rendez-vous majeur en Flandre intérieure qui rassemble 450 exposants dans le quartier du Pont-Rommel. Une excellente étape dominicale pour dénicher des meubles vintage et des objets insolites !
Brocante du Pont-Rommel
Dimanche 9 août 2026 de 6h à 19h
Avenue Jean Bart, avenue Masson Beau, avenue de la Haute Loge, rue de Verdun et avenue de Flandres à Hazebrouck
Braderie La Montagne à Prémesques le 9 août
Une chouette brocante champêtre à deux pas de Lille qui réunit 400 exposants !
Braderie La Montagne
Dimanche 9 août 2026 de 7h à 14h
Rue Roger Lecerf, rue de la Coeuillerie, rue Schuman, rue des Alpes, rue des Pyrénées et rue du Jura à Prémesques
Braderie à Douai le 9 août
Le quartier Frais-Marais propose son vide-greniers du dimanche qui rassemble 200 exposants !
Braderie de Frais-Marais
Dimanche 9 août 2026 de 7h à 17h
Place de Meaux, rue de Nemours, rue de Mormant et rue Fontainebleau à Douai (200 exposants). Entrée gratuite.
Les braderies du week-end du 15 et 16 août autour de Lille
Braderie de l’Épidème à Tourcoing le 15 août
Pas de pause pour le 15 août ! Ce gros rendez-vous tourquennois réunit 450 exposants sur la rue de Roubaix pour une après-midi bien animée.
Braderie de l’Épidème
Samedi 15 août 2026 de 12h à 18h
Rue de Roubaix à Tourcoing
Brocante à Saint-Amand-les-Eaux le 15 août
Une brocante de quartier très agréable située au Mont des Bruyères avec 250 exposants au rendez-vous. Une belle occasion de chiner au calme près de la forêt.
Brocante du Mont des Bruyères
Samedi 15 août 2026 de 9h à 18h
Place du Mont des Bruyères et rue Notre-Dame d’Amour à Saint-Amand-les-Eaux
Grande braderie-brocante à Gravelines le 16 août
Pour prendre l’air de la côte tout en chinant, cap sur Gravelines ! Le centre-ville accueille un impressionnant rassemblement de 485 exposants sur ses places historiques.
Brocante du centre-ville de Gravelines
Dimanche 16 août 2026 de 7h à 17h
Place Albert Denvers, place de l’Esplanade, rue de la République, rue Blum, rue Pasteur et rue de Calais à Gravelines
Braderie de la Place Carnot à Roubaix le 16 août
Un rendez-vous intimiste à taille humaine qui rassemble 80 exposants en plein cœur de quartier à Roubaix.
Braderie de Roubaix
Dimanche 16 août 2026 de 9h à 16h30
Place Carnot à Roubaix
Les braderies du week-end du 22 et 23 août autour de Lille
Grande brocante à Deûlémont
C’est le mastodonte du week-end ! Tout le village de Deûlémont se transforme en une immense brocante de 800 exposants au bord de la Lys. Un incontournable absolu pour les vrais chineurs.
Brocante de Deûlémont
Samedi 22 août 2026 de 6h à 17h
Dans tout le village de Deûlémont
Braderie de la Victoire à Comines le 22 août
Une braderie matinale bien sympathique qui rassemble 250 exposants au centre-ville.
Braderie de la Victoire
Samedi 22 août 2026 de 7h à 15h
Rue de la Victoire et rue Philippe de Commynes à Comines
Vente « Livres à 1 € » à Villeneuve d’Ascq le 22 août
Avis aux dévoreurs de bouquins : la Bouquinerie du Sart brade des milliers de livres au prix unique d’un euro. Impossible de repartir les mains vides !
La Bouquinerie du Sart
Samedi 22 août 2026 de 10h à 19h
7 boulevard Albert 1er à Villeneuve d’Ascq
Grand vide-greniers à Emmerin le 23 août
Un très gros morceau avec 450 exposants qui envahissent le centre-bourg d’Emmerin pour une journée de brocante en métropole lilloise.
Vide-greniers d’Emmerin
Dimanche 23 août 2026 de 8h à 15h
Rue Auguste Potié, rue Léon Gambetta, rue Abbaye, allée des Grives, rue Victor Hugo et rue des Fusillés à Emmerin
Marché aux puces de la Marlière à Tourcoing le 23 août
Un grand marché aux puces convivial et très populaire au cœur du quartier de la Marlière.
Marché aux puces de Tourcoing
Dimanche 23 août 2026 de 8h à 14h
Rue de la Marlière, rue de Mouscron et rue Gaston Lepers à Tourcoing
Les braderies du week-end du 29 et 30 août autour de Lille
Brocante à Lys-lez-Lannoy le 29 août
Une chouette brocante de 350 exposants répartie dans plusieurs rues résidentielles pour lancer le dernier week-end d’août !
Brocante de Lys-lez-Lannoy
Samedi 29 août 2026 de 7h à 15h
Rue du Fresnoy, rue de Toufflers et rue Fénélon à Lys-lez-Lannoy
Grand vide-greniers à Tressin le 30 août
C’est le géant du dernier dimanche du mois avec 600 emplacements d’exposants ! Un déballage impressionnant à ne pas manquer pour dénicher les ultimes pépites de l’été.
Vide-greniers de Tressin
Dimanche 30 août 2026 de 7h à 13h
Rue Maréchal Leclerc et rue Pierre Brabant à Tressin
Brocante à Marquette-lez-Lille le 30 août
Un rendez-vous dominical très prisé qui rassemble 300 exposants en plein centre-ville.
Brocante de Marquette-lez-Lille
Dimanche 30 août 2026 de 8h à 15h
Rue des Martyrs de la Résistance et rue Pasteur à Marquette-lez-Lille
Brocante à Provin le 30 août
Une brocante de quartier à taille humaine avec 200 exposants au cœur de la résidence les Seringats, organisée par la Team Cycliste Provinois.
Brocante de Provin
Dimanche 30 août 2026 de 7h à 13h
Résidence les Seringats (Domaine du Riez) à Provin
Foire aux disques à Lambersart
Pour bien finir le mois, le collège Anne Frank accueille une foire aux disques avec 35 exposants spécialisés. De quoi garnir sa collection avant la rentrée !
Foire aux disques de Lambersart
Dimanche 30 août 2026 de 9h30 à 17h
344 avenue de l’Hippodrome à Lambersart
Entrée : 1,50 € / gratuit pour les étudiants
Photo en couverture © Canva