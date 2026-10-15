Mais d’où sort ce bras doré accroché à un balcon du Vieux-Lille ?

On n’a souvent d’yeux que pour les jolies façades du Vieux-Lille, les briques rouges et les rues pavées. Mais si vous regardez un peu plus en hauteur à l’angle de la rue Grande-Chaussée et de la rue Lepelletier, un détail vraiment curieux attire l’attention. Accroché au balcon du premier étage, un bras sculpté tout doré semble faire signe aux gens ou indiquer une direction. Et cette curiosité architecturale ne date pas de la dernière Braderie de Lille ! Depuis des siècles, beaucoup de Lillois passent devant chaque jour mais personne ne sait vraiment avec certitude d’où vient ce bras ni ce qu’il veut dire.

Une vieille maison du centre de Lille retapée au fil des siècles

Pour comprendre cette histoire, il faut remonter un peu le temps au moment où la rue Grande-Chaussée s’appelait la rue Grant-Cauchie. Au début des années 1500, une grande maison en bois se dressait déjà à cet endroit. Elle a probablement été construite avant le grand incendie de 1545 qui a brûlé plus de deux cents bâtiments dans Lille, et appartenait à la famille Hespel (de riches commerçants et élus de la ville). La maison possédait trois étages avec un grenier et dépassait les 12 mètres de haut. Elle a finalement été reconstruite en pierre en 1763 pour donner le bâtiment qu’on voit aujourd’hui. Et devinez quoi ? Un dessin très ancien montre que le bras doré était déjà accroché là !

Fabrique de monnaie, maîtres d’armes ou anciens pharmaciens ?

Mais en premier lieu, pourquoi avoir accroché un bras doré sur une façade ? C’est là que l’histoire devient un vrai petit mystère, parce que plusieurs explications différentes (et surtout non certifiées) circulent aujourd’hui. La plus connue, c’est que ce bras servait simplement à donner une direction. Selon certains, la main pointerait vers la rue de la Monnaie tout près, où l’on fabriquait les pièces avec de l’or, ce qui expliquerait la couleur dorée du bras. Pour d’autres, il montrerait plutôt la direction du vieil hôpital de la ville (l’actuel Hospice Comtesse).

Une autre piste raconte qu’à l’époque, un bras en relief servait souvent d’enseigne pour indiquer la présence d’un fabricant de gants ou d’un maître d’armes. Sauf que d’après les archives, le bas de l’immeuble a plutôt accueilli des imprimeurs, un magasin de souvenirs religieux puis une pharmacie… C’est d’ailleurs cette pharmacie qui a donné une autre idée à un spécialiste en 1900. Il a expliqué dans un article que les anciens pharmaciens de la région accrochaient souvent de drôles de sculptures sur leur devanture pour se faire remarquer, bien avant qu’on n’invente la fameuse croix verte. Ce bras d’or serait donc juste l’ancêtre du symbole des pharmacies ! Bon vous l’aurez compris, le mystère reste tout de même entier 300 ans plus tard… Mais l’histoire tombe plutôt bien puisqu’aujourd’hui, l’immeuble abrite une bijouterie. Ce bras tout doré n’a donc jamais été aussi bien placé !