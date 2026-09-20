Grand concert solidaire : la folie des années 80 débarque au Zénith de Lille le 27 septembre

Le fameux Zénith de la Solidarité fait son grand retour dans la métropole lilloise le dimanche 27 septembre 2026 ! Le Secours Populaire de la Fédération du Nord investit la mythique salle du Boulevard des Cités Unies pour une journée festive et intergénérationnelle. La grande nouveauté de cette 26e édition, c’est que l’événement s’ouvre pour la toute première fois au grand public pour permettre à chacun de faire une bonne action tout en profitant d’un show exceptionnel.

Une association historique au service des initiatives locales

Créé en 1945 et reconnu d’utilité publique, le Secours Populaire agit quotidiennement pour un monde plus juste et solidaire. Grâce à un vaste réseau de bénévoles et d’intervenants décentralisés, la structure propose un accompagnement aux personnes vulnérables : soutien alimentaire, aide matérielle, accès à la santé, aux droits, à la formation ou encore aux loisirs et à la culture… D’ailleurs si vous ne le saviez pas à Lille, il est possible d’obtenir des paniers repas à moindre coût. Dans le Nord, ce sont plus de 90 000 personnes qui bénéficient chaque année de ce soutien fondamental. Pour financer l’ensemble de ces démarches locales et maintenir cette dynamique d’entraide, l’intégralité des bénéfices récoltés lors de ce concert solidaire sera directement reversée à la Fédération du Nord de l’association !

Le programme : jeunes talents nordistes et Légendes des années 80

Tout a été pensé pour que vous passiez une après-midi 100% live pleine de nostalgie et de bonne humeur dès 13h.

Première partie : honneur à la scène locale

En début d’après-midi, la scène s’ouvrira aux talents de la région. Vous pourrez y applaudir les vainqueurs du concours Pop Voice organisé par la fédération du Nord, notamment Julia Volk ainsi que le duo Amadè et Tarik (la Lilloise Amadè s’étant illustrée jusqu’en quart de finale de la saison 15 de The Voice sur TF1). Le spectacle sera enrichi par les performances de la compagnie de danse Les Pascrécelles (Fourmies), du Chœur de Belle (Bailleul), de la troupe hip-hop Dance Lab (Haverskerque) et d’un numéro de magie.

Le show principal : La Folie des Années 80

À partir de 16h, place à l’énergie des idoles de toute une génération ! Le plateau réunira sur scène des vedettes incontournables aux millions de disques vendus des années 80. Parmi eux, Patrick Hernandez et son incontournable hymne interplanétaire Born to be Alive (qui rassemble encore plus de 3 millions d’auditeurs mensuels), Émile Wandelmer, voix légendaire du groupe Émile & Images (interprète de Laissez-nous chanter ou Capitaine abandonné), Jean-Pierre Mader pour reprendre en chœur Macumba et William (du duo Début de Soirée) accompagné du guitariste Philippe pour faire vibrer la salle sur Nuit de folie.

La billetterie est ouverte !

Fidèle à ses valeurs d’inclusivité, le Secours Populaire réserve 5000 places à 5 € pour les familles et bénéficiaires accompagnés par ses comités locaux. Pour compléter les rangs et soutenir la cause, 1000 places sont proposées au grand public au tarif unique de 25€.

La Folie des années 80

Date : dimanche 27 septembre 2026 (ouvertures des portes et début des animations dès 13h, grand show à 16h)

Lieu : Zénith de Lille, 1 Boulevard des Cités Unies à Lille.

Tarif grand public : 25 € (places assises).

Photo en couverture © Tintin Reporter