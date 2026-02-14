Enduropale 2026 : programme complet d’un week-end spectaculaire au Touquet

Du 13 au 15 février 2026, Le Touquet-Paris-Plage va une nouvelle fois se transformer en capitale mondiale de la course sur sable. Pour sa 50e édition, l’Enduropale du Touquet Pas-de-Calais ne fait pas les choses à moitié : près de 2 700 pilotes attendus, une finale inédite du Championnat du monde de course sur sable, et trois jours d’animations face à la mer ! Que l’on soit passionné de sports mécaniques ou simple curieux, difficile de rester indifférent face à un événement d’une telle ampleur.

Une 50e édition qui marque l’histoire !

Un demi-siècle d’existence, ça se fête. Cette édition anniversaire donne une dimension particulière à l’Enduropale 2026, déjà considérée comme l’une des courses les plus mythiques du calendrier international. Cette année, l’épreuve devient en plus la finale du Championnat du monde de course sur sable, une première dans son histoire !

Pendant trois jours, la station balnéaire vivra au rythme des accélérations, des dépassements et des nuages de sable. Le front de mer se métamorphosera en immense arène à ciel ouvert, où se mêleront compétiteurs aguerris, jeunes talents et pilotes amateurs venus relever un défi hors norme !

Vendredi 13 février : l’enduro vintage pour ouvrir le bal

Les festivités débuteront le vendredi à 14h30 avec l’Enduro Vintage, un rendez-vous toujours très attendu par les passionnés. Cette course rend hommage aux machines d’avant 2000, année incluse, et replonge le public dans l’ambiance des grandes heures de l’Enduropale.

Le format reste simple mais intense : une seule manche d’1 heure avec ravitaillement autorisé. Le tracé de 10 km longe le front de mer du Touquet-Paris-Plage et emprunte une partie du parcours principal. Entre rugissements d’anciennes mécaniques et esprit de compétition, l’atmosphère promet déjà d’être électrique !

Samedi 14 février : place à la jeunesse et aux quads

Espoirs et juniors : la nouvelle génération en action

Le samedi matin, la plage appartient aux plus jeunes. À 9h, les Espoirs (11 à 15 ans) s’élanceront pour une course d’1 heure. À 11h, les Juniors (13 à 19 ans) prendront le relais pour 1h30 d’effort.

Le circuit, long de 3,7 km, traverse le front de mer et emprunte la partie nord du tracé principal. Plus court, certes, mais loin d’être facile. Les passages techniques exigent précision et endurance. Pour beaucoup, cette épreuve représente un tremplin vers la course reine ! Les spectateurs y découvrent souvent les talents de demain.

Quaduro : puissance et stratégie à grande vitesse

À 14h, le Quaduro fera vibrer la plage. Les pilotes s’affronteront sur un circuit de 13 km, très proche de celui de l’épreuve phare. Le départ se déroulera sur trois longues lignes droites séparées par des ralentissements, avant un passage stratégique au holeshot de Stella-Plage.

Le tracé intégrera des vagues, des chicanes et des virages type vélodrome, histoire d’augmenter encore la difficulté. Dans le parc de ravitaillement, deux concurrents devront partager un emplacement de 3×3 mètres, ce qui impose une organisation millimétrée. Ici, la performance passe autant par la vitesse que par la gestion.

À 21h, un feu d’artifice illuminera le front de mer pour offrir un moment festif qui prolonge l’ambiance jusque dans la soirée !

Dimanche 15 février : l’enduropale, la course mythique

Dimanche à 14h, tous les regards se tourneront vers le départ de l’Enduropale du Touquet Pas-de-Calais. C’est le moment que tout le monde attend. Pendant 3 heures, les pilotes devront dompter un tracé désormais long de 15 km, rallongé de 2 km grâce à une ligne de départ aller-retour.

La course se déroule sur les plages du Touquet-Paris-Plage et de Stella-Plage, autant vous dire que le décor est spectaculaire ! Le classement final s’établira selon le nombre de tours complets effectués et l’ordre de passage sur la ligne d’arrivée dans le dernier tour.

La cérémonie de clôture réunira toutes les catégories du week-end. Seront notamment remis :

Le Prix de la course de l’Enduropale en catégorie Espoirs

Le Prix de la course de l’Enduropale en catégorie Juniors

Le Prix de la course du Quaduro

Le nouveau trophée des Vainqueurs pour toutes les catégories

pour toutes les catégories Le Prix du Championnat de France des sables 3AS Racing

Le Prix de la Coupe du Monde FIM de courses sur sable

Animations et village : une expérience complète

L’Enduropale du Touquet ne se limite pas aux courses ! Un village commercial rassemblera les grandes marques partenaires, tandis qu’un village d’animations proposera un espace éducatif et une zone de restauration ouverte du vendredi matin au dimanche soir.

Pour simplifier vos déplacements et profiter pleinement de la course, l’organisation de l’évènement a créé un plan général des parkings et navettes, à garder sous le coude avant d’arriver sur place !

Au-delà de la compétition, l’événement offre une réelle expérience par l’ambiance et l’engouement qu’il suscite. Pour cette 50e édition, tout indique que le rendez-vous dépassera encore les attentes, avec un week-end qui sent le sable, l’adrénaline et la fête !