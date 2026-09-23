Un festival d’automne avec marché 100% local et ateliers citrouille débarque à côté de Lille

Les températures se rafraîchissent, les feuilles commencent à devenir dorées, les envies de boissons chaudes refont leur apparition… Alors pour célébrer le retour de la saison des citrouilles, La Wilderie de Saint-André vous tricotte une journée entièrement dédiée aux plaisirs de l’automne le 27 septembre !

Créateurs locaux, bar à soupes et ateliers autour de la citrouille

Pour cette nouvelle édition du Festival d’Automne, le site réunit une soixantaine de producteurs, d’artisans et de créateurs régionaux pour entamer la saison avec de super produits locaux. Il y aura aussi bien des épices que des courges et autres légumes de saison, des vêtements, des stands consacrés aux animaux… Une librairie itinérante sera même présente avec plein de livres d’occasion à chiner. Et bonne nouvelle, vous allez pouvoir en profiter aussi bien entre potes qu’avec vos enfants, puisque des ateliers qui peuvent plaire à tout les fans d’automne sont prévues : customisation de citrouilles pour préparer les fêtes de saison, bar à soupes maison avec des recettes de saison réconfortantes à déguster sur place, et ambiance musicale super cosy !

Voir cette publication sur Instagram 6,274 likes, 87 comments – lawilderie le September 14, 2026: "POV : Stars Hollow s’installe à Lille. 🎃 🍂 Les feuilles qui craquent sous tes pieds, emmitouflé dans ton écharpe, un Pumpkin Spice Latte bien chaud à la main… et l’odeur de soupe qui traverse les allées … 🎃🥕 C’est bon, tu y es ? Alors…

Une journée pensée pour toute la famille…et les animaux !

C’est là qu’on reconnait bien l’esprit inclusif du Marché de la Filature by Wilder. La journée est pensée pour accueillir tout le monde, même vos animaux. Les chiens sont non seulement acceptés, mais ils bénéficient carrément d’un programme sur-mesure avec une chasse aux friandises d’automne spécialement pour eux, en collaboration avec un coach en comportement canin. Et pour prolonger l’expérience, le restaurant de La Wilderie propose aussi sa formule brunch du dimanche, qui vous permettra de faire une petite pause après avoir chiné ou participé aux animations de la journée.

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Marché d’Automne

Horaires : dimanche 27 septembre 2026 de 10 h à 17 h.

Adresse : La Wilderie, 26 rue Félix Faure à Saint-André-lez-Lille.

Accès : bus ligne L90 (arrêt Sainte-Hélène) ou ligne L1 (arrêt Saint-André Mairie ou Foch)

Parking gratuit disponible au 30 rue Félix Faure

Tarifs : entrée libre et gratuite, sans réservation. Réservation conseillée pour le brunch.