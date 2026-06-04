Les festivals à ne pas manquer autour de Lille en juin 2026

Le mois de juin lance officiellement la saison des open airs et des concerts en plein air dans la métropole lilloise et la région ! Du début à la fin du mois, une douzaine de festivals s’installent dans les parcs, sur les places ou même les pieds dans le sable. Des scènes électro géantes aux rendez-vous rock, rap ou classique, découvrez les programmations à caler dans votre agenda ce mois-ci.

1. Festival Latitudes Contemporaines (Lille & MEL)

C’est le coup d’envoi du mois de juin ! Ce festival Latitudes Contemporaines engagé investit de nombreux lieux culturels de la métropole lilloise pour mettre à l’honneur le spectacle vivant au sens large. Pendant trois semaines, la programmation fait la part belle au théâtre, à la danse contemporaine, aux artistes internationaux ou émergents, et propose même des soirées insolites comme des rollers parties.

Latitudes Contemporaines

Dates : du 4 au 26 juin 2026

Le petit plus : un festival très ouvert sur le monde avec des propositions artistiques qui bousculent les codes.

2. Pure Open Air (Hazebrouck)

Pour fêter ses 10 ans, ce festival techno et house a vu grand pour son retour ! Installé à Hazebrouck, le site déploie trois scènes pour trois ambiances différentes (Pure, Techno/Hardgroove et Minimal House en collaboration avec le bar lillois Maloot). Côté restauration, vous pourrez vous régaler avec les plats du food truck du célèbre chef nordiste Florent Ladeyn.

Pure Open Air

Dates : du 6 au 7 juin 2026, de 12h à 3h30

Le petit plus : de quoi danser jusqu’au bout de la nuit à partir de 15,99 €.

3. URBX Festival (Roubaix)

Pendant dix jours, Roubaix et la métropole lilloise deviennent le centre névralgique des cultures urbaines. Hip-hop, street art, défilés de mode et battles de breakdance envahissent l’espace public ! C’est un festival hybride et foisonnant dont le moment fort sera sans doute le concert événement gratuit de Gradur, l’enfant du pays, sur la Grand Place de Roubaix le 20 juin.

URBX Festival

Dates : du 11 au 21 juin 2026

Le petit plus : le mélange total des disciplines (danse, mode, graff, musique) en accès libre.

4. Tourcoing Live Music (Tourcoing)

Les amateurs de variété et de chanson française ont rendez-vous en plein cœur de la métropole pour la 5e édition de ce grand concert gratuit en plein air. Pour faire chanter et danser le public cette année, la ville de Tourcoing invite des artistes très populaires comme Amel Bent et Joyce Jonathan, avec le collectif DECIBELS live en première partie.

Tourcoing Live Music

Dates : le vendredi 12 juin 2026 dès 19h30

Le petit plus : un gros show entièrement gratuit et sans réservation en plein centre-ville.

5. Lille Piano(s) Festival (Lille)

C’est LA référence de la région pour savourer le meilleur des claviers. Organisée par l’Orchestre National de Lille, cette 23e édition traversera les époques. Le festival rassemble une floppée de talents internationaux de haut vol et s’ouvre aussi bien au classique qu’au jazz, aux musiques du monde ou aux musiques actuelles.

Lille Piano(s) Festival

Dates : du 12 au 14 juin 2026

Le petit plus : de nombreux concerts gratuits ou très accessibles (dès 15 €) répartis dans plusieurs lieux de Lille.

6. Les Agités du Mélange (Fresnes-sur-Escaut)

Le festival les Agités du Mélange s’installe sur le site du quARTier à Fresnes-sur-Escaut pour sa 11e édition. L’ambiance y est ultra-authentique, festive et conviviale, notamment grâce à la présence de microbrasseries locales. Sur scène, Kamini, NORD//NOIR ou encore Tante Adele et la famille se chargeront de poser l’ambiance.

Les Agités du Mélange

Dates : les 12 et 13 juin 2026

Le petit plus : l’accès est totalement gratuit pour tous.

7. Label Guit’Art (Esquelbecq)

Quoi de mieux que d’écouter de la bonne musique dans l’un des plus beaux cadres de la région ? Ce festival intimiste s’installe à Esquelbecq, le charmant bourg flamand élu « Village préféré des Français » en 2023. Pour cette édition, des artistes de renom comme Stephan Eicher, Marcel et son orchestre ou encore Laura Cox seront de la partie pour faire vibrer les pavés.

Label Guit’Art

Dates : le samedi 13 juin 2026

Le petit plus : s’en mettre plein les yeux et les oreilles dans un village de carte postale.

8. Festival du Lac (Villeneuve d’Ascq)

Niché à l’Estaminet Quanta de Villeneuve d’Ascq, ce festival de quartier propose un week-end chaleureux mêlant musique, voyage et théâtre de rue. Le samedi soir fait la part belle aux fanfares créoles de Zwazo et aux rythmes caribéens. Le dimanche se veut très familial avec un manège à pédales pour les enfants, des pièces de théâtre et un concert rétro Fluo Sauvage dédié aux années 80.

Festival du Lac

Dates : les 13 et 14 juin 2026

Le petit plus : l’entrée est gratuite et on peut y réserver une bonne table de cuisine locale le dimanche midi !

9. La Bonne Aventure (Dunkerque)

C’est le rendez-vous « pieds dans le sable » incontournable de la mi-juin ! Organisé sur la plage de Malo-les-Bains par l’équipe des Nuits Secrètes, ce festival XXL est entièrement gratuit ! Au programme : de grands concerts face à la mer avec des artistes comme Bekar ou Pomme, des DJ sets face aux vagues et de nombreuses animations de rue.

La Bonne Aventure

Dates : du 19 au 21 juin 2026

Le petit plus : c’est 100 % gratuit et l’air marin fait un bien fou !

10. Festival J’veux du Soleil ! (Comines-Warneton)

Ce festival transfrontalier célèbre ses 21 ans au cœur du village belge d’Houthem. Repris par le Centre culturel local, il conserve son ambiance familiale et festive qui fait sa force depuis deux décennies. La programmation musicale s’avère très variée et oscille entre rock, électro-pop, punk et rap avec des artistes comme Juste Shani, Adam La Nuit, Atili ou Koala Disco.

Festival J’veux du Soleil !

Dates : le vendredi 26 juin 2026 (de 17h à 2h30)

Le petit plus : un événement à taille humaine avec des tarifs très doux (dès 10 € pour les moins de 26 ans).

11. En Nord Beat (Bailleul)

Situé au pied des Monts de Flandre, à seulement 20 minutes de Lille, ce festival de passionnés fête sa 10e édition en 2026. Le concept n’a pas changé : rap, électro, rock et reggae se partagent équitablement quatre scènes installées en plein cœur d’un grand cadre verdoyant.

En Nord Beat

Dates : du 26 au 28 juin 2026

Le petit plus : une ambiance conviviale et festive typique des Flandres !

12. Plein Air Festival (Douai)

Devenu une véritable référence pour les amateurs de musiques électroniques, le Plein Air investit Douai pour deux jours de gros beats à 30 minutes de Lille. La programmation s’avère exigeante avec des pointures comme Boys Noize, Cerrone ou Acid Arab. On apprécie aussi l’engagement éco-responsable fort du festival et les navettes TER souvent mises en place !

Plein Air Festival

Dates : du 27 au 28 juin 2026

Le petit plus : une rave géante en plein air dans un esprit très chill.

13. Festival de la Fête du Parc (Somain)

Pour clore le mois en beauté, la base de loisirs Anne-Frank de Somain accueille deux jours de fête populaire et intergénérationnelle. L’affiche propose de grands concerts festifs avec le Collectif Métissé et le rappeur Black M. Le site propose également une color run, une brocante, des spectacles de rue et un espace de jeux surveillé pour les enfants !

Fête du Parc

Dates : les 27 et 28 juin 2026

Le petit plus : l’accès au site et à tous les concerts est totalement gratuit.

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Photo de couverture © La Bonne Aventure