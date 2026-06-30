Les festivals à ne pas manquer autour de Lille en juillet 2026

Si vous n’avez pas pu vivre les festivals autour de Lille en juin, sachez que le mois de juillet va faire grimper le thermomètre d’un cran (et on ne parle pas de la canicule) ! Que vous soyez adepte de rock, de techno, de rap ou d’expériences insolites à vivre en famille, voici les événements incontournables parmis les festivals de cet été 2026 autour de Lille à inscrire d’urgence dans votre agenda ce mois-ci.

1. Main Square Festival (Arras)

C’est le géant incontesté de la région et l’un des rendez-vous les plus attendus de l’été ! Installé dans le cadre historique et majestueux de la Citadelle d’Arras, le Main Square frappe très fort cette année en décrochant une exclusivité française de taille : le duo Twenty One Pilots. Durant trois jours, l’ambiance s’annonce électrique puisque la programmation aligne également des stars planétaires et nationales à l’instar de Katy Perry, Orelsan et Marshmello !

Main Square Festival

Dates : du 3 au 5 juillet 2026

Le petit plus : le cadre unique de la Citadelle qui donne une dimension magique à chaque concert, le tout à seulement 40 minutes de Lille.

2. La Folie Continue #3 (Lille)

La maison Folie Moulins et sa Micro-Folie réinvestissent l’été lillois avec une formule enrichie pour cette troisième édition. Chaque semaine, du vendredi au dimanche, le lieu propose une avalanche de concerts lives le vendredi soir (avec notamment une carte blanche à la malterie en ouverture et le duo Jeannette & MAJ le 10 juillet), des DJ sets le samedi et des après-midis entièrement dédiés aux familles le dimanche. En bonus, vous pourrez explorer l’exposition immersive « Mémoire Vive » de l’artiste Isham One ainsi que les ateliers créatifs de la Micro-Folie.

La Folie Continue #3

Dates : du 3 juillet au 2 août 2026

Le petit plus : une programmation artistique ultra-variée et festive avec des événements, spectacles et ateliers 100 % gratuits.

3. Festival de la Côte d’Opale (Boulogne-sur-Mer)

Pour ceux qui ont envie de s’évader vers le littoral, ce monument des festivals nordistes fête ses 50 ans d’existence ! Très ancré dans l’esprit de partage et d’accessibilité, l’événement propose une affiche intergénérationnelle pour souffler ses bougies. On y retrouvera de grandes figures de la chanson française et de la pop telles que Vanessa Paradis, Soprano ou encore Jean-Louis Aubert.

Festival de la Côte d’Opale

Dates : du 9 au 12 juillet 2026

Le petit plus : une programmation grand public et rassembleuse, idéale pour combiner un grand concert et une bouffée d’air marin en famille.

4. Les Nuits Secrètes (Aulnoye-Aymeries)

Situé à environ une heure de Lille, ce festival incontournable de l’Avesnois continue de charmer le public avec sa super convivialité et sa programmation toujours plus impressionnante d’année en année. Cette fois, le site verra défiler des têtes d’affiche massives à l’image de Mika, Bigflo & Oli ou encore le groupe mythique Madness. Si vous ne connaissez pas encore, sachez que la véritable signature des Nuits Secrètes réside dans ses légendaires « parcours secrets » : vous achetez un billet à l’aveugle, montez dans un bus et découvrez un artiste mystère dans un lieu totalement insolite !

Les Nuits Secrètes

Dates : du 10 au 12 juillet 2026

Le petit plus : l’ambiance solidaire et l’expérience spectateur unique au monde grâce aux concerts cachés.

5. Fluctuations (Lambersart)

Le festival Fluctuations débarque dans les magnifiques Jardins du Colysée, un écrin de verdure bordant la Deûle à deux pas de Lille. Accompagné par la péniche Urban Boat, ce festival se veut engagé, collectif et durable. Au programme : deux scènes open air qui naviguent entre hip-hop, soul, électro et folk, mais aussi 12 tables rondes sur l’écologie ou la justice sociale, un espace « Fluctukids » pour les enfants, un village associatif de solutions et un food court 100 % végétarien.

Fluctuations

Dates : du 10 au 12 juillet 2026

Le petit plus : le système de billetterie solidaire à prix conscient et libre (dès 5 € et gratuit pour les moins de 16 ans) où chaque billet donne le même accès !

6. Camping, le festival du LaM (Villeneuve d’Ascq)

Pour célébrer son année de réouverture comme il se doit, le célèbre musée d’art moderne de Villeneuve d’Ascq propose une expérience totalement inédite : venir camper au milieu de son jardin de sculptures ! En plus de cette nuit insolite sous la toile, le festival propose un programme qui fait super envie : des performances théâtrales de la Compagnie du Zerep, des visites guidées thématiques de la collection permanente, des ateliers géants d’origami, un tournoi de pétanque, des DJ sets et une guinguette éphémère signée par le grand chef Florent Ladeyn.

Camping, le festival du LaM

Dates : du 10 au 12 juillet 2026

Le petit plus : c’est entièrement gratuit et vous pourrez même voir la diffusion sur écran géant des quarts de finale de la Coupe du Monde de Football.

7. Dour Festival (Belgique)

Impossible de clore le mois de juillet sans évoquer le pèlerinage annuel de milliers de Lillois juste de l’autre côté de la frontière belge. Véritable temple européen des musiques alternatives, Dour repousse une nouvelle fois les limites de la fête avec 5 jours de musique non-stop, répartis sur 7 scènes et accueillant plus de 150 artistes internationaux majeurs comme Damso, Sean Paul ou la prêtresse techno Amelie Lens.

Dour Festival

Dates : du 15 au 19 juillet 2026

Le petit plus : l’immersion totale dans une bulle de liberté et d’amour de la musique, et le fameux cri de ralliement mythique « Doureuuuh ! » qui résonne jour et nuit.

Photo en couverture © Les Nuits Secrètes