La Fête des Louches est de retour à Comines pour sa 142e édition ce week-end !

Amateurs de traditions flamandes et de fêtes médiévales, c’est à vous qu’on s’adresse ! Ce week-end du 10 au 12 octobre 2026, la ville de Comines (à environ 25 minutes en voiture au nord de Lille) accueillera la 142e édition de la célèbre Fête des Louches. Cet événement historique qui rassemble chaque année près de 20 000 personnes mettra à l’honneur le personnage d’Arthur, héros du livre Arthur et le Phénix aux Trois Louches écrit par l’autrice cominoise Géraldine Elschner.

Un évènement tiré d’une légende du Moyen Âge

Les locaux le savent : le temps fort de la fête des Louches, c’est évidemment le traditionnel lancer de ces cuillières en bois. Mais au fait, d’où vient cette drôle de tradition de lancer des louches depuis les fenêtres ? La légende locale raconte qu’au Moyen Âge, un seigneur cominois fut emprisonné dans la tour de son château. Pour alerter la population et signaler sa présence, il eut l’idée de graver ses armoiries sur sa cuillère en bois et de la jeter par la fenêtre vers des couvreurs qui travaillaient plus bas. Libéré par les habitants, la ville commémore depuis cet épisode en lançant des louches en bois pendant ce grand rassemblement populaire. L’édition 2026 s’ouvre d’ailleurs avec une nouveauté de taille : le baptême officiel du tout nouveau géant Arthur sur la Grand’Place, façonné par un facteur de géants local, qui viendra compléter l’équipe des autres géants nordistes.

Défilé des allumoirs, marché médiéval et jet de louches traditionnel

Tout au long du week-end, le centre-ville et le jardin public de Comines plongent dans une atmosphère typiquement médiévale. Les festivités démarrent le samedi 10 octobre à 14h avec l’ouverture du marché médiéval et de la fête foraine. À 19h, les enfants vont pouvoir s’élancer pour le défilé des allumoirs, suivi du fameux jet de louches spécialement aménagé pour les plus petits. Le dimanche 11 octobre, après la course cycliste du matin, un grand cortège s’élancera à 15h depuis la gare de Comines (Belgique) pour traverser les rues avec de nombreux géants invités. À 17h30, le rendez-vous est donné sur la Grand’Place de Comines (France) pour le moment le plus attendu : le grand jeté de plus de 1100 louches en bois depuis le deuxième étage de l’hôtel de ville !

Enfin, le lundi 12 octobre la fête se prolonge avec le Franc Marché le matin et un concert de clôture à l’Auditorium Jean Micault en soirée.

À lire également : Que faire à Lille au mois d’octobre ?

Fête des Louches de Comines

Adresse : Grand’Place, Jardin public et centre-ville de Comines.

Accès : à environ 25 minutes de Lille en voiture via la D945. En transports en commun : bus Ilévia Liane 90 ou ligne 88 depuis Lille Flandres.

Horaires : du samedi 10 au lundi 12 octobre 2026. Samedi de 14h à 23h, dimanche de 10h à 18h, lundi de 8h à 20h.

Tarifs : accès libre et gratuit pour l’ensemble des animations et du marché.

FAQ – Fête des Louches de Comines

Comines est-elle une ville française ou belge ?

Comines est une ville frontalière séparée en deux par la rivière de la Lys. On retrouve donc Comines France (dans le département du Nord) et Comines Belgique (dans la province de Hainaut). La Fête des Louches rassemble les deux côtés, le grand cortège historique part d’ailleurs de la gare de Comines Belgique avant de traverser la frontière pour rejoindre la Grand’Place en France.

Qui sont les géants emblématiques de Comines ?

Comines possède quatre géants traditionnels qui incarnent l’histoire de la ville et de la Fête des Louches : Messire de Comines, Burchard de Comines, P’tite Chorchire et Grande Gueuloute. En 2026, la famille s’agrandit avec l’arrivée d’Arthur, le tout nouveau géant cominois baptisé lors de cette 142e édition.

Où se garer et comment circuler dans Comines durant le week-end ?

En raison du marché médiéval, de la fête foraine et des cortèges, la circulation et le stationnement seront fortement perturbés en centre-ville du vendredi 9 au mardi 13 octobre. La rue du Château, la Grand’Place et les axes principaux sont fermés au stationnement et réservés aux piétons. Des déviations sont mises en place, notamment à l’intersection des rues d’Armentières et de Quesnoy. Il est vivement recommandé de stationner son véhicule sur les parkings situés en périphérie et de poursuivre à pied.