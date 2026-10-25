Halloween 2026 : TOP des activités et soirées à Lille

Halloween s’annonce particulièrement mouvementé cette année dans la métropole lilloise. Pour vous aider à préparer le week-end le plus terrifiant de l’année, nous avons sélectionné les rendez-vous à ne pas manquer entre le 29 octobre et le 1er novembre 2026.

1. Bal d’Halloween de La Lilloise

Pour le samedi 31 octobre, le collectif La Lilloise réinvestit le Musée de la Fête Foraine à Saint-André-lez-Lille pour son traditionnel bal costumé. Selon la légende locale, une troupe de forains aurait disparu mystérieusement la nuit du 31 octobre il y a un siècle, et leurs âmes reviendraient chaque année faire tourner les manèges… Dans ce décor immersif de 1 300 mètres carrés, le public costumé pourra tenter sa chance aux jeux d’antan, faire un tour de carrousel de 1908 et danser jusqu’au bout de la nuit dans deux salles aux ambiances complémentaires où passeront House, Tech House et Techno retro avec WEX10, DERON et AMRITA.

Bal d’Halloween de La Lilloise

Adresse : Musée de la Fête Foraine, 136 rue Félix Faure à Saint-André-lez-Lille

Horaires : samedi 31 octobre 2026 de 20h à 2h

Tarifs : préventes en ligne de 15€ à 25€, sur place 25 €

Réservé aux plus de 18 ans, dress code Horror de rigueur

2. Caravane de l’Horreur et soirée Dance Macabre au Grand Bleu

Le théâtre du Grand Bleu à Bois-Blancs prépare un programme électrisant pour le soir du 31 octobre. Vous pourrez monter par petits groupes de 17 personnes à bord de « La Caravane de l’Horreur », une expérience terrifiante de quinze minutes signée la Compagnie Bakélite autour du théâtre d’objets et de l’obscurité. La soirée se poursuivra gratuitement sur le dancefloor avec le DJ set « Dance Macabre ».

Halloween au Grand Bleu

Adresse : 36 avenue Marx Dormoy à Lille

Horaires : samedi 31 octobre 2026, dès 21h30 pour le DJ set

Tarifs : 3€ la place pour la Caravane de l’Horreur, entrée gratuite pour l’aftershow DJ set

3. Catch Drag et concert de Cumbia à Saint-So

Pour une soirée festive et résolument décalée, la Gare Saint Sauveur vous a prévu deux ambiances bien distinctes le samedi 31 octobre. En Halle B, le « Drag Attack Wrestling » promet un spectacle qui devrait mêler performances drag, chaos, rivalités et prises de catch spectaculaires au-dessus de la troisième corde. Du côté de la Halle A, le groupe Cumbia Del Infinito et ses sept musiciens chiliens, mexicains et français enflammeront le public avec un concert aux sonorités traditionnelles et actuelles, suivi d’un DJ set signé Melón De La Vega.

Catch Drag et concert de Cumbia à Saint-So

Adresse : 17 Boulevard Jean-Baptiste Lebas à Lille

Horaires : samedi 31 octobre 2026 de 17h à 1h30

Tarifs : entrée libre et gratuite

4. Zombie Night à La Canopée

La Canopée, située rue Solférino, transforme son établissement en zone de quarantaine post-apocalyptique le samedi 31 octobre. Les morts-vivants sont invités à envahir la piste de danse sur des tubes variés allant des années 80 aux sonorités pop, disco et house mixés par DJ Saiz. Décoration immersive, bonbons, shots thématiques « virus et antidotes » et happy hour sont au menu, avec un shot offert pour toute personne qui viendra déguisée !

Zombie Night à La Canopée

Adresse : 286 rue Solférino à Lille

Horaires : samedi 31 octobre 2026 de 22h à 2h / happy hour de 17h à 19h

Tarifs : entrée gratuite

5. Dîner vegan et concours de desserts à Quartier Général

L’association Futur Vegan Experience organise un événement gourmand et chaleureux le samedi 31 octobre à Quartier Général, connecté en simultané avec six autres villes de France ! L’objectif est de rassembler les personnes vegans, en transition ou simplement curieuses autour d’un repas partagé et d’animations favorisant les rencontres. Le plat principal est inclus dans la réservation et chaque participant est invité à apporter son meilleur dessert végétal pour tenter de remporter le concours culinaire de la soirée !

Voir cette publication sur Instagram Lille, prêts à frissonner ? On vous donne rendez-vous pour une soirée Halloween qui s'annonce mémorable (surtout qu'on fête nos 2 ans avec FUTUR Vegan Experience)! 🕸️ Au programme : concours de costumes, animations pour faire connaissance et repas 100 % vegan pour se régaler ensemble. 🌱 Cest l'occ…

Futur Vegan Experience

Adresse : 14 rue d’Amiens à Lille

Horaires : samedi 31 octobre 2026 de 19h à 00h.

Tarifs : gratuit, à réserver.

6. Ciné-concert du film COCO avec l’Orchestre National de Lille

Si vous préférez débuter les festivités un peu plus tôt, l’Auditorium de Nouveau Siècle accueillera un ciné-concert familial les jeudi 29 et vendredi 30 octobre. L’Orchestre National de Lille, dirigé par le chef David Mahoney, interprétera en direct la magnifique bande originale composée par Michael Giacchino pendant la projection du chef-d’œuvre d’animation de Disney-Pixar. Des ateliers ludiques autour des traditions du Día de los Muertos sont également proposés avant les représentations.

Ciné concert COCO

Adresse : auditorium de Nouveau Siècle, place Mendès France à Lille

Horaires : jeudi 29 octobre 2026 à 18h et vendredi 30 octobre 2026 à 20h

Tarifs : entre 10€ et 49€ (dès 6 ans)

7. Halloween Music Festival à la Halle aux Sucres

Les 30 et 31 octobre, la Halle aux Sucres dans le Vieux-Lille devient le temple de la musique électronique pour le Halloween Music Festival. Dans un cadre à l’esthétique sombre avec une big scénographie, l’événement réunit une solide sélection d’artistes locaux pour deux nuits de fête au rythme des sonorités Hard Techno, Trance, Acid, Bounce, UK Garage et Techno Mélodique. Côté programmation, la soirée du vendredi 30 octobre réunira Kyzwall, El Capio, Slygo, Tesseract, Moshii et un b2b entre Gwen et Rosalie. Le samedi 31 octobre prolongera la fête jusqu’à 1h du matin avec Shoshana, Petel, Monique, Wxnted, Arcenic Solution, ACHZ by VDZ, Zolf, le duo Taniokss b2b Peanzik et Anouk b2b Lamia. Sur place, vous trouverez de la restauration, un bar (pinte de blonde à 4€50 et shots à 1€) et une ambiance survolté où le port du costume est vivement recommandé !

Voir cette publication sur Instagram 🎃 Halloween Music Festival – Lille

📍 Halle aux Sucres – Lille | 📅 30 & 31 octobre 2026

⏱️ Vendredi : 18h → 1h | Samedi : 14h → 1h Vendredi 30 octobre KYZWALL • EL CAPIO • SLYGO • TESSERACT • ZOLF • MOSHII Samedi 31 octobre SHOSHANA • PETEL • MONIQUE • WXNTED • TONIOKSS B2B PEANZIK • ARCENIC SOL…

Halloween Music Festival 2026

Adresse : La Halle aux Sucres, 1 Rue de l’Entrepôt à Lille

Horaires : vendredi 30 octobre de 17h à 1h et samedi 31 octobre de 12h à 1h.

Tarifs : pass 2 jours à partir de 21€ / pass vendredi à partir de 12€ / pass samedi à partir de 16€

8. Día de los Muertos à Maison Folie Moulins

Le dimanche 1er novembre, la Micro-Folie de la Maison Folie Moulins met le Mexique à l’honneur pour célébrer le Día de los Muertos dans une ambiance joyeuse et super colorée. L’après-midi s’ouvrira par un atelier de maquillage « Calavera » accessible à tous, suivi du drag show « Reinas de los Muertos ». Vous pourrez également vous essayer à la linogravure d’estampes au Mini-Lab et assister à la projection du film d’animation « La Légende de Manolo » produit par Guillermo del Toro.

Voir cette publication sur Instagram 𝗩𝗲𝗻𝗲𝘇 𝗰𝗲́𝗹𝗲́𝗯𝗿𝗲𝗿 « 𝗘𝗹 𝗗𝗶́𝗮 𝗱𝗲 𝗹𝗼𝘀 𝗠𝘂𝗲𝗿𝘁𝗼𝘀 », 𝗰𝗲𝘁𝘁𝗲 𝗳𝗲̂𝘁𝗲 𝗺𝗲𝘅𝗶𝗰𝗮𝗶𝗻𝗲 𝗾𝘂𝗶 𝗵𝗼𝗻𝗼𝗿𝗲 𝗹𝗲𝘀 𝗱𝗶𝘀𝗽𝗮𝗿𝘂·𝗲·𝘀 𝗮𝘃𝗲𝗰 𝗷𝗼𝗶𝗲 𝗲𝘁 𝗲𝗻 𝗰𝗼𝘂𝗹𝗲𝘂𝗿𝘀 ! 💛 En partenariat avec l’association @minuit_cinema_club.

Au programme : > 𝐀𝐭𝐞𝐥𝐢𝐞𝐫 𝐦𝐚𝐪𝐮𝐢𝐥𝐥𝐚𝐠𝐞 𝐂𝐚𝐥𝐚𝐯𝐞𝐫𝐚 – 14 h 30 à 16 h 30 Atelier de maquillage inspiré du Día de los Muerto…

Día de los Muertos à MFM

Adresse : 47 rue d’Arras à Lille

Horaires : dimanche 1er novembre 2026 de 14h30 à 18h30

Tarifs : entrée gratuite (dès 6 ans)

9. Halloween à Bellewaerde Park

Du 17 octobre au 8 novembre, le parc d’attractions Bellewaerde à environ 30 min de Lille revêt ses plus belles couleurs automnales et ses décors de citrouilles pour sa saison d’Halloween. Le parc adapte les frissons à tous les âges : les plus jeunes pourront découvrir les maisons hantées comme Pumpkin Panic ou le Spooky Birthday du monstre Frankie, tandis que les amateurs d’adrénaline affronteront les parcours effrayants de Mexican Massacre ou Fantasylum. Des nocturnes jusqu’à 21h avec feu d’artifice musical sur la place Mexico sont aussi prévues les 24, 25, 30, 31 octobre ainsi que les 1er et 7 novembre.

Bellewaerde Park

Adresse : Meenseweg 497, 8900 Ypres, Belgique (à environ 30 minutes de Lille)

Horaires : du 17 octobre au 8 novembre 2026 (ouvertures prolongées jusqu’à 21h les jours de nocturne)

Tarifs : billetterie dynamique en ligne à partir de 45€

Photo en couverture générée à l’aide de l’intelligence artificielle