On a testé l’hôtel BABEL à Lille, un 4 étoiles à deux pas des gares

Lille a toujours été une terre de passage et de rencontres. C’est précisément cette mémoire maritime et voyageuse qui anime l’hôtel Babel. Situé à quelques minutes à pied des gares Lille-Flandres et Lille-Europe, cet établissement quatre étoiles se présente comme une auberge urbaine moderne, ouverte aussi bien aux voyageurs de passage qu’aux Lillois en quête d’un bon café ou d’un espace de travail inspirant. On a poussé les portes de ce cocon chaleureux pour tester l’expérience et voici notre avis !

La déco signée Chloé Nègre, un mix entre influences lointaines et charme flamand

Dès le seuil franchi, on oublie immédiatement l’agitation du quartier des gares. Si vous avez d’ailleurs un peu de chance lors de votre arrivée, vous serez accueillis dès la réception par Blue, la très mignonne mascotte à quatre pattes de l’établissement.

La décoration du bâtiment et de ses 71 chambres, pensée par la designer Chloé Nègre, nous a permis de se sentir vraiment ancrés dans l’atmosphère réconfortante d’un retour de voyage.

Dans les chambres, on retrouve un mélange subtil de matières brutes et nobles : du lin, du velours profond, du laiton patiné, des bois chauds et des faïences anciennes… L’agencement associe habilement des objets chinés à un mobilier sur mesure. L’insonorisation parfaite permet une vraie parenthèse de calme en plein centre-ville (on entend ni les voitures, ni les gens dans la rue, rien du tout !)

Un bar vivant et un petit-déjeuner qui met à l’honneur les artisans locaux

Au rez-de-chaussée, le bar est vraiment le cœur battant du lieu. La carte des boissons met clairement l’accent sur le circuit court, en proposant notamment des bières de la Brasserie Cambier, de la Motte-Cordonnier ou de l’abbaye de Vaucelles, accompagnées par les cafés de la maison lilloise MUDA.

Autour des grandes tables en bois ou bien calés dans des banquettes moelleuses, on a adoré l’ambiance décontractée rythmée par la programmation de « Babel Radio », avec des musiques bien propices à la détente, et les jeux de société mis à discposition qui nous ont occupés une grande partie de la soirée.

Le lendemain matin, le petit-déjeuner confirme cet engagement local. On s’est régalé avec un buffet composé de pains et viennoiseries de la boulangerie Lesage, de confitures de la ferme Happy, sans oublier le pudding, le granola maison et l’incontournable tarte au sucre.

Pour couronner le tout, l’endroit dispose aussi d’un espace de coworking très lumineux et d’un salon privé pouvant accueillir des réunions jusqu’à 10 personnes.

Hôtel Babel Lille

Adresse : 19 place des Reignaux à Lille

Accès : Métro lignes 1 et 2 (station Gare Lille Flandres ou Gare Lille Europe), Tramway A et R.

Services : 71 chambres, bar et restaurant, espace de coworking, salon de réunion privatisable jusqu’à 10 personnes, petit-déjeuner buffet local.£

Tarifs : Variable selon la chambre et la période.

Les tarifs et disponibilités évoluent régulièrement. Pensez à vérifier directement sur le site officiel ou auprès de la réception pour réserver votre séjour au meilleur prix. D’ailleurs, on vous fait gagner une nuit pour deux dans l’hôtel alors rendez-vous sur notre compte instagram pour participer !

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