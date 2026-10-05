Des nocturnes gratuites au musée LaM à Lille ? (DJ sets, performances, scènes ouvertes…)

Exit le cliché du musée silencieux où on doit chuchotter devant les expos ! Le LaM (Lille Métropole Musée d’art moderne, d’art contemporain et d’art brut) bouscule les codes pour cet automne à Lille. Le musée lance son tout nouveau format « 1000 Morceaux » qui va transformer l’établissement en un lieu vivant et surtout festif chaque premier mercredi du mois, de 19h à 23h. Pour nous offrir cette parenthèse culturelle nocturne, le musée s’associe à l’équipe de l’Aéronef qui s’occupe de la programmation musicale des trois premières soirées. Le plus beau dans tout ça ? L’accès est entièrement gratuit.

Scène ouverte, performances et DJ sets à côté des expos

Pour chaque édition, la soirée se déroulera en trois temps. Elle débutera à 19h avec une scène ouverte pour laisser le champ libre aux talents locaux. Place ensuite à une performance contemporaine à 20h, avant qu’un DJ set vienne faire monter la température jusqu’à 23h !

Soirée de lancement le 7 octobre, les nordistes à l’honneur

Pour le lancement le mercredi 7 octobre 2026, la scène ouverte est confiée au collectif La Cohue avec le folk de Ruby Mantza et l’univers des drag queens Barbara Rockwell et Eya Lotus. On enchaîne à 20h avec RÉVERBÉRATIONS, une performance physique de la chorégraphe Aina Alegre qui oppose le corps aux percussions d’une batterie, avant le DJ set de Canblaster, figure incontournable de l’électro et enfant du pays passé par Club Cheval.

Du lourd déjà annoncé pour les prochaines éditions

Pour les éditions suivantes, le programme annonce déjà de très jolies surprises : le producteur britannique Gold Panda est attendu le 4 novembre aux côtés de Jessy Razafimandimby, tandis que le 2 décembre, le musée accueillera Darius Dolatyari-Dolatdoust et un set signé Nesa Azadikhah.

Hot-dogs de chef, bières fraîches et grande expo temporaire

Pas question d’explorer le musée le ventre vide (ni sans verre à la main) ! Pour combler les petits creux, l’équipe de Pigments (le café du LaM imaginé par le chef Florent Ladeyn) proposera de la petite restauration sur place. On va pouvoir déguster des croques-buns, des hot-dogs en version viande ou végé, le tout accompagné de bières locales. Et puis les nocturnes sont aussi l’occasion parfaite pour découvrir les expos du moment ! Du 3 octobre 2026 au 14 février 2027, le musée présente « Singulières », une exposition qui réunit plus de 300 œuvres façonnées par 70 artistes femmes internationales qui sont longtemps restées dans l’ombre.

Nocturnes « 1000 Morceaux » au musée LaM

Adresse : Le LaM, 1 allée du Musée, 59650 Villeneuve-d’Ascq.

Accès : à environ 20 minutes en voiture depuis le centre-ville de Lille via la N227 ou A27 (parking gratuit disponible sur place). En transports en commun : Métro ligne 1 (station Pont de Bois ou Triolo) puis bus Liane 6 (arrêt Musée du LaM).

Dates et horaires : chaque premier mercredi du mois à partir du 7 octobre 2026, de 19h à 23h.

Tarifs : Billet gratuit pour les nocturnes, réservation en ligne obligatoire sur le site du LaM ou sur Shotgun. Attention les places partent très rapidement !

Image en couverture © Musée LaM