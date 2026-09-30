Lille Street Food Festival 2026 : le rendez-vous le plus gourmand de l’année revient ce week-end

Le Lille Street Food Festival sera de retour au cœur du quartier Bois Blancs du 1er au 4 octobre 2026. C’est le plus grand évènement de ce genre au nord de Paris et il a été mijoté par l’agence Hello Lille. Ce grand rassemblement culinaire investira le cadre industriel d’EuraTechnologies pour sa sixième édition. Après avoir rassemblé 55 000 passionnés lors de la précédente édition, le festival promet à nouveau quatre jours de dégustations, de découvertes et de festivités gratuites aux Lillois !

Plus de 65 stands, des champions de la frite et des chefs de renom

Pendant quatre jours, une soixantaine de stands vont vous permettre de goûter le meilleur de la cuisine de rue locale et internationale. Si vous aimez les spécialités nordistes, sachez que vous allez pouvoir retrouver des figures emblématiques de la région, avec la présence de la friterie Mestré (champion du monde de la frite), de la friterie Frenoi (champion du monde de la frite familiale et du welsh) et du Vieux Grill (champion de la carbonade flamande). De grands noms de la gastronomie font également le déplacement pour réinventer les codes de la street food. Le chef Florent Ladeyn proposera sa vision ultra-locale de l’estaminet avec ses enseignes Bierbuik et Krevette, tout en assurant une séance de dédicaces de son livre le dimanche 4 octobre. Vous allez aussi pouvoir goûter aux créations d’Abdelkader Belfatmi (Wad Rolling Club), du Meilleur Ouvrier de France David Alves (Astral Glace & Chocolat) ou encore du chef Alexandre Montois. En nouveauté cette année, les Bistrots Hello Lille proposeront aussi une sélection de cocktails, mocktails et boissons régionales.

Animations, DJ sets et masterclass d’exception

Le festival ne se limitera pas aux plaisirs de la table et proposera un programme particulièrement riche. Côté cuisine, Victor Kuntz, demi-finaliste de Top Chef 2026, animera une masterclass pour dévoiler ses techniques. Les allées d’EuraTechnologies accueilleront également un parcours d’art contemporain composé de trois œuvres monumentales prêtées par lille3000 : Entidades, Walter et les Happy Heads. L’ambiance sonore sera assurée chaque jour par des concerts live, des DJ sets et la présence de la scène guinguette La Gong’ette. Si vous venez en famille, vos enfants pourront profiter d’un château gonflable et des espaces sportifs installés par Decathlon. Plein d’autres animations ponctueront le week-end : bingo drag, karaoké géant du Conservatoire de Lille, massages ambulants et diffusion du match de football France-Italie.

Un système de paiement 100% cashless

L’accès au festival est entièrement libre et gratuit tout au long du week-end. Pour effectuer vos dégustations sur les différents stands, l’ensemble des paiements s’effectue exclusivement via une carte cashless dématérialisée ou physique. Il est très fortement recommandé de créer son compte et de précharger sa carte en ligne avant de venir sur le site. Cette démarche préalable permet d’éviter les files d’attente aux guichets. Les sommes non dépensées à la fin du week-end pourront faire l’objet d’une demande de remboursement directement depuis la plateforme en ligne.

Lille Street Food Festival

Adresse : EuraTechnologies, 165 avenue de Bretagne (Place de Saintignon) à Lille.

Horaires : jeudi 1er et vendredi 2 octobre: 18h-00h / samedi 3 octobre : 11h30-00h / dimanche 4 octobre : 11h30-23h.

Tarifs : Entrée libre et gratuite. Consommations payantes via la carte cashless.

Accès : métro ligne 2 (stations Canteleu ou Bois Blancs). Stations V’lille à proximité immédiate. Les animaux de compagnie ne sont pas admis sur le site de la manifestation, à l’exception des chiens guides et des chiens d’assistance.

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Photo en couverture © Métropole Européenne de Lille