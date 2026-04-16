Ce magasin Louis Vuitton se cache dans une ancienne huitrière Art déco

Dans le Vieux-Lille, le luxe s’est installé dans un lieu chargé d’histoire qui a longtemps régalé les habitants. Si l’enseigne Louis Vuitton brille aujourd’hui sur la façade, le bâtiment n’a pas oublié son ancienne vie : celle de L’Huîtrière, un restaurant légendaire célèbre pour ses fruits de mer et son style Art déco unique.

La façade de l’Huitrière, une affiche publicitaire

Construit en 1928, ce bâtiment aujourd’hui classé aux Monuments historiques est l’œuvre de l’architecte Gaston Trannoy. Bien avant de vendre des sacs à main, l’endroit avait été imaginé pour attirer l’œil des passants. Il suffit de poser les yeux dessus pour comprendre : un immense bow-window, décorée de vitraux, est soutenu par une coquille d’huître géante sculptée dans la pierre.

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La façade est couverte de mosaïques colorées représentant des poissons et des homards, qu’on doit à la célèbre maison Gentil et Bourdet (qui s’est aussi occupée des décors de la Piscine de Roubaix). À l’époque, ces décors servaient de sortre de panneau publicitaire pour montrer ce que l’on mangeait à l’intérieur. Le choix de la mosaïque était aussi une question de propreté : après l’épidémie de grippe espagnole, on aimait ce matériau car il était très facile à laver, ce qui était idéal pour une poissonnerie.

Du restaurant étoilé à Louis Vuitton

Après la fermeture du restaurant en 2016, le groupe LVMH a investi près de 2 millions d’euros pour restaurer ce patrimoine sans le dénaturer. À l’intérieur, le charme est resté intact ! Les mosaïques de grès, créées d’après les dessins du décorateur breton Mathurin Méheut, ont été minutieusement reconstituées au sol. On retrouve même les anciens plans de travail des cuisiniers et les pierres calcaires d’origine, qui font désormais partie de la décoration de la boutique.

Aujourd’hui, l’espace de 480 m² est aménagé comme un appartement chaleureux réparti sur deux niveaux. Et pour garder un lien avec la gourmandise, la célèbre maison lilloise Meert y installe régulièrement des comptoirs éphémères pour proposer ses iconiques gaufres à la vanille estampillées du logo LV.

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Le magasin Louis Vuitton de Lille se situe au 3 rue des Chats-Bossus. Il est ouvert du lundi au samedi de 10h à 19h. L’entrée est libre, vous pouvez donc entrer simplement pour admirer les magnifiques mosaïques, même sans rien acheter !