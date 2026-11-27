Si vous aimez les traditions brassicoles et les spots hivernaux où l’on refait le monde autour d’un bon verre, gardez l’œil ouvert du côté de la place Louise de Bettignies : la Maison Paix Dieu arrive de Belgique et pose à nouveau ses valises à Lille pour la période des fêtes !

Une triple née sous la pleine lune et un distillat d’exception

Avant de lever le coude, petit détour par l’histoire de la maison. À l’origine, la Paix Dieu puise son inspiration dans le savoir-faire des sœurs cisterciennes de l’abbaye du même nom, avec une tradition qui voulait autrefois que cette triple onctueuse soit inventée et brassée les soirs de pleine lune. Aujourd’hui encore, les maîtres brasseurs perpétuent cette recette emblématique portée par la Brasserie Caulier.

Cocktails, ateliers et petits cadeaux pour pimenter l’hiver

Depuis plusieurs année, pop-up Paix Dieu joue la carte de la convivialité sans chichis à Lille dans différents endroits. Cette année, elle a posé ses valises place Louise de Bettignies. À l’intérieur, deux étages vont vous permettre de goûter, de découvrir et même d’offrir en cette période de fêtes.

Et bonne nouvelle : cette année vous allez pouvoir vous attarder sur la Paix Dieu Distilled Reserve 5 ans, un distillat titrant à 43° élaboré à partir d’un moût de Paix Dieu, puis distillé et vieilli cinq ans par la distillerie Filliers (deux ans en fûts de bourbon suivis de trois ans en fûts de Palo Cortado Sherry). Sa robe aux reflets cuivrés dévoile au nez des notes boisées, de fruits rouges, de vanille et de légères touches fumées, avant d’offrir en bouche des arômes de fruits rouges et noirs, de raisin et de vanille ! Le pop-up propose d’ailleurs de superbes cocktails qui permettent d’y goûter, mais vous pouvez aussi la boire pure.

Pour ce qui est des animations, vous allez pouvoir glisser un vœu dans la boîte aux lettres prévue à cet effet, et les 100 premiers achats de chaque journée se voient offrir un ticket à gratter pour tenter de remporter un produit de la boutique. Pour celles et ceux qui veulent sortir des sentiers battus côté cadeaux ou dégustations, deux formats d’ateliers (sur réservation) sont même proposés. L’atelier de personnalisation vous permet de customiser une bouteille de Paix Dieu 75 cl pendant 45 minutes, le tout accompagné d’une boisson offerte et de gourmandises à grignoter. Quant à l’atelier dégustation, il vous permet d’explorer l’univers de la Brasserie Caulier à travers trois bières emblématiques : Paix Dieu, Bon Secours et STUUT. De quoi s’occuper le samedi après une petite visite du village de Noël.