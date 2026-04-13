À Lille, la Marche des teckels va bientôt envahir les rues

Le dimanche 26 avril 2026 à partir de 15h, un défilé insolite et super mignon va à transformer le centre-ville de Lille en un immense rassemblement de chiens saucisses. La Marche des Teckels Lillois, fait son grand retour pour une édition qui va sûrement rassembler des centaines de ces compagnons à quatre (très petites) pattes !
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Un défilé XXL pour les passionnés
Inspirée des célèbres sausage walks qui font fureur dans les capitales européennes, la Marche des Teckels Lillois permet de rassembler des teckels pour la balade la plus mignonne de la ville ! L’objectif est simple : réunir les propriétaires de teckels (et les curieux) pour un moment de partage autour de cette race au physique si particulier, et qui est très populaire en ce moment.
Le départ aura lieu sur le Parvis des Beaux Arts de Lille à 15h pour une parcours à travers la ville prévu jusqu’à 18h. On y attend des looks travaillés, avec des petits manteaux stylés et des harnais colorés, voire même (on l’espère !) des petits chapeaux trop choux.
Bien-être animal et conseils d’experts
Cette année, l’événement monte en gamme en intégrant une dimension pédagogique. Plusieurs professionnels du monde canin seront présents pour échanger avec les « pawrents« . Des ostéopathes animaliers, des comportementalistes et des photographes spécialisés proposeront leurs conseils et services sur place !
C’est l’occasion de discuter santé et éducation dans une ambiance chill, tout en profitant du retour des beaux jours. En plus, même si vous n’avez pas de compagnon à quatre pattes, la promenade est ouverte à tous et reste totalement gratuite. Une alternative originale au traditionnel brunch du dimanche !
FAQ La Marche des Teckels Lillois
Faut-il obligatoirement posséder un teckel pour participer ?
Non, la marche est ouverte aux simples curieux et aux amoureux des chiens qui souhaitent admirer le défilé, même sans animal ! Et pour vous inscrire, ce n’est pas trop tard.
Quel est le tarif de l’inscription pour l’événement ?
La participation à la Marche des Teckels Lillois est totalement gratuite pour tous les participants, humains comme canidés.
Où et quand se déroule le rassemblement exactement ?
Le point de rendez-vous principal est fixé sur le Parvis des Beaux Arts de Lille pour le départ de la balade le dimanche 26 avril à 15h. Les horaires exacts peuvent varier selon l’organisation donc pensez à vérifier les informations sur leurs réseaux officiels avant de vous déplacer !
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Que vous soyez propriétaire d’un teckel ou que vous ayez juste envie d’un peu de mignonnerie dans votre week-end, ce rassemblement à Lille est le rendez-vous idéal pour voir la vie à ras du sol le temps d’une matinée !