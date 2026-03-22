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Les noms de rue les plus insolites de Lille (et leur origine)

Rue à Claques © Vozer - Lille Zigzag

Rue Brûle-Maison, rue à Claques ou place aux Oignons… Certains noms de rues lilloises peuvent prêter à sourire, voire carrément intriguer. Mais derrière ces noms parfois un peu absurdes en apparence, il y a presque toujours une histoire !

1. Rue du Petit Paon

Avec ses quelques mètres à peine, la rue du Petit Paon est l’une des rues les plus courtes de Lille… mais pas la moins charmante ! Son nom vient tout simplement d’un ancien cabaret installé là au XVIIe siècle, baptisé « Le Petit Paon ». Comme souvent à l’époque, les établissements donnaient leur nom aux rues, laissant une trace discrète de la vie locale.

Rue du Petit Paon © Good Morning - Lille Zigzag
Rue du Petit Paon © Good Morning – Lille Zigzag

2. Rue Brûle-Maison

Non, il ne s’agit pas d’une rue maudite ou sujette aux incendies. Ce nom rend hommage à François Cottignies, un chansonnier lillois du XVIIIe siècle surnommé « Brûle-Maison ». Ce dernier attirait les clients sur son étal en brûlant de petites maisons en papier. Un surnom original… devenu officiellement un nom de rue en 1881 !

Rue Brûle-Maison © Lille d'Antan - Lille Zigzag
Rue Brûle-Maison © Lille d’Antan – Lille Zigzag

3. Rue des Trois-Mollettes

Derrière ce nom un peu étrange se cache en réalité quelque chose de très concret. Ici, « molettes » ne désigne pas des objets farfelus mais des poulies, en patois lillois. La rue doit son nom à un ancien puits équipé de trois poulies, qui permettaient de remonter plusieurs seaux d’eau en même temps. Un détail pratique devenu, avec le temps, un nom de rue à part entière.

Rue des Trois-Mollettes © La Voix du Nord - Lille Zigzag
Rue des Trois-Mollettes © La Voix du Nord – Lille Zigzag

4. Rue Pharaon de Winter

Derrière la rue Pharaon de Winter se cache en fait un artiste bien réel. Pharaon de Winter était un peintre originaire de la région, devenu directeur de l’École des Beaux-Arts de Lille. La ville a choisi de lui rendre hommage en donnant son nom à cette rue du Vieux-Lille, preuve que l’histoire locale passe aussi par ses figures culturelles !

Rue Pharaon de Winter © La Voix du Nord - Lille Zigzag
Rue Pharaon de Winter © La Voix du Nord – Lille Zigzag

5. Rue à Claques

Voici sans doute l’un des noms les plus surprenants de la ville. Dans le patois lillois d’autrefois, le mot “claques” désignait des femmes aux mœurs légères. On suppose donc que la rue doit son nom aux habitantes de l’époque. Une origine un peu piquante, qui contraste avec le calme actuel du quartier.

Rue à Claques © Vozer - Lille Zigzag
Rue à Claques © Vozer – Lille Zigzag

6. Rue Malus

Difficile de ne pas penser à une mauvaise blague quand on entend ce nom. Et pourtant, rien à voir avec une quelconque pénalité : la rue rend hommage à Étienne Louis Malus, un scientifique lillois qui a découvert la polarisation de la lumière. Comme quoi, même les noms les plus trompeurs peuvent cacher de grandes découvertes.

Rue Malus © La Voix du Nord / Lille d'Antan - Zigzag
Rue Malus © La Voix du Nord / Lille d’Antan – Zigzag

7. Place aux Oignons

C’est l’une des places les plus connues du Vieux-Lille, et pourtant… son nom n’a rien à voir avec les oignons ! Il viendrait en réalité du mot « donjon », qui se disait « dominium » en latin. Avec les siècles et les transformations du langage, le mot aurait peu à peu évolué pour devenir « oignons ». Une belle illustration de la façon dont l’histoire déforme les mots.

Place aux Oignons © Durand Gallet - Lille Zigzag
Place aux Oignons © Durand Gallet – Lille Zigzag

8. Place Casquette

Pour comprendre le nom de la place Casquette, même les historiens hésitent. Deux théories circulent : soit la place tiendrait son nom d’un ancien fabricant de casquettes, soit de sa forme particulière, qui pourrait rappeler une casquette vue du ciel. Aucune preuve formelle, mais un mystère qui fait aussi tout le charme du lieu !

Place Casquette © Ville de Lille - Zigzag

Alors la prochaine fois que vous verrez une plaque de rue originale à Lille, sachez qu’il y a de fortes chances que l’histoire qu’elle raconte soit bien plus surprenante que son nom ne le laisse penser !

Date de dernière modification le par Juliette

Rédactrice et vidéaste
J'écris et je produis des vidéos pour Zigzag à Lille ! Mon objectif : vous faire découvrir les pépites et les lieux les plus insolites de notre belle capitale des Flandres.

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