Nuit des Châteaux 2026 : les châteaux à visiter près de Lille ce week-end

En voilà une chose originale à faire en octobre près de Lille ! Du vendredi 16 au dimanche 18 octobre 2026, la 8e édition de la Nuit des Châteaux vous invite à attendre la tombée de la nuit pour explorer le patrimoine autrement. Organisé à l’échelle nationale par Dartagnans, l’événement rassemble près de 100 monuments en France pour des expériences insolites à la lueur des flambeaux, des enquêtes ou des spectacles. Et bonne nouvelle : pas besoin de traverser toute la France pour en profiter car plusieurs superbes domaines des Hauts-de-France, situés à quelques kilomètres de Lille, ouvrent exceptionnellement leurs portes pour l’occasion.

Une murder party dans un château du Pas-de-Calais

C’est l’un des temps forts de cette édition dans la région : le château de Grand-Rullecourt (situé dans le Pas-de-Calais, à environ 24 km d’Arras) se transforme les 17 et 18 octobre en un vaste décor d’enquête grandeur nature. Vous serez invités à participer à une murder party immersive au cœur de cette élégante bâtisse des XVIIe et XVIIIe siècles pour démasquer un assassin parmi plusieurs suspects !

Murder Party au Château de Grand-Rullecourt

3 place du Château, 62810 Grand-Rullecourt

Samedi 17 octobre de 17h à 22h30 et dimanche 18 octobre de 17h à 20h30 (créneaux de 1h30)

Réservations

Des visites aux flambeaux dans le Pas-de-Calais

Toujours dans le Pas-de-Calais, le château de Cercamp à Frévent propose quant à lui des visites à la torche le dimanche 18 octobre dès 20h30. Muni d’une lampe torche fournie sur place, vous pourrez explorer plus d’une vingtaine de pièces de cette ancienne abbaye cistercienne et résidence de l’ancien maréchal Foch. Le château de Couin (du XVIIIe siècle et de style Louis XV) participe également à l’événement les 16 et 17 octobre pour une découverte aux chandelles et au coin du feu.

Visites à la torche du château de Cercamp et du château de Couin

Cercamp : 77 rue du Général de Gaulle, 62270 Frévent / Couin : 1 rue Principale, 62760 Couin

Cercamp : dimanche 18 octobre de 21h à 23h (créneaux de 1h) / Couin : vendredi 17 et samedi 18 octobre de 19h à 22h30 (créneaux de 1h30)

Réservations : Cercamp et Couin

Une enquête d’Halloween dans l’Oise

Un peu plus au sud, dans l’Oise, le château de Boulogne-la-Grasse vous accueille du 16 au 18 octobre 2026 pour un Cluedo grandeur nature spécial Halloween. Bâti par le comte Charles de Boulogne entre 1895 et 1914 et marqué par une fascinante dimension alchimique, le domaine propose de parcourir le parc et le château en autonomie avec un carnet d’enquête en main pour démasquer un coupable. Les meilleurs détectives repartiront même avec des bonbons !

Enquête d’Halloween au château de Boulogne-la-Grasse

11 rue du Flot À Sec, 60490 Boulogne-la-Grasse

Vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18 octobre de 18h à 22h

Réservations à partir de 8€

Les animations se déroulant en soirée, la réservation en ligne est fortement conseillée directement sur le site officiel de l’événement !

Photo en couverture © Nuit des Châteaux