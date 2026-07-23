Comment et où obtenir des paniers solidaires à Lille ?

Le coût de la vie augmente d’année en année et on est beaucoup à le ressentir. Heureusement, la métropole lilloise propose de nombreuses solutions pour lutter contre la précarité alimentaire. Paniers de fruits et légumes bio à moitié prix, distributions 100% gratuites, épiceries solidaires ou applications anti-gaspillage : voici le guide complet pour chopper un panier repas solidaire à Lille !

1. La Tente des Glaneurs à Wazemmes : le panier 100% gratuit en fin de marché

C’est l’un des rendez-vous les plus populaires de la ville pour récupérer gratuitement de quoi cuisiner. Les bénévoles de La Tente des Glaneurs arpentent les allées du marché de Wazemmes à la fermeture pour sauver les fruits, légumes et pains invendus par les commerçants. Ils redistribuent ensuite le tout directement aux personnes dans le besoin sous forme de paniers solidaires. Pour en profiter, le rendez-vous est donné les mardis, jeudis et dimanches en fin de marché, directement dans la cour de la mairie de quartier de Wazemmes.

2. Le panier solidaire de la Ferme de la Croix Saint-Claude : le bio à demi-prix

Si vous cherchez à consommer bio et local sans faire exploser votre budget, le panier solidaire de la Ferme de la Croix Saint-Claude est sans doute le meilleur plan du Vieux-Lille. Grâce au soutien de la Métropole Européenne de Lille, du département du Nord et de Bio Hauts-de-France, ce dispositif permet de composer librement son panier de fruits et légumes de saison pour la moitié de son prix initial ! Ce bon plan est ouvert à tous les foyers qui disposent d’un quotient familial inférieur à 1300 euros. L’accès se fait sans réservation préalable au magasin situé 6 Place Saint André, chaque mercredi soir de 17h à 20h, sur simple présentation d’un justificatif de quotient familial récent.

3. Les distributions gratuites de Linkee : l’incontournable des étudiants

Réservé aux étudiants de la métropole, Linkee s’est imposé comme le rendez-vous hebdomadaire immanquable pour récupérer des vivres gratuitement. L’association récupère les excédents alimentaires auprès des professionnels de la restauration et de l’événementiel pour concocter des paniers variés et équilibrés. Les étudiants ont deux rendez-vous par semaine pour remplir leur cabas : le mardi au Bazaar St-So (292 rue Camille Guérin) de 18h à 19h30, ou le mercredi à Chaud Bouillon (70 Passage de l’Internationale) sur le même créneau. L’inscription s’effectue directement sur le site de Linkee.

4. Les distributions Cop1 à la Maison des Associations

Toujours du côté des bons plans étudiants, l’association Cop1 Lille organise chaque semaine une grande distribution de paniers de première nécessité entièrement gratuits. Les distributions se déroulent à la Maison des Associations située au 27 rue Jean Bart. Pour récupérer son panier, la démarche est très simple : il suffit d’être étudiant, de réserver son créneau horaire sur le site de l’association, puis de se présenter le jour J avec le QR code de confirmation, une carte étudiante et un grand cabas.

Voir cette publication sur Instagram Première distribution de 200 paniers alimentaires gratuits ce lundi 23 janvier à Lille ! 🤝 Nous remercions nos partenaires :

-Les locaux et l’équipe du @crijhdf qui nous ont permis cette installation très rapide à Lille

-Nous avons distribué des fruits et légumes de saison et de qualité grâce à @a…

5. Les Frigos Solidaires de Chaud Bouillon et du Faubourg de Béthune

Pour dégoter des produits frais ou un plat cuisiné à toute heure et sans aucune formalité, les Frigos Solidaires sont une alternative idéale. Ces réfrigérateurs en libre-service sont installés dans des lieux citoyens et alimentés en continu par les dons des commerçants du quartier, des restaurateurs ou des riverains qui y déposent leurs surplus. Ils sont accessibles librement à la cuisine commune de Chaud Bouillon à Fives (70 passage de l’internationale), au Centre Social du Faubourg de Béthune (65 rue Saint-Bernard), ainsi qu’à la Fabrique du Sud (7 bis rue de l’Asie). Chacun peut venir s’y servir gratuitement selon les stocks disponibles, et on peut aussi y déposer autant de choses qu’on le souhaite pour aider.

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