Welsh, carbonnade, waterzooi : le top des plats nordistes pour survivre au froid

Quand l’air se rafraîchit à Lille et que la grisaille s’installe gentiment sur le Nord, une seule solution s’impose : passer à table ! Alors si vous cherchiez des choses à faire en octobre, vous allez déjà pouvoir passer un moment en cuisine. On vous a sélectionné les incontournables de nos estaminets lillois, avec de recettes très faciles à refaire chez vous pour affronter le froid comme il se doit.

Le Welsh : pour ceux qui aiment le fromage fondu

Importé du Pays de Galles mais adopté par le Nord, le Welsh est le plat réconfortant par excellence. Le principe est d’une gourmandise absolue : une tranche de pain imbibée de bière, couverte de jambon, le tout noyé sous une avalanche de cheddar fondu à la bière et gratiné au four. On le sert traditionnellement avec un œuf au plat dessus (le fameux Welsh complet) et une belle portion de frites fraîches !

Pour le réussir à la maison pour quatre personnes, faites fondre à feu doux 600g de cheddar affiné coupé en dés avec 15 cl de bière ambrée locale et une cuillère à soupe de moutarde fort. Dans 4 plats individuels qui vont au four, déposez une tranche de pain de campagne préalablement toastée et trempée dans un peu de bière, puis une tranche de jambon blanc. Nappez généreusement avec la crème de cheddar bien chaude, puis faites gratiner 10 minutes au four à 200°C. Ajoutez un œuf au plat au moment de servir et dégustez directement.

La carbonnade flamande : le mijoté doux et parfumé à la bière

Véritable monument de notre gastronomie, la carbonnade est le mijoté parfait pour les dimanches en famille. Ce ragoût de bœuf se distingue par sa sauce aigre-douce obtenue grâce à une cuisson lente dans de la bière brune, de l’oignon doux et du pain d’épices. La viande devient tellement tendre qu’elle se détache à la cuillère !

Pour préparer une bonne carbonnade chez vous, faites revenir 1kg de paleron de bœuf coupé en morceaux dans une cocotte avec du beurre. Retirez la viande puis faites suer 3 grands oignons émincés. Remettez la viande, saupoudrez d’une cuillère de farine, puis versez 75 cl de bière brune nordiste. Ajoutez un bouquet garni et posez sur le dessus trois tranches de pain d’épices tartinées de moutarde forte. Couvrez et laissez mijoter à feu très doux pendant au moins 3h. Petit tips : si vous la réchauffez le lendemain, elle sera encore meilleure !

Le poulet au Maroilles : la crème des spécialités régionales

Pour les amoureux du fromage le plus célèbre du Nord, le poulet au Maroilles est une valeur sûre. Ce plat associe la tendreté de la volaille à une sauce crémeuse et relevée qui met à l’honneur le fameux « plus fin des fromages forts ». Contrairement aux idées reçues, la cuisson adoucit le fromage et donne une sauce très veloutée.

La recette est super simple : faites dorer 4 cuisses ou blancs de poulet dans une sauteuse avec une noisette de beurre. Retirez la volaille et faites revenir 2 échalotes hachées. Déglacez avec 10 cl de bière blonde (oui oui, encore de la bière !) ou de vin blanc sec, puis ajoutez 20 cl de crème fraîche épaisse et 200g de Maroilles coupé en dés (en retirant grossièrement la croûte). Remettez le poulet dans la sauteuse, couvrez et laissez mijoter 25 min jusqu’à ce que la sauce soit bien nappante et le fromage entièrement fondu.

Le Waterzooi de volaille : la douceur des Flandres

Originaire de la ville de Gand et adopté par la Flandre française, le Waterzooi est une sorte de pot-au-feu mijoté dans un bouillon crémeux avec des légumes de saison (carottes, poireaux, céleri). Très réconfortant tout en restant plus léger que ses voisins au fromage, c’est le plat parfait pour se réchauffer sans exagérer.

Pour le réaliser, faites revenir des morceaux de poulet avec du beurre dans une grande cocotte, puis ajoutez 3 carottes, 2 blancs de poireaux et 2 branches de céleri coupés en fine julienne. Couvrez d’1L de bouillon de volaille et laissez cuire 30 minutes. En fin de cuisson, prélevez un peu de bouillon chaud et mélangez-le dans un bol avec deux jaunes d’œufs et 15 cl de crème fraîche. Versez le tout hors du feu dans la cocotte en remuant bien pour lier le potage. Servez très chaud dans des assiettes creuses avec des pommes de terre vapeur.

Allez, à vos tabliers !