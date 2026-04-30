10 faits insolites sur la Porte de Paris à Lille

C’est le rendez-vous incontournable des photographes et des manifestants. Trônant fièrement à deux pas de l’Hôtel de Ville, la Porte de Paris n’est pas un simple rond-point décoratif. Véritable Arc de Triomphe lillois, ce monument raconte 700 ans de conquêtes, de lépreux et de rois mégalos. Voici 10 faits insolites pour redécouvrir cet emblème de la capitale des Flandres !

1. La porte de Paris s’appelait autrefois « porte des Malades »

Avant d’être un symbole de gloire, la Porte de Paris était une porte médiévale discrète, construite vers 1273. Elle menait directement à une léproserie située à l’extérieur des remparts ! Tous les Lillois atteints de la lèpre devaient la franchir pour rejoindre leur maladrerie, d’où son premier nom, bien moins glamour ! Contrairement à aujourd’hui, elle n’est alors constituée que d’une façade, côté extérieur à la ville.

2. Louis XIV a en quelque sorte « écrasé » le passé

En 1667, Louis XVI entre dans Lille par la Porte de Paris pour célébrer sa victoire après seulement dix jours de siège. Trouvant l’entrée indigne de son rang, il ordonne de la reconstruire. La nouvelle Porte de Paris a été bâtie par-dessus l’ancienne pour marquer l’union de la ville de Lille au royaume de France.

3. La porte de Paris est un « faux » Arc de Triomphe

Contrairement à celui de Paris, l’Arc de Triomphe Lillois n’est pas un monument construit seul au milieu d’une place à l’origine. C’était une véritable porte de fortification intégrée dans les remparts de l’époque. Elle possédait d’ailleurs un pont-levis (toujours visible mais largement raccourci) et servait, comme dit un peu plus haut, à filtrer les entrées dans la ville. Elle avait donc une utilité au delà de la simple démonstration de force.

4. Elle a été sauvée par l’architecte de l’Opéra de Paris

En 1858, Lille détruit ses remparts pour s’agrandir. Comme d’autres portes à Lille, la Porte de Paris devient inutile et encombrante au milieu d’un terrain vague et on a même failli la démolir. C’est l’intervention de Charles Garnier, le génie derrière l’Opéra Garnier à Paris, qui a convaincu la ville de préserver ce chef-d’œuvre !

5. Deux siècles séparent les deux faces de la porte de Paris

La porte possède deux visages, l’une pluitôt orientée Nord-Ouest et l’autre plutôt orientée Sud-Est. La façade majestueuse côté « campagne » date de 1692. Mais la façade côté « ville » (face à l’Hôtel de Ville) n’a été ajoutée qu’en 1895 par Louis-Marie Cordonnier pour compléter le monument après la destruction des remparts. Après les 2 guerres mondiales, elle est entièrement restaurée pour retrouver son éclat initial.

6. La Porte de Paris n’est alignée avec aucune rue

Une anecdote qui peut en faire grincer des dents plus d’un, surtout si vous aimez les choses parfaitement alignées : depuis le sommet du Beffroi de Lille, on remarque que les arches de la porte ne donnent sur aucune grande avenue. Et ce, pour des raisons militaires médiévales : on créait volontairement des chicanes et des accès non alignés pour ralentir la progression d’éventuels assaillants !

7. Des dieux romains sur la Porte de Paris

Les sculptures sur les côtés de la Porte de Paris ne sont pas là par hasard ! À gauche, vous trouverez Mars, le dieu de la guerre, et à droite, Hercule avec sa massue, symbole de la force. Tout est pensé pour afficher la puissance invincible de Louis XIV aux voyageurs arrivant de Paris.

8. Des anges qui crient la victoire

Tout en haut de l’édifice, deux anges sonnent de la trompette. Ils encadrent une statue de la Victoire qui dépose une couronne de lauriers sur un médaillon à l’effigie du Roi-Soleil. Un message publicitaire royal qui dure depuis plus de 300 ans !

9. Des grenades et des bombes en fonte

Autour de la porte, sur le parapet en pierre, vous pouvez voir 24 grenades (ou bombes) en fonte. Disparues avec le temps, elles ont été recréées en 2018 par les élèves de l’école des Arts et Métiers de Lille pour redonner au monument son aspect militaire d’origine.

10. Un trésor archéologique sous les pieds

En 2024, des fouilles ont révélé des vestiges de maisons, de caves et même des traces d’activité textile du Moyen Âge tout autour de la porte. Si le monument est aujourd’hui entouré de 6000 m² de jardins et d’arbres, le sous-sol regorge encore de secrets sur la vie quotidienne des anciens Lillois !

Vous l’aurez compris, la Porte de Paris est un témoin fascinant de l’histoire lilloise qui a su muter d’une entrée médiévale pour malades en un chef-d’œuvre de l’art militaire à la gloire du Roi-Soleil, avant de devenir aujourd’hui un écrin vert au pied du plus haut beffroi de France !

À lire également : Ce pont à Lille est unique en France et son histoire est complètement folle !

Photo de couverture © Ville de Lille