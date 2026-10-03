Que faire à Lille au mois d’octobre ?

L’automne vient de pointer le bout de son nez à Lille mais ce n’est pas une raison pour rester enfermé chez soi. Le mois d’octobre est rempli d’évènements très stylés à faire, on vous fait un petit récap.

1. Le Lille Street Food Festival

Du jeudi 1er au dimanche 4 octobre, le plus grand rassemblement culinaire au nord de Paris s’installe dans le cadre industriel d’EuraTechnologies. Pour sa sixième édition, le festival réunit plus de 65 stands avec des champions du monde de la frite, le chef Florent Ladeyn et des figures de la gastronomie régionale. Côté animations, il y aura des DJ sets, une masterclass du demi-finaliste de Top Chef 2026 Victor Kuntz, un parcours d’art prêté par lille3000 et des espaces sportifs pour les familles. L’accès au site est entièrement gratuit et les dégustations s’effectuent via un paiement cashless !

2. Octobre Rose

Tout au long du mois, la métropole lilloise se mobilise pour la prévention et la lutte contre le cancer du sein. Côté festivités, il y aura la « Pink Paillettes Party » avec un karaoké-chorale et une soirée dansante le vendredi 9 octobre au Bunker Paillettes à Haubourdin, ainsi qu’une soirée « Let’s Dance » au Kiosk de Marquette-lez-Lille le mercredi 7 octobre. Pour les plus gourmands, le Favela Bar passe en mode 100% rose avec une carte éphémère du 1er au 31 octobre, et La Canopée lance son « Tototte burger ». Enfin, le Palais des Beaux-Arts organise une soirée culturelle avec un atelier d’autopalpation et de yoga le aura lieu le mardi 13 octobre à partir de 18h30 !

3. Le Festival des Sciences

Pour sa cinquième édition organisée du jeudi 1er au mardi 13 octobre, le Festival des Sciences de l’Université de Lille va mettre à l’honneur le thème « Saveurs savantes ». L’événement explore les liens entre goût, odorat, santé et alimentation à travers des conférences, des rencontres avec des chercheurs et des escape games ! C’est aussi l’occasion de franchir les portes de lieux culturels emblématiques comme l’Institut Pasteur de Lille, Le Gymnase ou encore l’Xperium.

4. La nouvelle expo et les nocturnes du LaM

Le LaM dévoile du samedi 3 octobre 2026 jusqu’au 14 février 2027nsa nouvelle exposition « Singulières », qui met un coup de projecteur sur 70 artistes féminines internationales longtemps restées dans l’ombre. En parallèle, le musée de Villeneuve-d’Ascq lance dès le mercredi 7 octobre son tout nouveau rendez-vous gratuit intitulé « 1 000 Morceaux ». Organisées chaque premier mercredi du mois de 19h à 23h en partenariat avec l’Aéronef, ces nocturnes combinent performances artistiques, scènes ouvertes et DJ sets au cœur des collections du musée !

5. Le Salon de la Gourmandise et des Vignerons à Croix

Les 16, 17 et 18 octobre, la Salle Dedecker à Croix accueillera plus de 50 stands de producteurs et vignerons ! La programmation démarre le vendredi soir avec une soirée dédiée aux produits de la mer de nos côtes et à la coquille Saint-Jacques de Boulogne. Tout au long du week-end, vous pourrez profiter d’un food court, de démonstrations culinaires animées par les disciples d’Escoffier, de concours et d’animations pour toute la famille.

6. La Fête des louches à Comines

Tradition cominoise célébrée depuis 1884, la Fête des Louches revient les 10, 11 et 12 octobre autour du thème « Arthur, enfant des Louches ». Inspirée d’une légende médiévale, cette grande fête populaire va animer la ville avec un marché médiéval, un campement, une fête foraine et le baptême d’un nouveau géant. Le point d’orgue a lieu le dimanche après-midi avec le grand cortège historique, suivi du traditionnel jet de louches depuis l’hôtel de ville.

7. “Ignis”, le spectacle de cirque à St-So

Du vendredi 9 au dimanche 11 octobre, Le Prato s’installe à la Gare Saint Sauveur pour un week-end consacré aux arts du cirque. Sous chapiteau, vous pourrez découvrir la création « Ignis » proposée par le Collectif Sismique. En parallèle, l’esplanade du Cours St-So accueillera plusieurs spectacles en accès libre et gratuit, complétés par des projections thématiques au cinéma de Saint-So et un après-midi organisé au Cirque du Bout du Monde.

8. « Éclats du rire ! », la nouvelle expo du Tripostal

À partir du vendredi 9 octobre et jusqu’au 3 janvier 2027, le Tripostal accueille la nouvelle grande exposition de lille3000 intitulée « Éclats du rire ! ». Issu des collections des Fonds régionaux d’art contemporain (Frac), ce parcours artistique explore l’humour, l’ironie, la dérision et la fantaisie dans la création contemporaine, à travers un ensemble d’œuvres aussi surprenantes que décalées !

9. La Course du chicon à Baisieux

Avis aux amateurs de course à pied et de trucs un peu décalés : la traditionnelle Course du Chicon prend son départ à Baisieux le dimanche 25 octobre. Il y aura deux parcours adaptés à tous les niveaux, avec une boucle de 5 kilomètres et une autre de 10 kilomètres. Un défi chaleureux à relever en famille ou entre amis, avant d’aller admirer le château situé au cœur de la commune.

10. Halloween

Pour clore le mois en beauté, il y aura bien sûr les festivités d’Halloween ! On vous prépare un article spécial pour savoir quoi faire ce week-end là. En attendant, si vous préparez vous-même un évènement pour Halloween, vous pouvez remplir notre formulaire pour apparaître dans notre article !