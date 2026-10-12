Ce salon gourmand et gratuit réunit plus de 50 vignerons et producteurs aux portes de Lille

Bonne nouvelle : du vendredi 16 au dimanche 18 octobre 2026, à 15 minutes en métro depuis le centre-ville de Lille, la ville de Croix accueille le Salon de la Gourmandise et des Vignerons à la Salle Dedecker. Un rendez-vous convivial et entièrement gratuit qui rassemble plus de 50 stands de producteurs, d’artisans passionnés et de vignerons. C’est le moment de faire voyager vos papilles, de dénicher des pépites régionales et de profiter d’un joli programme d’animations, avec une petite surprise à la clé : un cadeau est offert à chaque visiteur dès son arrivée !

Soirée produits de la mer et dîner terroir

Pas besoin d’attendre le week-end pour découvrir cette nouvelle édition : le Salon de la Gourmandise et des Vignerons 2026 commencera dès le vendredi 16 octobre à 19h avec une soirée spéciale, consacrée aux richesses de nos côtes. Pour marquer le coup, le chef Yannick Krieg prépare en avant-première la coquille Saint-Jacques de Boulogne, servie en entrée ou en plat avec sa fondue de légumes, entourée d’huîtres et de gravlax de truite de la Canche (miam). Le samedi 17 octobre remet le couvert avec le traditionnel « Dîner des copains » dès 19h30, où vous allez pouvoir déguster un bon potjevleesch maison servi avec salade d’endives et frites. Tout au long du week-end, le food court prend le relais le midi avec la présence des Disciples d’Escoffier pour régaler les visiteurs sur le pouce.

Dégustations, animations engagées et ateliers pour toute la famille

Le salon réserve de très beaux rendez-vous pour ces trois jours. Côté animations, Intercaves organise des sessions de dégustation, tandis que la pâtisserie Les Délices d’Audrey proposera le samedi à 16h30 un atelier gâteaux « Les nichons » en soutien à l’opération Octobre Rose. Une tombola vient également rythmer les journées avec un tirage au sort toutes les 30 minutes pour tenter de remporter de chouettes lots gourmands. Le dimanche 18 octobre met la barre très haute avec le goûter du Rotary où Yannick Hornez préparera les célèbres crêpes Suzette comme à L’Huîtrière à 14h30, suivi d’un temps fort à 15h30 avec Jean-Baptiste Cokelaer autour des champignons. Un show musical de la classe de musiques actuelles du CRC de Croix et des présentations par les Perles du Nord viendront agrémenter ce beau week-end.

Salon de la Gourmandise et des Vignerons

Dates et horaires : du vendredi 16 au dimanche 18 octobre 2026. Vendredi à partir de 19h, samedi et dimanche de 10h à 18h.

Adresse : Salle Dedecker, 27 rue Jean Jaurès, 59170 Croix.

Accès : à environ 15 minutes de Lille en métro (Ligne 2, station Mairie de Croix ou Croix Centre). En voiture : à 15 minutes de Lille via la N356.

Tarifs : Entrée libre et gratuite, sans réservation.

Photos en couverture © Ville de Croix / Facebook