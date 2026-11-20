Les shopaholics de fin d’année vont pouvoir souffler un grand coup sur le budget horodateur. Après des semaines marquées par une fréquentation en berne après les dégradations du 17 octobre, la Ville de Lille et la Métropole européenne de Lille sortent le grand jeu pour vous redonner envie d’arpenter les rues commerçantes. Stationnement offert le samedi en voirie, heures gratuites le dimanche dans certains parkings et animations festives… On fait le point sur ce coup de pouce de fin d’année.

Samedi en voirie, dimanche en parking : mode d’emploi pour se garer à Lille cette fin d’année

Première bonne nouvelle pour les conducteurs : à partir du samedi 21 novembre et jusqu’au 26 décembre 2026 inclus, le stationnement sur voirie à Lille passe en mode gratuit tous les samedis. Pas besoin de courir après un ticket ou de faire la queue à la borne, les horodateurs seront inactifs ces jours-là, avec des marquages et affichages pour rappeler la mesure. Pour le dimanche, la MEL prend le relais avec un autre dispositif : dès le 29 novembre et tout au long du mois de décembre (les 29 novembre, 6, 13 et 20 décembre), trois heures de stationnement sont offertes dans 15 parkings métropolitains répartis entre Lille, Roubaix et Tourcoing. À Lille, 9 ouvrages sont dans la boucle : Euralille Centre Commercial, Gare A, Gare B, Gare C, Lille Grand Palais, Nouveau Siècle, Opéra, République et Champ de Mars. Attention à ne pas confondre les deux systèmes ni à oublier les règles de base : les places réservées, les zones interdites et les règles de sécurité restent de rigueur, et le stationnement résidentiel suit son cours habituel !

Pourquoi ce plan de soutien à l’approche des fêtes ?

Petit cadeau pour les automobilistes… Mais pas que. Les manifestations du 17 octobre ont donné lieu, entre autres, à la dégradation d’une centaine d’établissements lillois. Et la fréquentation des samedis a parfois été divisée par deux depuis ces événements. Or, les semaines qui précèdent Noël pèsent lourd dans la balance des commerçants (elle représente souvent autour de 20 à 25 % de leur chiffre d’affaires). C’est le maire de Lille, Arnaud Deslandes, qui a lui-même annoncé ce plan global d’environ 300 000 à 400 000 euros le 16 novembre sur son compte instagram, qui vise à rassurer les visiteurs et à soutenir l’activité.

Voir cette publication sur Instagram 3,034 likes, 254 comments – arnaud_deslandes le November 16, 2026: "Nos commerces font partie de l’âme et de la vie lilloise. Après les événements du 17 octobre et leurs lourdes conséquences, il est essentiel de les soutenir et de redonner envie à toutes et tous de revenir dans nos rues commerçante…

Voici ce qui est prévu : une enveloppe supplémentaire de 80 000 euros dédiée aux animations avec la Fédération lilloise du commerce (notamment pour prolonger l’élan après Noël et aborder les soldes), des illuminations renforcées sur la Grand’Place, la place du Théâtre et une quinzaine de rues, des déambulations artistiques, le retour du Village de Noël place Rihour et de la grande roue, mais aussi des exonérations de redevance sur les terrasses en décembre et un accompagnement des commerçants sinistrés.

Des automobilistes chouchoutés… et les usagers des transports ?

Si la mesure ravit celles et ceux qui viennent faire le plein de décorations de Noël et de cadeaux en voiture, elle suscite aussi quelques discussions du côté des mobilités. Des associations comme MobiLille ou Mobilités actives en Nord ont pointé l’absence de gratuité équivalente dans les transports en commun le week-end, en rappelant qu’une large part des visiteurs se déplace à pied ou en métro, tramway et bus, et que tous les foyers ne sont pas motorisés. De son côté, la municipalité explique qu’il s’agit d’un geste temporaire et ciblé pour soutenir le commerce pendant une période clé, tout en continuant d’encourager la marche, le vélo et les transports en commun pour éviter de saturer le centre-ville. Quant à la gratuité des transports le week-end, elle relève de la compétence de la MEL, qui n’a pas annoncé de mesure de ce type à ce stade, même si d’autres villes comme Rennes, Bordeaux ou Caen ont tenté l’expérience des transports gratuits certains week-ends avant Noël.