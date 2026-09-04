Saviez-vous que les Hauts-de-France sont la région la plus touchée par les tornades ?

Quand on pense aux tornades, les premières images qui viennent en tête sont souvent celles des grandes plaines américaines immortalisées dans les docus netflix. Pourtant, il n’est pas nécessaire de traverser l’Atlantique pour croiser la route de ces tourbillons de vent impressionnants. En France métropolitaine, une région se distingue très nettement par sa concentration de phénomènes tourbillonnaires : les Hauts-de-France.

Pourquoi le Nord de la France est-il un terrain idéal pour les tornades ?

Selon les données établies par Keraunos, l’Observatoire français des tornades et orages violents, la région enregistre la plus forte densité de tornades au kilomètre carré du pays, ainsi que le plus grand nombre de tornades intenses jamais répertoriées en France, particulièrement dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais.

En effet, si vous ne l’aviez pas encore remarqué, il drache plus à Lille que dans la plupart des grandes villes du pays. Il faut dire que le climat de la région est unique en son genre et permet plus facilement qu’ailleurs le développement de ces phénomènes. D’abord, l’absence de gros relief montagneux fait que les masses d’air peuvent circuler librement et à grande vitesse sans rencontrer d’obstacles terrestres pour casser leur dynamique. Ensuite, situés au carrefour des influences océaniques de la Manche et des flux d’air chaud continental venant du Sud ou de l’Est, les Hauts-de-France subissent de gros conflits thermiques pendant la saison d’été/automne, de mai à octobre. Enfin, les changements brutaux de direction et de vitesse du vent entre le sol et l’altitude, appelés cisaillements, sont l’ingrédient clé qui fait tourner les orages sur eux-mêmes et favorise la formation de supercellules touchant le sol. En moyenne, les spécialistes estiment qu’il se produit entre deux et cinq tornades par an sur l’ensemble du territoire régional !

Des records historiques et marquants dans la région

Les Hauts-de-France détiennent malheureusement une série de records météorologiques nationaux impressionnants. Le 24 juin 1967, une tornade dévastatrice classée EF5, le niveau maximal sur l’échelle de Fujita avec des vents dépassant 320 km/h, a frappé le secteur de Palluel dans le Pas-de-Calais, causant la mort de six personnes. Plus récemment, le 23 octobre 2022, une tornade de niveau EF3 a balayé le village de Bihucourt avant de poursuivre sa route sur une distance exceptionnelle de 206 kilomètres, établissant le record national de la plus longue trajectoire enregistrée pour une même tornade.

L’un des événements les plus marquants reste aussi celui du 3 août 2008 dans le Nord, où une tornade d’intensité EF4 a frappé l’Avesnois et la commune d’Hautmont sur une largeur de près de 300 mètres, causant de lourds dégâts matériels et coûtant la vie à trois personnes.

Faut-il s’inquiéter au quotidien ?