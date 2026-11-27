À Lyon, les bébés recevront leur premier livre dès leurs premiers mois de vie ! Le Conseil municipal a voté le 19 novembre 2026 l’opération « Un bébé, un livre » : dès mars 2027, chaque enfant né ou adopté l’année précédente recevra son premier ouvrage, ainsi qu’un abonnement gratuit à la Bibliothèque municipale de Lyon. Une initiative qui vise à faire entrer la lecture dans le quotidien des tout-petits et tout-petites Lyonnais.

La lecture, un outil d’éveil dès les premiers mois de la vie

Saviez-vous que dès leurs premiers mois, les bébés sont sensibles aux sons, aux images, aux voix et même aux intonations ? Les histoires lues à voix haute stimulent leur attention, nourrissent leur imaginaire tout en leur permettant d’acquérir progressivement le langage. La lecture joue donc un rôle fondamental dans l’éveil et le développement cognitif des enfants !

Mais au-delà des bienfaits sur le développement, la lecture est un vrai moment privilégié entre l’enfant et l’adulte. Elle favorise la création du lien affectif, particulièrement important durant les 1 000 premiers jours de la vie. À travers « Un bébé, un livre », la Ville de Lyon souhaite renforcer sa politique en faveur de la petite enfance en faisant de la lecture un plaisir à partager en famille, dès la naissance.

Un premier album jeunesse offert à chaque petit Lyonnais

Chaque enfant né ou adopté à Lyon au cours de l’année précédente recevra donc un premier livre pour l’accompagner dans ses premières années de vie, savamment choisi par les bibliothécaires en lien avec la direction de la petite enfance de la Ville de Lyon, ainsi que l’agence Auvergne-Rhône-Alpes livre et lecture (ARALL).

Pour cette première édition, le choix se porte sur « Ce que j’aime chez toi » de Parapaboom, publié aux éditions Amaterra. Conçu pour les tout-petits, cet album les invite à découvrir différents milieux naturels et les animaux qui les habitent. Dès mars 2027, les familles pourront récupérer leur précieux dans l’une des 16 bibliothèques municipales de Lyon.

Un abonnement gratuit pour découvrir les bibliothèques lyonnaises

Et ce n’est pas tout : en complément de ce premier livre, chaque enfant bénéficiera d’un abonnement gratuit d’un an à la Bibliothèque municipale de Lyon. Lui (ou ses parents) pourront emprunter jusqu’à 20 livres à la fois, largement de quoi se régaler côté lecture !

L’action vise à ouvrir encore un peu plus grand les portes de ses bibliothèques à tous les publics et dès leur plus jeune âge. Depuis 2023, les enfants scolarisés dans une école publique lyonnaise peuvent déjà bénéficier d’une inscription au réseau municipal. Une mesure qui a contribué à faire progresser de 38,4 % le nombre d’inscrits âgés de 3 à 5 ans entre 2019 et 2025.

« Un bébé, un livre » est une opération qui « traduit toute notre ambition culturelle : aller à la rencontre des enfants et accompagner les familles dès le début de l’histoire des plus petits, avec la lecture et les images. », résume Philomène Récamier, adjointe au Maire de Lyon déléguée à la Culture.

Photo en Une : Adobe Stock / Candy1812