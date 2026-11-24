Quelle relation entretenons-nous vraiment avec les animaux ? C’est la question que pose la nouvelle exposition « Animal culte » au musée des Confluences à Lyon. Depuis le 16 octobre 2026 et jusqu’au 15 août 2027, les quelque 330 objets ethnographiques et spécimens d’histoire naturelle issus des 5 continents dialoguent avec des œuvres d’art. Une invitation à explorer nos liens symboliques ou pratiques avec nos congénères, mais aussi nos paradoxes… Une exposition à voir, explorer et réfléchir…

Des animaux qui occupent une place particulière dans nos cultures et nos imaginaires

Le parcours se déploie en plusieurs temps, autour de thématiques, à commencer par nos relations culturelles et symboliques avec les animaux. Parfois, depuis le plus jeune âge, les enfants se voient offrir des figurines de petits animaux en bois, en tissu ou encore en papier, ou parfois même un animal vivant. Des cadeaux qui ont pour fonction d’inculquer aux enfants les valeurs des sociétés dans lesquelles ils grandiront.

En déambulant dans l’exposition, on découvre un tigre à tête articulée fait de papier mâché ou un masque zoomorphe en forme de hyène issu du Bénin et du Nigeria, utilisé dans le culte gélédé. Un tel masque a par exemple pour fonction de réguler les relations sociales entre les membres d’une même communauté ! Autant de témoignages de la place singulière faite aux animaux tout au long de nos vies, que ce soit dans les cultes religieux ou les cérémonies laïques. On fait d’ailleurs face à un premier paradoxe en se retrouvant face à ces chapeaux brodés pour célébrer l’anniversaire des chiens et chats, juste avant de découvrir la partie de l’exposition consacrée à l’exploitation animale…

De l’élevage industriel à la protection de la faune sauvage : les paradoxes de notre rapport aux animaux

Si certains animaux sont considérés comme des membres de la famille, pourquoi d’autres sont-ils exploités pour leurs capacités, leur production ou la recherche scientifique ? L’exposition revient notamment sur l’évolution de l’élevage, depuis la domestication de certaines espèces jusqu’à leur production et leur consommation à grande échelle.

On l’oublie parfois, mais la force de travail de certains animaux a longtemps été utilisée pour contribuer aux activités humaines. Une bascule s’opère au XVIIe siècle, lorsque ces animaux deviennent une chair destinée à nous nourrir, d’autres sont utiles dans les laboratoires et, plus tard, certains seront enfermés dans les zoos. Un paradoxe naît là aussi : alors que la production d’animaux d’élevage ne cesse de croître, la biodiversité elle, recule, avec des taux d’extinction records chez les insectes, les amphibiens et les oiseaux. L’exposition interroge à nouveau : quelles sont les différences entre les animaux à aimer, à protéger ou à exploiter ?

Comment mieux partager nos territoires avec les autres espèces ?

Arrivés à la dernière partie de l’exposition, on découvre un espace qui donne la parole aux animaux, ou du moins qui permet de les considérer comme des acteurs de l’histoire. On y croise des fables et des satires qui font des animaux des personnages porteurs de messages, comme ce dessin de Tomi Ungerer pour le livre jeunesse Flix, qui dépeint la naissance d’un chien dans une famille de chats et l’intolérance qu’il subit.

On pose enfin un regard sur leurs manières d’habiter le monde, grâce à une cartographie de leurs territoires pour suivre leurs déplacements et leurs interactions avec leur environnement : les trajets d’une ourse polaire, l’univers souterrain du rat siffleur, la répartition des chiens et des chats à Paris. Au Japon, les tanukis du film Pompoko d’Isao Takahata, interrogent la place laissée aux animaux dans les villes. À Lyon, le retour des castors à la confluence du Rhône et de la Saône, où ils côtoient cygnes et ragondins, questionne sur la manière dont les Lyonnais vont faire en sorte de leur donner la place qui leur est due…

Avec sa nouvelle exposition « Animal culte », le musée des Confluences vise juste en invitant à se questionner sur nos relations avec les animaux, tout en esquissant des perspectives de cohabitations heureuses avec eux… Ce qui passe par repenser la place que nous leur accordons !

Infos pratiques

Exposition « Animal culte »

Adresse : Musée des Confluences, 86 quai Perrache, Lyon 2e.

Dates : du 16 octobre 2026 au 15 août 2027.

Lieu : salles 11 et 15 du musée des Confluences.

Les horaires et tarifs sont à retrouver sur le site officiel du musée des Confluences. Pensez à le consulter avant votre visite.

Photo en Une : © Musée des Confluences / Bertrand Stofleth