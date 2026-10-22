La gare Part Dieu : l’une des plus belles gares du monde ?

En tant que lyonnais, on le sait : le patrimoine architectural n’a pas attendu le XXIe siècle pour rayonner à l’international. Depuis 1998, le Vieux-Lyon est inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. Avant cela, il devient en 1964 le premier secteur sauvegardé de France grâce à la loi Malraux. Maintenant, soixante ans plus tard, c’est une construction beaucoup plus récente qui attire tous les regards ! La gare de Lyon Part Dieu figure dans la sélection mondiale 2026 du Prix Versailles consacrée aux « Plus belles gares du monde ». Nous aussi, on est surpris : mais ses qualités esthétiques répondent à des valeurs modernes. En plus, ses décennies de transformation en ont fait un véritable pôle d’échanges dont Lyon ne pourrait plus se passer. Le 10 décembre 2026, elle pourrait obtenir l’un des trois titres mondiaux !

Le Prix Versailles

Créé en 2015, le Prix Versailles se présente comme le « Prix mondial de l’architecture et du design ». Annoncé chaque année à l’UNESCO, il distingue des réalisations contemporaines à travers le monde. Il prend également en compte des sujets indispensables à notre réalité : le rapport avec le patrimoine local, l’impact écologique, social et culturel. Le Prix résume cette philosophie sous la notion de « durabilité intelligente ». Huit grandes catégories composent la compétition : aéroports, campus, gares et stations, équipements sportifs, musées, grands magasins, hôtels et restaurants. Il y a de tout pour faire un monde, comme on dit. À partir des sites sélectionnés dans le monde, le jury attribue 24 titres mondiaux, soit trois par catégorie. Pour les gares, il ne s’agit donc pas d’établir un podium allant de la première à la septième place : trois réalisations recevront respectivement le fameux sésame avec la Mention Intérieur et la Mention Extérieur.

Qui est le jury du Prix Versailles ? Celui-ci varie selon les éditions ! Par exemple, en 2019, il réunissait l’architecte Kazuyo Sejima, la créatrice Iris van Herpen, la cheffe d’orchestre Alondra de la Parra et le designer Philippe Starck. Clairement, au fil des ans, ce prix a mis en lumière des réalisations devenues cultes. Toujours en 2019, le Prado à Marseille, faisait partie des trois projets mondiaux distingués dans la catégorie des galeries marchandes. La cérémonie 2025 a célébré 72 réalisations réparties dans 25 pays. De quoi prendre note pour un potentiel tour du monde. Grande fierté : Lyon n’est pas novice au Prix Versailles. Dès la première édition, en 2015, la boutique de la Réunion des musées nationaux du Musée des Confluences avait obtenu la Mention « Services » !

La « Part Dieu » : une gare à part

On évoque « la Part Dieu » sans arrêt, mais savez-vous d’où vient ce nom ? Eh bien, Lyon garde ses mystères, car l’origine de ce nom est incertaine. Dans les archives, était anciennement écrit « Pardeu ». Une interprétation traditionnelle le rapproche de la « propriété de Dieu » ou d’un « don de Dieu ». Selon l’Office de tourisme, l’histoire raconte que dans la zone de l’actuelle gare, il n’y avait que des marécages, mais que quelques lopins de terre échappaient à la misère. Pour les Lyonnais, il s’agissait clairement d’un don du ciel !

C’est dans les années 60 que ce territoire connaît une expansion gigantesque. L’État souhaite alors développer de grands centres décisionnels dans les métropoles françaises : la Part Dieu devient progressivement le quartier tertiaire, commercial, culturel et administratif qu’on connaît. En plus, une gare de marchandises existait à la Part Dieu dès 1859, tandis que les voyageurs utilisaient principalement la gare des Brotteaux. Et puis, le TGV arrive et la Part Dieu est inaugurée le 24 octobre 1983. Cette nouvelle gare est rattrapée par son succès : construite pour accueillir environ 35 000 voyageurs quotidiens, 140 000 personnes par jour la traversent aujourd’hui !

Une gare lyonnaise : des transformations

Cela ne fait que 9 ans que les abords de la gare ont commencé une transformation majeure. En plus, sa surface a été doublée de trois nouvelles galeries. Le projet apporte environ 18 000 m² de surface d’accueil, avec 5 000 m² de galeries commerciales. Un beau bébé ! Le nouveau bâtiment opte pour la transparence : façades vitrées, grandes ouvertures et structures plus légères doivent permettre de voir la ville depuis la gare.

Le projet s’inspire, ni plus ni moins, que des traboules ! La SPL Lyon Part Dieu décrit le nouveau pôle comme une sorte de « traboule ferroviaire » contemporaine. Et au cœur même de cette métamorphose, des prix ont déjà été accordés : la place basse Béraudier a déjà obtenu le Prix Eiffel en 2026 dans la catégorie « Espace public ». Et pour savoir jusqu’où ira notre Part Dieu, il faudra encore patienter. Notre patrimoine lyonnais fait face à une sélection internationale : Town Hall Station à Melbourne, Colosseo à Rome, et plus encore !

Et quelle que soit l’issue, cette nomination est déjà une fierté pour le patrimoine contemporain lyonnais. Alors, selon-vous, la Part Dieu doit-elle être nommée comme l’une des plus belles gares du monde ?

Voir cette publication sur Instagram Le pavage de la future place Béraudier se termine (vu d'en haut ;). @egisgroup @djamelklouche @bassmets @grandlyon @villedelyon #LyonPartDieu #mapartdieu #lapartdieu #lyoncity #lyon3 #lyonfrance #GrandLyon #Villedelyon @gareslyonnaises @gares_connexions #cityoflyon #lovelyon #onlylyon #monlyon #ige…

Photo à la une : Gare Part Dieu, Prix Versailles 2026 © @romuald_nicolas_photographie