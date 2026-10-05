Le Grenier d’abondance : quand Lyon stockait son blé en bord de Saône

Posé sur le quai Saint-Vincent, ce long bâtiment de pierre passe souvent inaperçu. Pourtant, le Grenier d’abondance est l’un des derniers témoins des greniers construits pour constituer des réserves de blé en cas de disette. Retour sur un monument lyonnais qui a connu plusieurs vies.

Quand Lyon craignait de manquer de pain

Aux XVIe et XVIIe siècle, la vie des Lyonnais n’était pas de tout repos : guerres, impôts, épidémies, famines… Les problèmes d’approvisionnement sont nombreux, notamment en grain et donc en pain, impactant directement l’ordre social. Une politique de stockage du grain est ainsi mise en place : on crée de grandes réserves dans les chambres, les anciennes chapelles ou les réfectoires des couvents, les monastères ou encore les hôpitaux.

Après la disette de 1643, la ville crée la Chambre d’Abondance, une assemblée de notables qui achète, stocke et redistribue les grains. En 1720, alors qu’elle loue encore les entrepôts pour stocker le blé, la construction d’un grenier dédié est décidée. Il est dimensionné pour la consommation annuelle des quelques 120 000 Lyonnais de l’époque. Le chantier, dirigé par l’architecte et voyer Claude Bertaud de La Vaure, dure de 1722 à 1728.

Un grenier en bord de Saône pour nourrir les lyonnais

Mais pourquoi l’avoir construit en bord de Saône, nous diriez-vous ? Précisément parce que le grain arrivait alors par voie d’eau. Il était déchargé sur le port, monté, stocké et pelleté une fois par semaine à deux fois par mois pour éviter qu’il ne moisisse. En cas de besoin, il était mis en sac, pesé et redistribué dans les magasins du rez-de-chaussée pour être vendu aux boulangers.

Avec ses 4 278 m² de surface de stockage, le grenier pouvait contenir 16 200 tonnes de blé, mais fut prévu trop vaste dès l’origine et ne fut jamais totalement utilisé. Il ne fut finalement utilisé qu’une cinquantaine d’années avant d’être rendu obsolète.

Un bâtiment aux mille vies

Le grenier perd ainsi rapidement sa fonction d’origine. Après l’édit de 1763 sur la libre circulation des grains, il devient magasin d’artillerie, arsenal, puis caserne, jusqu’en 1987.

Le départ de la gendarmerie ouvre une nouvelle page de son histoire : le ministère de la Culture y installe la DRAC Rhône-Alpes, ainsi que les studios de danse du Conservatoire national supérieur de musique et de danse. Le monument est aujourd’hui classé en totalité au titre des monuments historiques.

Grenier, arsenal, caserne, administration : le Grenier d’Abondance a traversé trois siècles sans jamais perdre sa place sur les quais. Il est possible de le visiter à l’occasion des Journées européennes du patrimoine. Rendez-vous à la prochaine édition (avec déjà plein d’informations sur ce lieu historique) !

Grenier d’abondance (DRAC Auvergne-Rhône-Alpes)

Adresse : 6 quai Saint-Vincent, Lyon 1er.

Ouverture au public : lors des Journées européennes du patrimoine (contacter la DRAC pour demandes).

Horaires (édition 2026) : accès libre au jardin, au hall du rez-de-chaussée et au centre de documentation de 11 h à 19 h

Photo en Une : © Adobe Stock/ Gerald Villena